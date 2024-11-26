首页 > 原创 > 关键词  > 华为Mate60最新资讯  > 正文

华为Mate 70系列销量或破千万台：轻松超过Mate60系列

2024-11-26 07:54 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月26日 消息:华为Mate60系列自2023年8月29日上市以来，市场表现超出预期，截至11月中旬，总销量已突破1400万台，超出供应链此前1200万台的预期。供应链消息指出，若非供货不足，Mate60系列销量有望达到2000万台。随着华为即将发布Mate70系列，华为常务董事余承东表示，这将是华为历史上最强大的Mate系列。

Mate70系列的定价策略预计将与Mate60系列持平，不随国内竞品掀起涨价潮。若定价保持不变，预计Mate70系列的销量将轻松超过Mate60系列，至少从1400万台起跳。

华为手机、华为 Mate 60 Pro

在外观设计上，Mate70系列继续采用中轴对称设计，摄像头模组设计接近Mate50系列，三个摄像头和一个传感器对称排布，环形摄像头边缘部分采用巴黎饰钉装饰。影像配置方面，标准版Mate70将配备豪威集团的5000万像素主摄，搭配1200万像素5倍长焦和1200万像素超广角镜头;高配版则配备索尼5000万像素主摄，搭配4800万像素潜望式长焦和1200万超广角镜头。

此外，Mate70系列将搭载原生鸿蒙系统，目前该系统已有超过15000个应用和元服务接入，覆盖了人们日常使用的99.9%，成为独立于苹果和安卓之外的全球第三大移动终端操作系统。

华为Mate70系列的发布，将进一步巩固华为在全球智能手机市场的地位，并推动鸿蒙系统的广泛应用。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 史上最强Mate华为Mate 70系列销量破千万台

    据供应链消息，Mate60系列于2023年8月29日突袭上市，从开售到今年11月中旬，总销量已突破1400万台，超出供应链此前1200万台的预期。供应链渠道称，Mate60系列遇到了供货不足的问题，否则销量大概率能到2000万台，如今华为即将在明天发布Mate70系列，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东称之为华为有史以来最强大的Mate”。华为Mate70系列搭载原生鸿蒙系统，目前已有超过15000个应用和元服务接入原生鸿蒙生态，覆盖了人们日常使用的99.9%，成为独立于苹果和安卓之外的全球第三大移动终端操作系统。

    ​Mate ​60系列 ​Mate

  • 史上最强Mate华为Mate 70系列要涨价

    博主定焦数码暗示，华为Mate70系列要涨价，不过涨价幅度不会很大，现在厂商都说要涨价，但实际上并没有涨多少。回顾过去一个月发布的旗舰机型，部分国产旗舰掀起了涨价潮，涨幅在200元左右，也有少数旗舰维持原价。余承东发微博称，这是史上最强大的Mate”，并且鸿蒙智行家族新成员智界新S7和史上最强大的Mate”一起登场。

    ​华为Mate ​70 ​手机涨价

  • 华为Mate60系列销量超预期：强劲回归 总销量破1400万台

    华为在2023年8月29日推出的Mate60系列手机，自上市以来市场反响热烈。该系列手机从开售至11月中旬的总销量已突破1400万台，超出了业界预期。Mate70系列预计将在设计、性能、影像、AI等方面进行全面升级，更重要的是，该系列将成为华为完全自主研发的代表，搭载原生鸿蒙系统和新一代麒麟芯片。

    ​华为 ​Mate60 ​手机销量

  • 华为Mate 70系列宣布今日开启预订

    华为今日宣布，华为Mate70系列将于今日12:08开启预订，预订渠道包括华为商城、授权电商、华为体验店以及授权零售商。新机预定于11月26日正式发布。华为Mate70系列的预订开启，标志着华为在智能手机市场的又一重要动作，新机的发布将进一步丰富华为的产品线，并可能再次引发市场热潮。

    ​华为 ​Mate70系列 ​手机预订

  • 华为Mate70来了！华为Mate70系列手机今日开启预订

    华为消费者业务CEO余承东今日通过微博宣布，华为Mate品牌盛典定于11月26日14:30举办，届时将正式发布华为Mate70系列智能手机。这一消息一经公布，迅速在社交媒体上引发广泛讨论，Mate70系列相关话题登上微博热搜榜，并在榜单中占据前三名的位置。随着发布日期的临近，公众对这款新机型及其搭载的全新操作系统的关注度持续上升。

    ​华为 ​Mate70系列 ​智能手机

  • 配件大厂预热华为Mate 70系列：史上最强Mate外观提前曝光

    第三方配件厂PITAKA官方发布预热海报，海报显示华为新朋友即将登场”，暗示PITAKA即将推出Mate70系列手机壳，海报中的华为Mate70系列采用环形摄像头。根据此前曝光的信息，华为Mate70系列标准版采用直屏，高配版采用全等深四微曲屏幕，屏幕顶部延续前代三挖孔设计，预计将提供3D人脸识别功能，并且支持侧边指纹识别。该机将于10月26日正式发布。

    ​华为Mate ​70 ​PITAKA手机壳

  • 华为Mate 70系列本月发布 余承东：史上最强大的Mate

    华为消费者业务CEO余承东在社交媒体上宣布，备受期待的华为Mate70系列即将在11月亮相，他称之为“史上最强大的Mate”。这一消息结束了消费者长达两个月的等待，标志着华为新一代旗舰手机的预热活动正式启动。这一转变标志着华为在操作系统领域的一次重大飞跃。

    ​华为 ​Mate70系列 ​余承东

  • 华为Mate 70系列蓄势待发 博主：史上自研浓度最高的Mate

    今日，华为余承东在微博预告，华为Mate70系列将于11月正式亮相，这将是史上最强大的Mate。博主定焦数码表示，Mate70系列亦是史上自研浓度最高的Mate，同时握感更好。该机将在本月正式亮相，预计在11月20日前后。

    ​华为Mate ​70 ​鸿蒙系统

  • 华为Mate 70系列上架：手机售价暂未公布

    华为Mate70系列智能手机今日在华为商城开启预约，此次发布的系列包括Mate70、Mate70Pro和Mate70Pro三款机型。Mate70标准版和Pro版均提供曜石黑、雪域白、云杉绿和风信紫四种配色，存储配置上有12GB256GB、12GB512GB和12GB1TB三种选择。随着华为Mate70系列的上架，消费者可以提前了解到该系列的外观和配置信息，为即将到来的正式发布和选购做好准备。

    ​华为 ​Mate70系列 ​智能手机

  • 余承东：智界新S7华为Mate 70系列一起发布

    余承东今早发文称：统一回复下大家的私信，鸿蒙智行智界新S7确实要来了！和史上最强大的Mate一起发，只能透露这么多了”。值得注意的是，余承东这次透露的信息也表明，华为Mate70系列和智界新S7会在发布会上推出不会像之前那样的先锋计划，让大家措手不及了。

    ​鸿蒙智行 ​智界新S7 ​华为Mate

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM