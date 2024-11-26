华为Mate 70系列销量或破千万台：轻松超过Mate60系列

站长之家(ChinaZ.com) 11月26日 消息:华为Mate60系列自2023年8月29日上市以来，市场表现超出预期，截至11月中旬，总销量已突破1400万台，超出供应链此前1200万台的预期。供应链消息指出，若非供货不足，Mate60系列销量有望达到2000万台。随着华为即将发布Mate70系列，华为常务董事余承东表示，这将是华为历史上最强大的Mate系列。

Mate70系列的定价策略预计将与Mate60系列持平，不随国内竞品掀起涨价潮。若定价保持不变，预计Mate70系列的销量将轻松超过Mate60系列，至少从1400万台起跳。

在外观设计上，Mate70系列继续采用中轴对称设计，摄像头模组设计接近Mate50系列，三个摄像头和一个传感器对称排布，环形摄像头边缘部分采用巴黎饰钉装饰。影像配置方面，标准版Mate70将配备豪威集团的5000万像素主摄，搭配1200万像素5倍长焦和1200万像素超广角镜头;高配版则配备索尼5000万像素主摄，搭配4800万像素潜望式长焦和1200万超广角镜头。

此外，Mate70系列将搭载原生鸿蒙系统，目前该系统已有超过15000个应用和元服务接入，覆盖了人们日常使用的99.9%，成为独立于苹果和安卓之外的全球第三大移动终端操作系统。

华为Mate70系列的发布，将进一步巩固华为在全球智能手机市场的地位，并推动鸿蒙系统的广泛应用。

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