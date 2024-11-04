Apple Vision Pro 新配件：Belkin 头带亮相 售价49.95美元

近日，Apple 为 Apple Vision Pro 推出了新款 Belkin 头带，售价49.95美元。该头带与 Solo Knit 表带配合使用，旨在为用户提供卓越的舒适性和稳定性。

新款头带采用美观设计，具有安全锁定机制和额外的稳定点，即使在剧烈运动时也能让 Apple Vision Pro 保持原位。它与 Solo Knit 表带相似，但具有独特的网眼织物。

来源：苹果

早在 WWDC23上，Apple Vision Pro 首次亮相时，苹果就推出了一款与此非常相似的产品，但最终没有出货。相反，他们选择发布一款更便宜的 Dual Loop 表带，它确实包括一条顶部带，但没有包含与 Solo Knit 表带相同的网眼织物。

50美元左右的价格对于这款配件来说似乎还算合理，因为许多用户都喜欢 Solo Knit 头带的舒适性，但希望头顶能有支撑。现在，理论上你可以同时拥有两种优势。如果包装盒里有这个就好了。

新款 Belkin 头带为 Apple Vision Pro 用户提供了一个舒适、稳定的选择，售价49.95美元。虽然它与 WWDC23上的头带相似，但具有独特的设计和功能。

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