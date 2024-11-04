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Apple Vision Pro 新配件：Belkin 头带亮相 售价49.95美元

2024-11-04 09:57 · 稿源：站长之家

近日，AppleApple Vision Pro 推出了新款 Belkin 头带，售价49.95美元。该头带Solo Knit 表带配合使用，旨在为用户提供卓越的舒适性和稳定性。

新款头带采用美观设计，具有安全锁定机制和额外的稳定点，即使在剧烈运动时也能让 Apple Vision Pro 保持原位。它与 Solo Knit 表带相似，但具有独特的网眼织物。

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来源：苹果

早在 WWDC23上，Apple Vision Pro 首次亮相时，苹果就推出了一款与此非常相似的产品，但最终没有出货。相反，他们选择发布一款更便宜的 Dual Loop 表带，它确实包括一条顶部带，但没有包含与 Solo Knit 表带相同的网眼织物。

50美元左右的价格对于这款配件来说似乎还算合理，因为许多用户都喜欢 Solo Knit 头带的舒适性，但希望头顶能有支撑。现在，理论上你可以同时拥有两种优势。如果包装盒里有这个就好了。

新款 Belkin 头带为 Apple Vision Pro 用户提供了一个舒适、稳定的选择，售价49.95美元。虽然它与 WWDC23上的头带相似，但具有独特的设计和功能。

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