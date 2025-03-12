顾茜茜抖音账号被封禁 曾自曝“日入超30万元”引发争议

站长之家（ChinaZ.com）3月12日 消息:近日，知名网红顾茜茜在一次直播中的言论在网络上掀起了轩然大波。直播中，顾茜妮坦言自己当天整天躺在床上未进行任何活动，然而其抖音橱窗的成交金额却高达116万，预估佣金达到了30.32万。这番言论迅速在网络上引发了广泛讨论。

不仅如此，顾茜茜还在直播中直接回怼了黑粉，她表示:“你越见不得我过得好，你对我的骂声越大，我赚的越多。”更进一步强调，她的收入不是月入几十万，而是日入，强调这是“一天”的收入。为了证明自己的收入情况，顾茜茜还晒出了两个不同平台近七日的成交额，分别为1039.05万和894.29万，展示了自己惊人的吸金能力。

顾茜茜的这些过激言论和行为引发了众多网友的不满和批评。不少网友认为，顾茜茜的言行过于嚣张，且缺乏对社会价值观的尊重。随着舆论的持续发酵，抖音平台也对此事作出了回应。

据最新消息，抖音已经对顾茜茜的账号进行了永久封禁的处理。顾茜茜作为拥有近500万粉丝的头部主播，此次封禁无疑是对其行为的严厉惩罚。自2025年以来，抖音对头部主播的管控力度明显加强，包括张兰、汪小菲在内的多位知名主播都因违规行为遭到了平台的永久封禁。

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