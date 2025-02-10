小米SU7 Ultra量产版开启全国赛道挑战 成绩明日起陆续公布

站长之家（ChinaZ.com）2月10日 消息:近日，小米汽车通过其官方微博发布了一则重要消息:小米SU7Ultra量产版车型已正式启动全国专业赛道挑战，相关成绩将从明日开始陆续公布。这一消息标志着小米SU7Ultra在量产前的关键测试阶段迈出了重要一步。

回顾去年11月的广州车展，小米曾宣布SU7Ultra在盐城试验场完成了极速实测，并创下了359.71km/h的惊人速度记录。当时，小米就透露了将在今年开启全国专业赛道挑战的计划，如今这一计划已正式付诸实施。

小米SU7Ultra作为一款高性能电动车型，其车身尺寸为5070/2015/1970毫米，轴距达到3000毫米，设计额定载客数为5人。车辆搭载了93.7kWh的动力电池，整备质量为2360千克，并提供了555km、520km、630km和600km四种不同的续航版本，以满足不同用户的需求。

在动力系统方面，小米SU7Ultra采用了由两台小米超级电机V8s和一台小米超级电机V6s组成的三电机四驱系统。该系统最高转速可达27200rpm，最大马力高达1548PS，系统综合输出功率同样达到1548马力。配合小米自研的三电机扭矩矢量控制系统，SU7Ultra的0-100km/h加速时间仅为1.98秒，0-200km/h加速时间也仅需5.96秒，最高车速更是可达350km/h。

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