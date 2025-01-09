苹果计划为iPhone17系列所有机型标配120Hz高刷新率屏幕

站长之家（ChinaZ.com）1月9日 消息:苹果公司计划在即将推出的iPhone17系列中为所有机型标配高刷新率屏幕，这标志着苹果手机在屏幕技术方面的一次重大变革。近年来，高刷新率屏幕已成为高端智能手机的标配，能够带来更流畅的视觉体验和更细腻的显示效果。而苹果的标准版和Plus机型一直仅支持60Hz刷新率，与Pro系列的高刷屏相比，吸引力相对不足，导致其销量表现一般.

面对激烈的市场竞争和消费者需求的变化，苹果需要采取措施来提升iPhone产品的吸引力。全系标配120Hz高刷新率屏幕有望弥补标准版和Pro级别产品在屏幕方面的差异，进一步增强iPhone的市场竞争力。最新消息显示，今年即将推出的iPhone17系列将新增Air版本，这一版本将会取代Plus版本，与标准版、Pro版和Pro Max版组成全新的产品矩阵，为消费者提供更多的选择.

在核心配置方面，iPhone17系列将采用台积电第二代3nm工艺的A19和A19Pro这两款芯片。这一先进的制程工艺将进一步提升iPhone的性能和能效，为用户带来更出色的使用体验。苹果公司一直以来都致力于在技术创新和用户体验方面不断突破，此次iPhone17系列的升级无疑将进一步巩固其在智能手机市场的领先地位.

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