前谷歌员工创办的3D设计应用Rooms获得 100 万美元投资

站长之家（ChinaZ.com）1月8日 消息:3D设计应用Rooms近期获得了100万美元的资金注入，进一步推动其平台发展。该款应用由前谷歌员工开发，2023年进入测试阶段，允许用户利用10，000多个项目的库来创建互动性强的3D房间和迷你游戏，支持Lua编程语言进行个性化编辑。如今，作为合作协议的一部分，谷歌已向该应用投资，并为其提供使用谷歌Gemini AI的早期机会。

Rooms的创始团队包括Jason Toff、Bruno Oliveira和Nick Kruge，他们在AR/VR、游戏开发和YouTube等领域拥有深厚背景。Rooms为创作者提供了一种构建迷你3D空间的方式，并结合了类似TikTok的体验，用户可以在垂直信息流中浏览其他人制作的房间。这不仅是一个创意发泄的渠道，还成为了编码学习的入门平台，鼓励用户通过数字艺术表达自己，并与他人共同创作。

最初，创作者们用该平台构建了简单的空间和小游戏，但随着时间的推移，越来越多的人开始创作更大规模的空间，并利用应用讲述故事。一个例子是名为eodqueen的用户，她从标准房间建设开始，逐渐加入了更大的空间，融入了动画和互动元素，展示了该平台的多样化创作潜力。

Rooms在2024年11月26日更新至3.0版，并推出了全新的Actions编辑器，允许用户无需编写代码即可为房间增添新鲜感。此外，Rooms计划利用对Gemini AI的访问，进一步提升应用体验。通过与Gemini2.0Flash的整合，创作者们将能够为角色添加旁白并让角色发声，从而提升讲故事的能力。用户还可以选择角色说话时的语气，如愤怒、无聊、平静等，使得数字空间中的互动更加生动。

目前，Rooms平台上的房间数量已超过100万个，库存中有超过10，000个设计项目可供创作者使用。根据公司发布的数据，截至2024年4月，数字物品的数量超过7，500件。尽管公司未透露最新的用户参与数据，但去年Rooms的注册用户已增至25万。

本轮融资由谷歌直接提供（而非其风险投资部门GV），融资方式为SAFE协议，这使得谷歌有机会参与Rooms的下一轮A轮融资。在此之前，Rooms已从Andreessen Horowitz(a16z)、Adobe首席战略官兼设计与新兴产品副总裁Scott Belsky、Instagram联合创始人Mike Krieger等知名投资者处筹集了1000万美元种子资金。

目前，Rooms已在网页和iOS平台上线，尚未引入盈利功能，未来如何商业化仍待进一步探索。

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