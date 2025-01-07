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腾讯被列入美国“第1260H条清单” 回应：是一个错误 会共同解决误会

2025-01-07 09:32 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月7日 消息:1月7日早间，腾讯公司对美国国防部将其列入“第1260H条清单”（中国军工公司名单）作出回应。腾讯公司在声明中表示，“腾讯被列入这份名单显然是一个错误，我们并不是军工企业或军工供应商。”

腾讯公司强调，这份清单对其业务没有影响，尽管如此，公司仍将与美国相关部门共同解决误会。腾讯公司希望通过沟通澄清事实，避免不必要的误解。

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