腾讯被列入美国“第1260H条清单” 回应：是一个错误 会共同解决误会

站长之家(ChinaZ.com) 1月7日 消息:1月7日早间，腾讯公司对美国国防部将其列入“第1260H条清单”（中国军工公司名单）作出回应。腾讯公司在声明中表示，“腾讯被列入这份名单显然是一个错误，我们并不是军工企业或军工供应商。”
腾讯公司强调，这份清单对其业务没有影响，尽管如此，公司仍将与美国相关部门共同解决误会。腾讯公司希望通过沟通澄清事实，避免不必要的误解。
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快科技12月23日消息，近期，中国航空工业集团研制的AR-500C大型无人直升机救援平台在湖南省长沙市通过初验评审，正式交付湖南省应急管理厅试运行。AR-500C的交付，标志着又一型中航工业无人直升机正式列入国家应急救援装备体系，将极大地提升湖南省应急救援队伍在三断”等极端条件下的应急指挥通信、灾情实时侦察、物资投送等新质救援能力。据介绍，AR-500C大型无人直升机救援平台由无人直升机平台、测控运输一体车、地面便携测控站、机载PDT集群基站、机载宽带自组网设备、机载卫通设备、光电吊舱、物资投送载荷等分系统组成。承担宽窄带
一加中国区总裁李杰今日宣布，一加Ace5系列手机将于12月26日下午14:30正式亮相，同时宣布电竞选手Uzi将担任该系列的首席电竞官。一加Ace5系列包含两款机型，即标准版和Pro版，其中标准版将搭载骁龙8Gen3处理器Pro版则配备更为高端的骁龙8至尊版处理器。他进一步表示，一加Ace5系列是今年最值得关注的骁龙8至尊版手机。
离谱的事情见多了，但坐着轮椅上高速和汽车对飙真的是令人开眼了。近日在海南三亚，一男子坐轮椅车在高速疾驰，拍摄者称，轮椅速度应该有六七十公里每小时，因为自己当时车速约80公里/时，他和自己不相上下，前面好像还有个手机看导航。这种情况还是要引起大家的警惕，切勿模仿，毕竟电动轮椅并不是机动车，上高速就算走应急车道也有很大的安全隐患，万一被撞，凶多吉少。
关于“12306崩了”的词条登上热搜榜，引发广泛关注。客服人员回应称，目前系统处于维护状态，如果用户暂时无法登录，建议稍后再次尝试。用户在遇到登录困难时，可以耐心等待系统维护完成后再进行操作。
今天，一加宣布将于12月26日发布一加平板，这是一加第二款平板设备，首款设备是一加平板Pro。目前一加平板已在OPPO商城接受预约，截至目前，已有超过32万人预约了这款新品。一加平板的价格预计在2000元左右，这是一加迄今为止最便宜的平板设备，新品将和一加Ace5、一加Ace5Pro同台亮相。
慧荣科技再次展示了其在存储解决方案领域的创新实力，推出了全新的SM2268XT2主控芯片。这款芯片不仅延续了慧荣科技一贯的高效能、低功耗设计理念进一步提升了存储性能和稳定性，为用户提供了更加出色的存储体验。市场上已经有众多知名品牌如宏基、华硕、戴尔、惠普、联想、小米等采用了慧荣科技的主控产品，这充分证明了慧荣科技在存储解决方案领域的领先地位。
在淘宝双12的挖宝行动中，一位来自陕西的92年出生的女性消费者以12.12元的低价抽中了一台限量款宝马摩托车，这一意外之喜让她感到既惊讶又怀疑。在接受采访的时候，她坦承最初的反应是认为这可能是一个模型或者诈骗行为，并且由于自己没有驾照，对于如何合法驾驶摩托车也有所顾虑。通过实际行动支持消费者实现梦想，淘宝不仅增强了用户的信任感，也为电商平台树立了积极的社会形象。
豆瓣App遭遇技术故障，导致许多用户在使用时遇到闪退问题，该事件迅速引起了网友的广泛关注，并登上了微博热搜。豆瓣官方微博在下午3点多对此事作出回应，解释称部分iPhone用户在下午1点左右使用豆瓣App时出现的闪退现象，是由于App缓存了错误的配置文件所致。官方已紧急提交了新版本的App，用户在新版本发布后通过更新App也能有效解决闪退问题。
据晚点LatePost”报道，特斯拉已与亿纬锂能达成储能电池供货协议，亿纬锂能的马来西亚工厂计划在2026年开始向特斯拉美国供应储能电池。宁德时代是特斯拉美国储能工厂的唯一供应商，马斯克在今年第一季度财报电话会上说，电池业存在供过于求的情况，特斯拉会考虑引入更多电池供应商以降低采购价格。明年特斯拉的储能业务可能会翻倍增长，特斯拉的上海储能工厂已经接近完工，将在明年一季度开始量产，每年能生产超过1万套储能系统，每年电池需求量也是40GWh。
美国CDN巨头Akamai近日在致客户的一封信中宣布，将于2026年6月30日停止在中国的服务。为了确保客户平稳过渡，Akamai已与腾讯云和网宿科技达成合作，提供迁移服务支持。此次与腾讯云和网宿科技的合作标志着Akamai在中国市场退出后的服务接替安排，相关客户需尽早规划迁移工作，以保证服务的连续性和稳定性。