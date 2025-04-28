怎么在《宝可梦GO》中打赢极巨化炎帝团战？附简单攻略

极巨化炎帝（Dynamax Entei）已登陆《宝可梦 GO》，在 “极巨团体战周末” 活动期间，训练师们展开了一场火热的挑战。这只强大的火属性传说宝可梦，需要训练师们制定战略计划，并组建合适的队伍才能将其击败。不管你是经验丰富的老玩家，还是初次参与团体战的新手，了解炎帝的弱点并选择理想的应对策略，都是取得胜利的关键。

炎帝是一只纯火属性的宝可梦，所以它特别容易受到水属性、岩石属性和地面属性攻击的伤害。相反，它擅长抵抗虫系、妖精系、火系、草系、冰系和钢系的招式。这意味着使用拥有水属性、岩石属性或地面属性招式的宝可梦，会让你在战斗中占据显著优势。

败极巨化炎帝的热门对抗方法：

为了有效地对抗极巨化炎帝，可考虑组建一支包含以下宝可梦及其招式组合的队伍：

比较优秀水箭龟：使用 “水枪” 和 “水炮”，造成较大程度的水属性伤害。

盖欧卡：凭借 “攀瀑” 和 “冲浪”，盖欧卡能发动强大的水属性攻击。

超甲狂犀：使用 “掷泥” 和 “岩石炮”，利用炎帝的地面属性和岩石属性弱点进行攻击。

烈咬陆鲨：使用 “泥浆射击” 和 “大地之力”，利用炎帝对地面属性的弱点。

巨沼怪：将 “水枪” 和 “水炮” 结合，形成强大的水属性攻势。

龙头地鼠：“拍落” 和 “岩石滑坡” 使龙头地鼠成为一名强大的岩石属性攻击者。

土地云（灵兽形态）：使用 “拍落” 和 “岩石滑坡”，土地云能造成可观的岩石属性伤害。

固拉多：“泥浆射击” 和 “地震” 能提供强大的地面属性攻击。

大力鳄：“攀瀑” 和 “水炮” 让大力鳄成为一个可靠的水属性选择。

暴鲤龙：使用 “攀瀑” 和 “水炮”，造成有效的水属性伤害。

天气状况及影响

天气在《宝可梦 GO》的战斗中起着至关重要的作用。雨天会增强水属性招式，使你的水属性宝可梦在对抗炎帝时更加有效。多云天气会增强岩石属性招式，有利于你的岩石属性攻击者。不过，晴天或晴朗天气会增强火属性招式，可能会让炎帝的攻击更具威力。根据天气情况合理安排你的团体战时间，充分利用有利的天气条件。

战斗策略小贴士

队伍构成：目标是组建一支由水属性、岩石属性和地面属性宝可梦组成的平衡队伍，这样可以有效地利用炎帝的弱点。

避免使用：避免使用虫属性、妖精属性、火属性、草属性、冰属性和钢属性的宝可梦 —— 因为炎帝善于抵抗这些属性。

利用比较优秀进化：加入像比较优秀水箭龟这样的比较优秀进化宝可梦，可以提升队伍的整体表现。

与其他训练师协作：与其他玩家合作，组建一支多样化且有效的队伍，增加你获胜的机会。

战后奖励

击败极巨化炎帝不仅能让你有机会捕捉这只传说的宝可梦，还能获得珍贵的奖励 —— 诸如稀有糖果和经验值等。此外，你还有机会遇到一只异色炎帝，为你的宝可梦收藏增添一只独特且令人梦寐以求的宝可梦。

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