OpenAI 也要搞 SNS 了？外媒：原型已出！

凭借 ChatGPT 的吉卜力风格图像转换功能而获得巨大人气的 OpenAI，也要进军 SNS 市场了……

站长之家(ChinaZ.com) 4月16日 消息:据 TechCrunch 等外媒当地时间 15 日报道称，OpenAI 正在开发一款类似于 X（原Twitter）的 SNS 平台。目前，这一项目仍处于早期阶段，暂时只有原型而已。在原型中，用户可以利用 ChatGPT 的图像生成功能来发布帖子。

OpenAI 将通过这一项新的SNS服务，与马斯克的 X，以及 Meta 的 Facebook、Instagram 等社交媒体平台展开竞争。据悉， OpenAI 还可以利用这款服务的数据，来训练他们的 AI 模型，正如 X 和 Meta 所做的那样。这款 SNS 服务是会作为独立应用程序发布，还是会集成在 ChatGPT 应用程序中，目前尚未明确。据报道，OpenAI 首席执行官 Sam Altman 已经以非正式的方式向外界征求对这一 SNS 服务的反馈意见。

OpenAI 自上个月 25 日更新图像生成功能以来，人气不断攀升。尤其是在美国和韩国等地，随着允许用户将照片转换为吉卜力动画风格的功能的流行，使用量猛增。根据 Mobile Index 的数据，ChatGPT 在韩 3 月份的 MAU（月活跃用户）为 509 万。与上月相比增加了 122 万，是韩国所有移动应用中增幅第二大的。 3 月份新增装机量也从 2 月份的 80 万台增加到了 143 万台。

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