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打脸黄仁勋？谷歌高管放言：5 年内，量子计算或将落地！

2025-03-26 16:41 · 稿源：站长之家

数据中心 比较优秀计算机 (2)

从 20 年、到 5-10年、再到 5 年内……量子计算机离我们到底还有多远？

站长之家(ChinaZ.com) 3月26日 消息:当地时间 25 日，谷歌量子AI硬件部门负责人 Julian Kelly 表示，预计量子计算机要实现现有计算机无法计算的实用应用领域，大约还需要 5 年时间。他在当天接受美国财经媒体 CNBC 的采访时表示：“量子计算机将能够研究最前沿的物理学，或生成新形式的数据。” 并表示，“我们认为，大约还需 5 年时间，我们便可实现只有量子计算机才能解决的实质性应用领域的重大发现。

不同于与以 “比特”（0 或 1）来处理信息的普通计算机，量子计算机采用的是处于 0 和 1 同时存在的纠缠、叠加状态的 “量子比特”。因此，它能够以远远高于现有计算机的速度处理更多数量的计算任务。

凯利表示：“量子计算机基于量子力学的语言进行运行，能够触及宇宙最根本的层面。” 他列举了最前沿的物理学模拟作为量子计算机早期的主要应用领域，并预测道：“它将被用于模拟现有计算机无法处理的复杂系统。”

另外，对于量子计算机在生成 AI 学习所需的新数据方面的问题，他表示，目前还处于 “推测阶段”，并划清了界限 —— 目前，在现有计算机上运行的人工智能模型，基本上无法在量子计算机上运行。

不过，他补充道：“量子计算机潜在的应用之一就是生成新形式的数据。”

谷歌 (3)

业界将谷歌和 IBM 一起风味在量子计算技术领域的领跑者 —— 去年 12 月，谷歌发布了其自主研发的量子芯片 “Willow”，这也让他们受到了更多的关注。谷歌宣称，搭载“Willow”芯片的量子计算机在性能测试中，只需要花费不到 5 分钟，便可解决了一个现有最快的比较优秀计算机 “Frontier” 得花上 10 的 24 次方年（1000 亿亿亿年）—— 比宇宙历史还要长 —— 的时间才能解决的问题。

谷歌母公司 Alphabet 首席执行官桑达尔・皮查伊（Sundar Pichai）上个月在迪拜举行的世界政府峰会（World Governments Summit）上预测称：“在 5 至 10 年内，有可能出现真正实用的量子计算机。”

而在此之前的今年 1 月，英伟达（NVIDIA）CEO 黄仁勋曾表示：“距离实用的量子计算机的出现，还需要 20 年的时间。” 这番言论当时也让量子计算相关企业的股价暴跌。不过，最近他在英伟达年度GTC大会的“量子日”活动上探讨了量子计算的进展，这也被视为他在隐晦地为自己曾经的发言道歉。

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