三星公开Asymmrytric Flip双折叠概念机，Flex G或今年推出

三星展示了一款独特的折叠屏手机，完全展开时看起来像普通的直屏手机，但却可以折叠两次 —— 手机的顶部和底部可以分别折叠，内部显示屏并未被完全覆盖，有一小部分正面可视。

站长之家(ChinaZ.com) 3月4日 消息:三星显示于当地时间 3 日在西班牙巴塞罗那的 举行的移动通信展会 “MWC25” 上，公开了可折叠两次的 “Asymmrytric Flip” 的手机概念设计。

非对称翻盖的设计是将直屏手机的顶部和底部各折叠一次，也就是折叠两次。由于顶部和底部折叠的尺寸不同，所以被命名为 Asymmrytric Flip —— 顶部折叠的部分较小，底部折叠的部分较大。

其独特之处在于，即使完全折叠，内部显示屏也不会完全被遮盖，中间会有一部分露出来。这一设计似乎是考虑到如果顶部和底部的盖子完全扣合，展开屏幕会比较困难。而且，采用这种设计后，即使没有外屏，也能够在这部分显示通知等需要快速查看的信息。

不过，三星显示展示的非对称翻盖手机目前只是一款概念产品，还不确定是否会真正上市。不过，在两年前的世界移动通信大会上，三星显示展示的向内可折叠两次的可折叠显示屏 “Flex G”，很有可能会在今年推出。因此，可折叠两次的翻盖手机实现落地，也并非没有可能。

由于目前还只是概念设计，看起来似乎还存在一些需要改进的问题，诸如因为手机折叠状态下内部显示屏仍有部分露出，所以显示屏可能会损坏之类的耐用性问题。

三星显示展位的相关人士表示：“展开时，它的大小和普通直屏手机差不多，上方大约三分之一的部分可以折叠，下面还可以再折叠一次，这就是这款概念设备的设计方式”、“这样一来，它就成为了一款非常小巧且便于携带的设备。虽然在折叠状态下有部分屏幕露出，可能会让人感觉没有安全感，但如果真的实现商品化，自然会对这部分进行改进，使其成为完全可以实际使用的形态。”

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