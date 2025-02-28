小米 SU7 Ultra 正式发布 售价52.99 万元起

站长之家(ChinaZ.com) 2月28日 消息:2月27日晚间，小米汽车正式推出了SU7Ultra。这款车型以52.99万元的售价震撼登场，不仅提供了丰富的选装件，更在3月底前为下定用户赠送全部免费配件，引发了市场的热烈反响。

小米SU7Ultra作为小米汽车打造的“地表最强四门跑车”，其实力不容小觑。在上海国际赛车场的测试中，SU7Ultra成功跑赢了价值200万的保时捷Taycan Turbo GT，展现出了其卓越的性能和强大的竞争力。

在外观设计上，SU7Ultra配备了多处空气动力学组件，提供了高达285kg的下压力，确保了车辆在高速行驶时的稳定性。同时，该车型提供了五种车身配色供消费者选择，包括闪电黄、太空银、鹦鹉绿、珍珠白和曜石黑，满足了不同消费者的个性化需求。

在细节方面，SU7Ultra同样表现出色。车内整体布局与普通车型一致，但在用料上增加了更多的碳纤维与Alcantara材质搭配，提升了整体的豪华感和运动氛围。同时，新车还升级了全新的运动方向盘和运动座椅，中控屏内提供了专属座舱UI设计、3种模拟运动声浪以及赛道大师功能，为驾驶者带来了更加沉浸式的驾驶体验。

在性能方面，SU7Ultra更是无可挑剔。该车型搭载了与原型车同款的动力系统，配备了双V8s V6s三电机全轮驱动，最大可输出1548马力，零百加速仅需1.98秒，0-200km/h加速时间也仅为5.86秒，实测极速超过359km/h，成为全球最快四门量产车之一。

此外，小米SU7Ultra还配备了倍适登品牌的旗舰级EVO T1绞牙减震器，支持多段高度和阻尼调节，可根据路况或个人喜好调整悬挂硬度和车身高度。在制动方面，新车采用了赛用碳陶瓷制动盘，最高工作温度超过1300度，百公里刹停距离仅为30.8米。

值得一提的是，小米SU7Ultra不仅可原厂下赛道，还支持合法上路，可在城市通勤使用。同时，新车还配备了小米最新的端到端高阶智驾系统，支持全国范围内的智能驾驶功能。在电池方面，该车采用了宁德时代提供的93.7kWh二代麒麟电池包，支持超高充电倍率，10%-80%的充电时间仅需11分钟。

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