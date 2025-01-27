快手电商春节放大招: “好友送礼”功能上线，年货好礼一键送达!

站长之家(ChinaZ.com) 1月27日 消息:春节将至，快手电商再出新招，正式上线**“好友送礼” 功能，为用户提供更加便捷、温馨的节日送礼体验。 用户可以通过快手电商在线挑选年货、礼品，并一键赠送给指定好友，让祝福与心意快速传递。参与 “春节不打烊” 活动的商品，还可享受 48小时内极速发货**的保障，确保节日好礼准时送达。

据介绍，“好友送礼”功能在快手生态内实现了选购、送礼的 闭环体验 。用户可以直接通过私信、群聊等渠道完成礼物选择、赠送，并轻松查看礼物的送达状态。此外，用户还可以通过站外社交网络的分享，将送礼信息传递给更多朋友，吸引更多用户参与，打造更强的社交送礼氛围。

快手电商表示，春节过后将进一步探索“好友送礼”功能的潜力，将其与大促营销玩法相结合，拓展更多送礼消费场景，为用户提供更丰富多样的送礼体验。此举不仅能够满足消费者日益增长的送礼需求，还将为商家带来新的增长机遇，助力快手电商生态的进一步繁荣。

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