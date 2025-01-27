快手电商春节放大招: “好友送礼”功能上线，年货好礼一键送达!

站长之家(ChinaZ.com) 1月27日 消息:春节将至，快手电商再出新招，正式上线**“好友送礼”
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淘宝官方今日宣布，其APP正式上线了“送礼物”功能。这一新功能在商品页面的“加入购物车”按钮旁新增了“送礼”选项。这一机制既保障了交易的安全性，又避免了因未及时领取导致的资金占用问题.有分析机构指出，这一功能有望显著拉动用户的消费需求及商家的广告投放需求。
京东电商平台正式上线了全新的“送礼”功能，为用户提供了一种更为便捷和灵活的送礼方式。用户只需在京东搜索“京东送礼”或点击相关入口，即可进入该功能区域。为提升用户送礼体验，使用送礼服务下单的商品售后权益将由收礼人享有，但售后服务过程中如产生退款，款项将退回送礼人账号。
据报道，美团外卖上线春节送礼”板块。用户点进美团外卖App，在首页导航菜单第二行即可发现新增的春节送礼”入口。领取到礼品券的用户，即可在附近商家兑换相应餐品，即时配送到家。
2025 快手年货节正在成为制造爆品、销售爆品的“黄金窗口”和“绝佳赛道”。为丰富年货节商品供给，更好满足用户节日消费需求，快手电商在年货节期间上线了“年货爆品计划”，爆品计划聚焦用户高需求商品品类，借平台整合销售能力，引入优价供给，同时叠加平台补贴，放大单品价格优势，进而帮助达人丰富直播间货盘，降低下单转化门槛，提升销量。据快手电商大促
日前，小红书上突然涌现了一大群来自美国的用户，他们自称TikTok难民”，大量美国网友与中国网友展开热烈的互动交流。针对网友提出的增加一键翻译功能的建议，小红书工程师迅速响应开发，目前小红书iOS版已上线该功能，用户可对评论区的英文内容进行翻译。面对这项无理法案，字节跳动曾明确表示，不会出售TikTok。
为了让大家在发送拜年红包时拥有更多个性化选择，微信官方今日宣布，微信最新版本已上线自制个人红包封面功能。用户只需将微信升级到最新版本，在发红包时，即可看到“红包封面-制作红包封面”选项。随着除夕的临近，相信这一功能将受到广大用户的欢迎和喜爱，为新春佳节增添更多喜庆和欢乐。
恋人生日是哪天？结婚纪念日老是忘记怎么办？DaysMatter的功能非常简单实用，它可以记录各种日期，显示距离这些日期还有多远，或已经过去了多久，以直观的天数，让人切实的感到时间上的距离。
数智化浪潮下，AI技术带来了生产力与生产关系的诸多变革，也深刻影响着品牌营销的方式和效果。1月1日，快手电商“灵蛇奇遇”项目正式上线，携手周大福、玛氏箭牌、青岛啤酒，以可灵AI创作的“灵蛇”形象为核心，独家首发蛇年新春定制生肖联名款产品，为消费者带来新意十足的年货好物，在传递传统祝福、深入挖掘春节文化内涵的同时，巧借AI技术创新品牌营销方式。以此次创新探索为起始，未来，快手电商将继续挖掘AI技术融合品牌实体化产品的更多路径，携手更多品牌解锁“AI营销”新范式，为AI在营销领域的应用打开更大想象空间。
快手本地生活将于1月26日至2月4日推出“新春团购节”优惠活动，在购买餐饮、酒旅、休闲娱乐、生活服务、购物等多品类团购商品时，可享受超值优惠，让老铁们在春节期间也能享受“极致性价比”的商品与服务，热热闹闹过大年。▲“赠好友”功能新春限定海报春节期间，“互赠礼物”是亲友之间表达情感的重要纽带。”快手本地生活营销活动相关负责人表示，未来，快手本地生活将持续提升服务、优化功能，结合节日特色推出更多贴心活动，进一步提升用户的消费体验。
下周就要过年了，春节团圆拍上几张合照必不可少。腾讯元宝AI美照正式上线了新年专题，可以让大家一键Get春节大片，有多种风格可选，人人都能免费拍写真。三、选择喜欢的生成结果一键分享至微信状态或朋友圈。