苹果股价创历史新高：人工智能将带来「增长的黄金时代」

站长之家(ChinaZ.com) 12月28日消息:苹果公司股价于当地时间周四收于历史新高，此前知名投行 Wedbush 分析师 Dan Ives 领导的团队表示，这家 iPhone 制造商可能在 2025 年迎来由人工智能（AI）需求推动的「黄金增长时代」。

分析师将苹果股票的目标价上调 25 美元至 325 美元，这意味着从周四 259.02 美元的历史收盘价起，仍有约 25% 的上涨空间，并维持「跑赢大盘」的评级。他们预计，由 AI 推动的多年度 iPhone 升级浪潮「仍被市场低估」。

这一目标远高于 Visible Alpha 收集的分析师平均目标价 244 美元，该平均值意味着相较于周四的收盘价有所下跌。在调查的 15 位分析师中，超过一半（9 位）对苹果股票持「买」或同等评级，另有 4 位建议「持有」，2 位建议「卖出」。

Wedbush 上调目标价的原因是其预测苹果在 2025 财年可能售出超过 2.4 亿部 iPhone，这将是苹果历史上 iPhone 销量最高的一年，因为 AI 驱动的升级浪潮正在到来。

Dan Ives 表示：「未来几年，消费者人工智能将贯穿苹果的生态系统，全球超过 20% 的人口最终将在苹果设备上与人工智能进行交互。」

随着周四股价的上涨，苹果今年以来的股价已上涨了超过三分之一，公司市值接近 4 万亿美元。

Wedbush 预计，苹果可能很快突破 4 万亿美元市值门槛，成为全球首家达到这一成就的公司。这将是科技行业的又一里程碑。目前，全球市值超过 3 万亿美元的公司仅有三家：苹果、英伟达和微软。

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