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红魔10 Pro首发全新一代真全面屏：预计将于11月交付

2024-10-28 10:13 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月28日 消息:红魔游戏手机官方今日宣布，与京东方合作开发了一款全新的真全面屏，该屏幕将由红魔10Pro系列首次搭载。同时，红魔还透露，这款新一代真全面屏的交付仪式将于11月5日在成都举行。

这款手机将首次采用京东方的1.5K无孔全面屏，屏幕尺寸达到了7英寸，并且搭载了最新屏下摄像头技术。这项1.5K高分全域屏下技术对屏幕材质、透光率和图像处理算法提出了更高的要求，技术难度也相应增大。

红魔10 Pro首发！全新一代真全面屏官宣： 11 月交付

此前，努比亚的倪飞已经展示了1.5K高分屏下方案的Demo，演示了在《王者荣耀》游戏界面下，屏下前摄区域与屏幕之间没有明显的显示差异，且BM黑边极窄，提供了出色的视觉效果。

红魔10Pro系列在设计上采用了与京东方共同研发的超级COP封装工艺和SIP超窄边技术，这使得手机结构设计更薄，同时强度更高。在核心配置方面，红魔10Pro系列将首批搭载高通骁龙8至尊版处理器，并配备独立电竞芯片、肩键和主动散热系统，旨在为游戏玩家提供极致的游戏体验。

此外，红魔10Pro系列手机预计将配备行业最大容量的电池，相比上一代红魔9Pro的6500mAh电池，新款手机的电池容量有望更大，从而提供更长的续航能力。

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