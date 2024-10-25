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小米15屏幕参数公布：M9发光材料 1.38mm超窄四等边直屏

2024-10-25 14:49 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月25日 消息:今日，小米15系列手机的屏幕参数正式公布，该机型配备了一块被称为“超级阳光屏”的显示屏，其特点是拥有令人惊艳的1.38mm超窄四等边设计。

这款屏幕采用了独家定制的M9发光材料和双微腔屏幕结构，使得发光效率在同类产品中领先，同时实现了屏幕功耗下降10%。

此外，该屏幕还支持全亮度DC调光和全屏AOD（Always On Display）锁屏功能，为用户提供了更舒适的视觉体验。

小米 15 屏幕参数出炉：首发1.38mm超窄四等边直屏

据介绍，小米15的屏幕采用了LIPO封装技术，这项技术通过使用光敏树脂保护COP排线，类似于琥珀固化后保护内部昆虫的方式，液态光敏树脂在经过蓝光照射后会凝固成固体，从而保护内部的COP排线。这种封装方式不仅使屏幕玻璃能够向内收缩，减小了下边框的宽度，还提升了发光面板的保护能力，增强了屏幕的可靠性。

在生产过程中，小米15的屏幕在固化前与光敏树脂一同密封在模具中，使用的光固化波长必须能够穿透透光性能不佳的模具。经过多次验证和调整，小米最终选择了480nm的蓝光进行光固化，有效缩短了光固化所需的时间。

为了保证拆模时的良率，小米还自主研发了一整套光固化生产线。这套模具在使用约10次后需要重新制作，以确保形状的稳定性，从而保证屏幕的生产质量。

小米15系列手机的屏幕参数表现出色，其超窄四等边的设计和先进的封装技术，不仅提升了手机的外观美感，还增强了屏幕的显示效果和耐用性，体现了小米在屏幕技术上的创新和突破。

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