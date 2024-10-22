谷歌决定撤掉搜索结果中的“站点链接搜索框”

最近谷歌发出了一个通知，决定要取消搜索结果中的 “站点链接搜索框”。这个搜索框已经伴随我们十多年，曾经帮助许多人在特定网站上进行更深入的搜索。

不过，谷歌表示，由于这个功能的使用率已经大幅下降，所以他们将在2024年11月21日正式将其移除。

这个搜索框简单来说，它就是在一些搜索结果下方出现的那个小搜索框，比如当你搜索《纽约时报》的时候，下面会有一个小框，让你可以直接在《纽约时报》的网站上搜索你感兴趣的内容。这样的设计最初是为了让用户能更方便地找到特定网站的信息，但如今这个功能的使用情况却不如预期。

谷歌的这一决定其实影响不大，毕竟在如今这个信息快速更新的时代，许多人都在尝试不同的搜索方式和工具。同时，谷歌最近也在进行许多变化，比如他们正逐步加大对人工智能的投入，搜索团队也在进行一些重新调整，这些都是在适应新的用户需求。

很多人可能会想，失去这个搜索框会不会让搜索体验变得不那么方便呢?其实，谷歌表示，他们希望通过这一调整，能让搜索结果变得更简洁，用户能更直接地获取到自己想要的信息。毕竟，搜索引擎的核心目的就是帮助我们更快地找到答案。

划重点: 🔍 谷歌将在2024年11月21日取消搜索结果中的 “站点链接搜索框”。 📉 该功能由于使用率下降而被删除，旨在简化搜索结果。 🤖 谷歌正在加大对人工智能的投入，同时对搜索团队进行调整。

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