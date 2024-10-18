京东请杨笠代言引争议：称后续没有和相关脱口秀演员合作计划

站长之家（ChinaZ.com）10月18日 消息:在2024年双十一购物节前夕，京东宣布邀请杨笠作为其品牌代言人，这一决策引发了广泛争议。
京东今日发表官方声明，针对近期脱口秀演员参与京东双十一营销活动所引发的网友关注进行回应。声明中表示，对于此次活动给消费者带来的任何不良体验，京东方面深感歉意。
在声明中，京东还明确指出，公司没有与该演员进一步的合作计划。为了感谢消费者对京东的关心和支持，京东承诺将加大双十一期间的补贴力度，以实际行动回馈消费者。
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罗永浩在今日播出的《喜剧之王单口季》节目上讲了一段脱口秀，其中提到了自己真还传的部分细节。他在脱口秀中告知观众已还完8.24亿元债务把8.24亿元人民币图片拼接在一起，直观展示给大家。还债数据的清单，以及银行流水明细，已于今年夏天的税务审查中提交给了国家税务机关。
10月17日，京东与小度正式达成战略合作，并宣布联合定制新品——小度全新智能音箱MatePro将先人一步在京东开启预售。双方表示将基于该智能音箱新品，在产品服务、营销共建、全渠道销售等方面积极探索尝试，共同打造品类合作新标杆。京东将持续深化C2M，与品牌携手开辟新的市场，以优品低价开拓新的目标客户。
京东物流最近宣布与淘天集团建立合作伙伴关系，将整合其物流服务至淘宝和天猫，为这两个电子商务平台的商家提供全面的物流支持。目前，双方的系统整合已接近尾声，众多商家已开始利用京东物流的服务，消费者也能在淘宝和天猫的应用程序中实时跟踪京东物流的包裹动向。京东物流强调，其先进的一体化供应链物流服务将为淘宝和天猫的商家带来降低成本、提高效率�
京东物流近日宣布与淘天集团达成合作协议，将全面接入淘宝和天猫平台，为这两个平台的商家提供物流服务。双方的系统对接已基本完成，众多商家已经开始使用京东物流，同时消费者也能在淘宝和天猫的APP内查询到京东物流的轨迹。此次合作预计将提升淘宝平台的物流服务体验，并推动全行业降本增效，激发消费活力。
“可灵AI，一站式轻松定制创意AI短片、短剧、宣传片。”10月18日，快手可灵AI宣布正式启动首期“未来合伙人计划”，基于领先的自研大模型技术，在业内率先推出一站式AIGC生态合作平台。可灵AI创作者社群已聚集数万AI爱好者与专业创作者，未来将持续落地行业沙龙、创作者论坛等活动，组织创作者交流，分享行业新动态、学习AI应用方法论，与广大创作者一道，携手共建行业新生态。
9月27日，中国科学院空间科学(二期)先导专项太阳风磁层相互作用全景成像卫星工程通过评审委员会卫星正样研制总结评审暨卫星平台正样起运评审。这颗卫星的英文简称为SMILE，所以外号微笑卫星”。2023年1月起至今，微笑卫星”正样研制阶段完成了国内测试、系统接口对接、环境试验等所有研制工作。按照中欧联合工作计划，卫星平台和载荷舱预计于2024年10月运抵欧洲空间技术中心，与欧洲航天局研制的载荷舱一起，开展正样星整星的集成与测试。卫星预计2025年7月运往法属圭亚那库鲁发射场，2025年底前择机采用阿丽亚娜织女-C火箭进行发射。微笑
9月26日，阿里旗下灵犀互娱打造的沉浸式剧情卡牌游戏《如鸢》正式公测，同时在当日也开启了游戏的首次直播。直播地点选在扬州瘦西湖，当晚举办了“绣衣楼河灯祈福夜”特别直播活动。也让我们更加相信，《如鸢》在未来能够保持初心，持续产出优质文化内容，给玩家带来高度沉浸的文化体验。
10月17日，王老吉·荔小吉携手腾讯游戏《创造吧!我们的星球》正式开启跨界联动，线上推出了4款联名IP罐和4款联名定制罐，并在游戏中上线了一系列荔小吉主题单品。作为一款开放世界抓宠游戏，《创造吧!我们的星球》主打多人社交、共同创造的开放世界慢生活。此次荔小吉联名《创造吧!我们的星球》，在游戏内实现了贴近品牌理念的再创作，通过建立沉浸式星球探索互动场景，精准贴合年轻用户喜好，实现了品牌形象的纵深与品牌理念的传递。
今天在2024年世界设计之都大会上，腾讯和同济大学宣布达成合作。双方将结合腾讯混元大模型能力，与同济大学在大设计学科的全球领先优势和影响力，共建同济-腾讯大设计大模型行动”。同济大学与腾讯还将联合打造同济特色学科的人才培养与科研产业转化的生态体系，加速创新技术的产业应用。
快科技10月19日消息，今天杨笠吐槽男生痴迷电子设备的视频又被翻了出来。视频中，杨笠以幽默的方式表达了男生对电子产品的热情，她认为这种热情并非单纯的爱好，而是出于对世界进步的渴望和追求。最新出的手机买，最新出的电脑买，VR眼镜买，买完以后还会给你疯狂的炫耀，你知道那种自豪感就感觉这些高科技产品不是他买的，而是他研究出来的。”对此汽车博主韩路”表示，又不是黄赌毒、又不是抽烟喝酒伤身体、又不是动不动几万几十万的奢华爱好，买点电子产品就真没必要拿来羞辱一顿了。在韩路看来，其实在男人各种兴趣爱好里横向比着看，
Token Counter是一个在线工具，用于计算文本中的令牌数量并估算使用AI模型的成本。它支持多种AI模型，如OpenAI和Anthropic，并提供了实时的令牌计数和成本估算。该工具对于管理API成本、估计处理时间以及确保输入不超过模型限制至关重要。Token Counter的主要优点包括高准确性、多语言支持、实时计数以及易于使用的界面。它适用于需要处理大量文本数据的开发者和企业，帮助他们更有效地管理和优化AI模型的使用。
Inquisite是一个利用人工智能技术进行深度研究的平台，它通过AI代理引擎和强大的文档构建功能，帮助用户快速地在复杂主题上进行深入研究，并构建基于研究的高价值报告、文章和演示文稿。Inquisite与传统搜索引擎不同，它使用AI代理以迭代过程查找、审查和排名信息源，以识别最相关、最可靠的信息，从而为用户提供可信的洞察，并引用可信的来源。
Kick是一款自动化会计软件，旨在帮助企业主和会计师自动化日常的会计工作，从而让他们能够专注于更重要的业务活动。Kick通过自动分类交易、确保没有遗漏的扣税、自定义规则等功能，为用户节省时间和金钱。此外，它还提供了实时的业务洞察，帮助用户了解盈利驱动因素，并监控支出。Kick还得到了会计师的认可，支持双项会计，与税务顾问或CPA协作。产品背景信息显示，Kick已经从OpenAI、General Catalyst和50多位天使投资人那里筹集了900万美元，以自动化那些乏味的工作。
TEN-framework是一个创新的AI代理框架，旨在提供实时多模态交互的高性能支持。它支持多种语言和平台，实现了边缘-云集成，并能够灵活地超越单一模型的限制。TEN-framework通过实时管理代理状态，使得AI代理能够动态响应并实时调整行为。该框架的背景是满足日益增长的复杂AI应用需求，特别是在音频-视觉场景中。它不仅提供了高效的开发支持，还通过模块化和可重用扩展的方式，促进了AI技术的创新和应用。
TEN Agent 是一款创新的多模态AI代理，它通过集成OpenAI的实时API，为用户提供了一个强大的交互平台。这款产品代表了人工智能在多模态交互领域的最新进展，它不仅能够理解文本信息，还能处理图像和声音等数据类型。TEN Agent 的主要优点在于其高度的集成性和实时性，它能够为用户提供快速、准确的反馈，极大地提高了工作效率和用户体验。产品背景信息显示，TEN Agent 旨在通过先进的AI技术，推动生产力工具的发展，目前处于Beta测试阶段。关于价格和定位，TEN Agent 可能提供免费试用，以吸引早期用户并收集反馈，以便进一步优化产品。
sync. 是一款利用人工智能技术的视频唇形同步工具，它能够将任何视频中的嘴唇动作与任何音频同步，实现自然、准确且即时的唇形匹配。该工具不仅为内容创作者、播客和YouTube频道主提供了重新利用旧内容的可能，还通过其开发工具，帮助开发者在他们的应用程序中集成sync.功能，从而加速产品的全球影响力。此外，sync.支持多种语言，可以轻松地将内容翻译成任何语言，具有生命般的即时唇形同步效果。
easegen-admin是一个开源的数字人课程制作平台，旨在通过开源为AI发展做出贡献。该平台前端基于Vue3 + element-plus实现，后端基于ruoyi-vue-pro实现，智能课件基于文多多实现。它提供了课程制作页面、我的视频页面、智能课件页面以及智能出题页面，支持视频展示和智能出题，是一个综合性的教育技术产品。
easegen-front 是一个开源的数字人课程制作平台，旨在通过结合最新的前端技术和人工智能，为教育工作者提供一个便捷、高效的课程内容制作和发布工具。该平台前端基于 Vue3 + Element Plus 构建，后端则基于 Spring Boot，支持智能课件制作和文档解析，是 AGI 时代超级个体践行者为 AI 发展做出的贡献。产品的主要优点包括开源、易用性强、技术栈先进，且适合全栈工程师和教育工作者使用。
Wav2Lip 是一个开源项目，旨在通过深度学习技术实现视频中人物的唇形与任意目标语音高度同步。该项目提供了完整的训练代码、推理代码和预训练模型，支持任何身份、声音和语言，包括CGI面孔和合成声音。Wav2Lip 背后的技术基于论文 'A Lip Sync Expert Is All You Need for Speech to Lip Generation In the Wild'，该论文在ACM Multimedia 2020上发表。项目还提供了一个交互式演示和Google Colab笔记本，方便用户快速开始使用。此外，项目还提供了一些新的、可靠的评估基准和指标，以及如何在论文中计算这些指标的说明。
Prompt Engineering是人工智能领域的前沿技术，它改变了我们与AI技术的交互方式。这个开源项目旨在为初学者和经验丰富的实践者提供一个学习、构建和分享Prompt Engineering技术的平台。该项目包含了从基础到高级的各种示例，旨在促进Prompt Engineering领域的学习、实验和创新。此外，它还鼓励社区成员分享自己的创新技术，共同推动Prompt Engineering技术的发展。
Movie Gen Bench是由Facebook Research发布的视频生成评估基准测试，旨在为未来在视频生成领域的研究提供公平且易于比较的标准。该基准测试包括Movie Gen Video Bench和Movie Gen Audio Bench两个部分，分别针对视频内容生成和音频生成进行评估。Movie Gen Bench的发布，对于推动视频生成技术的发展和评估具有重要意义，它能够帮助研究人员和开发者更好地理解和改进视频生成模型的性能。
Signature是一个在线艺术签名生成器，它允许用户创建个性化和独特的艺术签名。这项技术通过算法和设计原理，将用户的姓名转换成具有艺术感的签名样式。它的重要性在于，签名不仅是个人身份的标识，也是个人品牌的一部分。Signature网站提供了一个简单易用的界面，用户可以快速生成自己的艺术签名，无需任何设计经验。该产品适合那些希望提升个人签名艺术感的人士，无论是商务人士、艺术家还是普通用户。Signature目前提供免费服务，用户可以无限制地生成和下载自己的艺术签名。
AMT-APC是一种通过微调自动音乐转录（AMT）模型来训练自动钢琴封面生成模型的方法。该模型使用Sony的hFT-Transformer作为基础AMT模型，并在从YouTube收集的钢琴封面数据集上进行训练。这种技术的重要性在于它能够自动生成钢琴封面，为音乐创作者和爱好者提供了一个强大的工具，使他们能够快速地将音乐作品转化为钢琴演奏版本。AMT-APC的背景信息包括其在GitHub上的代码库和相关的研究论文，这表明了其在学术和技术社区中的定位。目前，该模型是免费提供给用户的。
文字转语音工具是一款在线服务产品，它能够将文本内容转换成自然流畅的语音输出，支持74种不同的语言和318种不同的声音风格。这项技术的应用场景广泛，包括视频配音、有声读物制作、公告通知、出海营销和外语学习等。产品的主要优点包括支持多语言、多声音选择、无需下载安装、不限使用次数和时长，且完全免费。它为内容创作者、营销人员、教育工作者和语言学习者提供了极大的便利。
Hallo2是一种基于潜在扩散生成模型的人像图像动画技术，通过音频驱动生成高分辨率、长时的视频。它通过引入多项设计改进，扩展了Hallo的功能，包括生成长时视频、4K分辨率视频，并增加了通过文本提示增强表情控制的能力。Hallo2的主要优点包括高分辨率输出、长时间的稳定性以及通过文本提示增强的控制性，这使得它在生成丰富多样的肖像动画内容方面具有显著优势。
ChatGPT是由OpenAI开发的人工智能聊天机器人，它通过使用最新的模型改进，包括访问OpenAI o1-preview，即最新和最智能的模型，为用户提供即时答案、文件和照片的聊天、多文档的总结和分析、专业建议以及创意灵感等功能。这个早期版本目前只对ChatGPT Plus、团队、企业和教育用户开放，预计今年晚些时候将向所有用户推出完整体验。
Denote是一个一站式云端素材管理工具，拥有超过200万的优质创意广告资料库。它支持一键保存来自Facebook、TikTok、LinkedIn、Instagram等平台的广告视频，并利用AI技术进行广告视频分析、创意脚本写作，同时提供无水印视频下载。Denote的主要优点包括丰富的素材库、AI辅助创意生成、团队协作功能以及云端永久存储，非常适合需要管理广告素材和提高创意效率的个人和团队。Denote提供免费套餐，性价比高，适合各类创意工作者和商业团队使用。
字狐AI办公大脑是一款集成了多种智能办公功能的AI平台，旨在通过人工智能技术提升用户的工作效率。它提供了智能对话、文本总结、AI秒出PPT、写作助手、文档转换等功能，能够帮助用户快速完成文档处理、信息整理和演示文稿制作等任务。产品背景是随着AI技术的不断发展，越来越多的办公场景可以通过智能化手段来提高效率，字狐AI办公大脑正是基于这一需求而开发。目前产品提供免费试用，具体价格和定位需要进一步了解。
AI数学求解器是一款利用人工智能解决各种数学问题的先进工具。它由Math GPT模型（如GPT-4o）驱动，提供全面的数学问题解决方案。该产品通过在线平台提供服务，用户可以上传文本或图片形式的数学问题，快速获得准确的分步解决方案。它特别适合需要帮助解决复杂数学问题的学生，帮助他们提高解题能力和理解力。
Talking Avatar是一款利用人工智能技术，允许用户通过编辑文本来更新旁白，无需重新录制，即可改变声音，包括口音、语调和情感。它支持一键多人唇形同步，确保视频观看体验自然而沉浸。此外，它还支持一句话声音克隆技术，用户只需提供一句话的音频样本，即可克隆任何声音，并用于生成任何语音。这款产品对于视频创作者、广告代理商、市场营销人员和教育工作者等都是一个强大的工具，可以轻松地将经典视频片段转化为新的热门内容，或者为不同平台优化视频内容。