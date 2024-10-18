京东请杨笠代言引争议：称后续没有和相关脱口秀演员合作计划

站长之家（ChinaZ.com）10月18日 消息:在2024年双十一购物节前夕，京东宣布邀请杨笠作为其品牌代言人，这一决策引发了广泛争议。

京东今日发表官方声明，针对近期脱口秀演员参与京东双十一营销活动所引发的网友关注进行回应。声明中表示，对于此次活动给消费者带来的任何不良体验，京东方面深感歉意。

在声明中，京东还明确指出，公司没有与该演员进一步的合作计划。为了感谢消费者对京东的关心和支持，京东承诺将加大双十一期间的补贴力度，以实际行动回馈消费者。

（举报）