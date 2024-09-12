AI日报：Adobe将推AI视频模型；夸克发布智能对话助手CueMe；亚马逊在聊天机器人中试水广告

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、Adobe将推AI视频模型Firefly Video Model

Adobe最新推出的Firefly Video Model是一款AI视频生成工具，预计将在今年晚些时候进入测试阶段。该工具支持文本到视频、图像到视频以及视频编辑功能，展示了高度遵循文本提示的视频质量，吸引了众多创作者的关注。Adobe为用户提供法律保障，帮助企业规避在使用AI制作视频时的侵权风险。

【AiBase提要:】 🔥 Firefly Video Model是Adobe的新AI视频生成工具，建立在Firefly生成性AI图像模型基础上。 💡 提供文本到视频、图像到视频以及视频编辑功能，每次生成片段最长限制为5秒。 ⚖️ Adobe为用户提供法律保障，帮助企业在使用AI视频制作过程中规避侵权风险。 详情链接:https://blog.adobe.com/en/publish/2024/09/11/bringing-gen-ai-to-video-adobe-firefly-video-model-coming-soon

2、夸克发布智能对话助手CueMe

夸克最新推出的智能对话助手CueMe集成了文学创作、知识获取和情感陪伴等多功能，为用户提供全方位信息服务。依托先进人工智能技术，CueMe满足用户学习和工作多样需求，支持长达2万字长文创作，具备自然语言处理能力。

【AiBase提要:】 ✨ 多功能智能助手:CueMe集成文学创作、知识获取和情感陪伴，提供全方位信息服务。 💡 高效支持:CueMe支持用户在学习和工作中撰写论文、报告，创作小说、文案，提供高效支持。 🚀 技术先进:CueMe具备自然语言处理能力，能精准捕捉用户意图并以流畅语言回应。 详情链接:https://top.aibase.com/tool/cueme

3、无敌抠图神器!Object Cutter只要打个字就可以抠出指定对象

Object Cutter是一款智能图像处理工具，通过将文字指令与图像识别技术结合，用户可以轻松指定主体进行抠图，无需专业技能即可实现图像切割效果，大大简化了传统抠图流程，使图像处理变得智能高效。

【AiBase提要:】 🎨 用户通过简单文字描述或框选操作即可精确指定需要保留的图像元素，并自动提取目标对象。 🔍 Object Cutter能轻松抠出复杂环境中的指定物体，如桌上的水杯或台灯。 🖼️ 用户不需要专业图像编辑技能，只需打字或框选对象，即可单独抠出图像中的目标物体。 详情链接:https://huggingface.co/spaces/finegrain/finegrain-object-cutter

4、DomoAI再次刷新AI视频编辑领域，推出图像视频分辨率提升工具

DomoAI推出了图像和视频分辨率提升工具，将普通图像和视频提升至2K和4K级别的高清画质，支持最大50MB文件上传和长达60秒视频处理能力，为创作者带来前所未有的画质提升体验。平台提供多种AI模型供用户选择，具备强大的AI驱动技术，简化视频创作流程，提高制作效率。用户体验友好，操作简单高效。

【AiBase提要:】 🚀 图像和视频分辨率提升至2K和4K级别的高清画质，支持最大50MB文件上传和长达60秒视频处理能力 💡 DomoAI提供多种AI模型供用户选择，简化视频创作流程，提高制作效率 🎨 用户体验友好，操作简单高效 详情链接:https://top.aibase.com/tool/domoai

5、AI机器人也要带货了!亚马逊在 Rufus 聊天机器人中试水广告

最近，亚马逊在其新推出的购物聊天机器人 Rufus 中开始试验投放广告。这一举措显示出公司们在AI领域寻求盈利模式的努力，可能改变未来在线购物模式，为用户提供更多购物选择。

【AiBase提要:】 🛒 亚马逊的 Rufus 聊天机器人将开始测试广告功能，为用户提供更多相关的购物选择。 💬 广告会基于用户的搜索和对话内容，甚至可能伴随有聊天机器人的文本生成。 📈 与微软的 C opilot 广告实验相呼应，显示出AI领域中公司们寻求盈利模式的努力。

6、谷歌推出 AI 生成播客功能:将你的笔记变成有趣的音频讨论

谷歌最近推出了令人兴奋的实验功能，AI 生成播客，让用户的研究资料转化为有趣的播客。这项新功能集成在谷歌的 AI 笔记应用 NotebookLM 中，提升用户与笔记、稿件及其他研究文件的互动体验。AI 主持人会对材料进行总结，关联不同话题，并轻松进行“闲聊”。

【AiBase提要:】 🎙️ 谷歌推出的 AI 播客功能可将笔记转化为音频讨论，两个 AI 主持人围绕主题进行轻松交流。 🤖 该功能运用谷歌的 Gemini AI 模型，让研究更有趣，但存在准确性和内容冗余问题。 ⏳ 生成播客讨论需要时间，目前只支持英语，用户可通过 NotebookLM 尝试这一功能。

7、OpenAI 计划再融资65亿美元，估值飙升至1500亿美元

OpenAI 正在进行新一轮融资，目标估值达到1500亿美元，显示其在人工智能领域的领导地位和影响力。公司通过 ChatGPT 取得成功，迅速崛起成为人工智能行业的重要玩家。Forge Global Holdings 将 OpenAI 列入“私人七大巨头”名单，展示其在全球科技领域的重要性。

【AiBase提要:】 💰 OpenAI 目标估值达到1500亿美元，计划筹集65亿美元资金和申请50亿美元信用贷款。 🚀 ChatGPT 的成功让 OpenAI 迅速崛起，成为人工智能领域的领军者。 🌟 Forge Global Holdings 将 OpenAI 列入“私人七大巨头”名单，展示其在全球科技领域的重要性。

8、法国AI巨头突袭多模态战场:Mistral AI发布开源图文理解模型Pixtral12B

Mistral AI推出首款开源多模态大模型Pixtral12B，引发广泛关注。这款轻量级选手在多模态模型中表现出色，提高了模型的可访问性，具有120亿参数，能够处理图像和文本，技术先进。

【AiBase提要:】 🚀 Pixtral12B是首款开源多模态大模型，具有轻量级设计和高可访问性。 💡 模型基于Nemo12B开发，拥有40层网络结构、14，336个隐藏维度和32个注意力头。 🏆 Pixtral12B在多项权威基准测试中表现出色，超越多个知名多模态模型，证明其强劲实力。 详情链接:https://huggingface.co/mistral-community/pixtral-12b-240910

9、苹果首次展示iOS18AI功能生成的图片，竟然是高管的狗狗庆生照!

苹果公司即将推出的iOS18系统内置了一系列令人兴奋的人工智能功能，其中最有趣的是“Image Playground”应用，可以根据文本提示生成卡通风格插图。高管的爱犬Bailey成为首张AI生成的图片，展现了苹果在AI技术上的创新与趣味结合。

【AiBase提要:】 🐶 首次发布AI生成的图片展现高管的爱犬Bailey 🎨 Image Playground可根据文本提示生成卡通风格插图 📱 iOS18系统集成了多种AI功能，预计将于不久后正式发布

10、红杉资本看好人工智能应用软件市场

在最近的会议上，红杉资本的合伙人帕特・格雷迪分享了他们对人工智能行业的看法。红杉资本认为，未来超十亿美元的人工智能公司主要来自于应用软件的开发。他们在基础模型投资方面投入了约1.5亿美元，但更重视应用层投资。格雷迪指出，优秀的AI应用初创企业需要在模型之上精心设计产品，以满足市场需求。

【AiBase提要:】 🌟 未来超十亿美元的AI公司主要来自于应用软件的开发，而非基础模型。 💰 红杉在基础模型投资约1.5亿美元，但更注重应用层投资，体现对应用市场的重视。 📈 优秀的AI应用初创企业需要在模型之上精心设计产品，以满足市场需求。

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