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吓人！美国14岁少年因涉嫌贩卖3D打印枪械被捕

2024-09-12 10:23 · 稿源：站长之家

近日，美国底特律的一名14岁少年因涉嫌非法贩卖3D 打印枪械而被捕，这一事件让人感到震惊。根据 CBS 新闻的报道，警方在与国土安全部联合进行的一次行动中，突击搜查了少年的住所，查获了一系列与非法武器制造相关的物品。

机器人拿枪指着你 AI (2)

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

在这次搜查中，警方发现了多台3D 打印机以及12个3D 打印手 枪的 “下部”，还包括5个步枪的下部。但最引人注目的是，警方还查获了一个3D 打印的格洛克 “开关”，这个小装置能够将普通手 枪改造成全自动武器。这一发现不仅让人感到恐惧，也引发了人们对于青少年犯罪意识的深思。

目前，这名少年面临重罪武器指控，预计还会面临联邦指控，因为国土安全部也参与了这次逮捕和调查。尽管在美国，3D 打印枪械和零部件本身并不违法，但如果是出于销售的目的进行打印，那么就会面临严重的法律后果。

底特律有组织犯罪单位的指挥官瑞安・康纳（Ryan Connor）表示:“这让人感到害怕。这个年龄段的孩子真的能分清对与错吗?他们对武器的意图是什么?他们是否具备成熟的判断能力?这些问题一直萦绕在我们脑海中。”

这名少年所制作的3D 打印格洛克 “开关” 属于一种被称为机枪改装装置的非法武器零件，制造或拥有这种装置在美国是完全非法的。

在此事件发生的几天前，美国司法部在华盛顿的一次会议上重申了对机枪改装装置的打击力度，并呼吁3D 打印行业寻找解决方案。根据美国烟酒枪械及爆炸物局（ATF）提供的数据，2017年至2021年间，被警方查获的机枪改装装置数量激增了570%。随着3D 打印技术的普及，这种便宜的机枪改装装置将更难以彻底根除，甚至连青少年也开始卷入这个黑市。

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