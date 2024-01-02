B站2023百大UP主名单公布 罗翔连续4年成B站百大UP主

站长之家(ChinaZ.com) 1月2日 消息:在B站 2023 百大UP主名单公布之际，我们再次看到了一个熟悉的名字——罗翔说刑法。这位法学教育工作者已经连续四年荣获B站百大UP主的荣誉，成为这一评选中的佼佼者。

罗翔在得知这一消息后，通过发文表达了对粉丝的感激之情。他表示，希望内心的感动不仅仅停留在言辞上，而是转化为更多真实的行动。对于这份荣誉，他谦逊地认为自己“不配”，因此对粉丝的支持和厚爱充满了深深的感恩。

作为B站粉丝量最高的个人UP主，罗翔说刑法的账号拥有高达2966. 5 万的粉丝数。这一数字不仅仅是一个数字，更是对罗翔多年来在B站平台上付出努力的肯定。

据悉，2020 年 3 月 9 日，罗翔正式入驻B站，开启了他的UP主生涯。短短时间内，他凭借着独特的风格和深入浅出的讲解吸引了大量粉丝。在入驻后的两年时间里，他的粉丝量突破千万，成为B站平台上备受瞩目的教育领域UP主。

尽管如此，罗翔始终保持着谦逊的态度。他曾表示，对于粉丝量并没有太放在心上，因为这些粉丝的支持是暂时的，人生中大部分东西属于你，其实又不属于你。这种对名利的淡然和感恩的心态，让人们对罗翔更加敬佩。

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