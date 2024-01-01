当当网创始人李国庆宣布成功离婚，迎来新的人生篇章

**本文概要:**

- 当当网创始人、响珰珰董事长李国庆在广东卫视财经郎眼特别节目《问答八方》中透露离婚消息。

- 李国庆表示感觉一身轻，现在是自由身，计划重新开始爱情和家庭生活。

- 他坦言相信婚姻，强调好合好散是体面的选择，并透露与前妻俞渝已不再联系。

站长之家（ChinaZ.com）1月1日 消息:当当网创始人、响珰珰董事长李国庆在广东卫视财经郎眼特别节目《问答八方》中宣布了离婚的消息，正式迈入新的人生篇章。他表示:“真离了，我现在自由身了，我觉得一身轻，我可以重新开始我的爱情和家庭。”

面对镜头，李国庆透露自己对婚姻仍抱有信仰，并特别提到了财富的影响:“尤其是现在没钱了，更不怕被骗了。” 强调了对婚姻的尊重和理解。他坦言:“毕竟二十年了，好合好散多体面，为什么要撕破脸皮的让大家吃瓜，这是我最大的遗憾。”

李国庆还透露，与前妻俞渝已经不再联系，双方事务由律师沟通处理。对于俞渝的攻击，他表示不想与其成为朋友，强调是非不分。

2019年2月，李国庆宣布离开当当网，随后于2019年7月向法院递交起诉状，正式走上离婚程序。

虽然曾有矛盾与恩怨，但李国庆表示对俞渝的恨劲已经过去。他积极展望未来，期待以一身轻的状态重新开始他的爱情和家庭生活。这一突如其来的消息让社会对李国庆的未来生活产生了浓厚的兴趣，期待他能够在新的人生阶段迎来更多的幸福与成功。

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