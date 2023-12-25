Meta CTO：AI已经成为XR领域杀手级应用的关键推动力

要点: Meta CTO Andrew Bosworth强调了AI与XR融合的重要性，认为AI已成为XR杀手应用的关键驱动力，Meta最新推出的AR眼镜是这一理念的典型案例。

在讨论Meta的Quest产品时，Bosworth指出，AI在3D对象领域缺乏大规模、权威的数据库，但Meta正在努力改进，并强调XR和VR的优势在于始终开启的传感器，为3D和4D空间的研究提供了潜力。

Meta CTO解释了Meta在开源领域的策略，特别是对于Llama项目的开源。他强调开源软件的价值，包括建立社区、获取第三方验证和招募人才，认为开源是一种双赢的局面。

站长之家（ChinaZ.com）12月25日 消息:在最近的专访中，Meta的首席技术官（CTO） Andrew Bosworth分享了对AI与XR融合的见解。他认为，AI已经成为XR领域杀手级应用的关键推动力，并以Meta最新推出的AR眼镜为例进行了说明。这款眼镜的功能多样，而其智能助手功能在推出后成为用户最喜爱的特性，突显了技术发展的迅速和不可预测性。

对于Meta的Quest产品，Bosworth提到了AI在3D对象领域缺乏大规模数据库的挑战。他指出，虽然对于文本和照片等数据有丰富的资源，但在4D空间中动画的3D对象方面存在不足。然而，他也表示Meta正在努力改进这一状况，以提高在混合现实和虚拟现实中的交互效果，充分利用XR和VR的传感器优势。

在开源方面，Meta一直秉持领导者的角色，推动多个开源项目，包括PHP、Memcached、MySQL和PyTorch。Bosworth明确表示，开源项目的优势在于能够建立强大的社区，提供自我强化的机会。他以Llama项目为例，强调了其在建设者社区中的成功，为多个项目和商业程序的成功作出了贡献。

Bosworth回应了关于开源对招聘的影响的问题。他认为开源有助于拥有更大的招聘规模，因为更多人熟悉公司的模型和训练方式。对于认为开源技术不负责任的看法，他表示这是一个错误的焦虑，认为开源模型是一个重要的工具，而大型语言模型的发展不会达到人工通用智能。

Meta在AI与XR的结合、技术发展、开源战略和人才招聘方面都展现了强大的实力和前瞻性。他们致力于创造杀手级应用，同时通过开源推动技术共享和社区合作。

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