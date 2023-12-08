支付宝升级无障碍支付获“上海市数字技术革新奖”

12月7日，上海市互联网协会为支付宝颁发“数字技术革新奖”，以此激励更多互联网企业升级无障碍支付和创新适老服务。同时，因助力视障用户和老年人便捷生活工作，支付宝还获得“随申无碍优秀实践奖”。《上海市互联网综合实力前50家企业名单》也在同一场合披露，支付宝上榜前10。

12月7日，上海市互联网协会为支付宝颁发“数字技术革新奖”，以此激励更多互联网企业升级无障碍支付和创新适老服务。同时，因助力视障用户和老年人便捷生活工作，支付宝还获得“随申无碍优秀实践奖”。《上海市互联网综合实力前50家企业名单》也在同一场合披露，支付宝上榜前10。

此前，针对视障用户在使用移动支付时输入信息难、感知支付结果难等痛点，支付宝推出了语音输入付款金额、声纹极速付款、划一划核身、语音播报等4项产品功能，让视障用户可以通过手划、口说完成支付，并实现支付全过程可听可确认。上海视障用户王女士在体验活动中表示，“用声纹作为密码的方式真的挺便利。”杭州盲人推拿师周师傅称，“现在输入付款金额后，系统会自动语音提示多少钱，不用再去确认，这个挺方便的。”

支付宝无障碍支付产品负责人金瑞茂表示，将持续推进支付的无障碍环境建设，为社会提供平等、包容的无障碍服务。

此外，支付宝还上线了“长辈支付提醒”功能，推行“蓝马甲”助老行动，打造数字养老服务聚合专题等适老化服务，助力银发群体在科技和信息化发展中更有安全感和幸福感。

本次获奖的支付宝（中国）网络技术有限公司是蚂蚁集团旗下子公司，成立于2004年，致力于数字支付开放平台的建设和发展，践行“支付为民服务实体”的初心，研发了快捷支付、条码支付、刷脸支付、二维码支付等创新支付技术，服务于商业经营、便民缴费、交通出行等不同场景下的数字支付需求，为超10亿用户、8000万商家提供支付服务保障，助力实体经济蓬勃发展。

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