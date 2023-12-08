首页 > 业界 > 关键词  > 正文

支付宝升级无障碍支付获“上海市数字技术革新奖”

2023-12-08 16:29 · 稿源：站长之家

12月7日，上海市互联网协会为支付宝颁发“数字技术革新奖”，以此激励更多互联网企业升级无障碍支付和创新适老服务。同时，因助力视障用户和老年人便捷生活工作，支付宝还获得“随申无碍优秀实践奖”。《上海市互联网综合实力前50家企业名单》也在同一场合披露，支付宝上榜前10。

QQ截图20231208163343.jpg

12月7日，上海市互联网协会为支付宝颁发“数字技术革新奖”，以此激励更多互联网企业升级无障碍支付和创新适老服务。同时，因助力视障用户和老年人便捷生活工作，支付宝还获得“随申无碍优秀实践奖”。《上海市互联网综合实力前50家企业名单》也在同一场合披露，支付宝上榜前10。

QQ截图20231208163408.jpg

此前，针对视障用户在使用移动支付时输入信息难、感知支付结果难等痛点，支付宝推出了语音输入付款金额、声纹极速付款、划一划核身、语音播报等4项产品功能，让视障用户可以通过手划、口说完成支付，并实现支付全过程可听可确认。上海视障用户王女士在体验活动中表示，“用声纹作为密码的方式真的挺便利。”杭州盲人推拿师周师傅称，“现在输入付款金额后，系统会自动语音提示多少钱，不用再去确认，这个挺方便的。”

支付宝无障碍支付产品负责人金瑞茂表示，将持续推进支付的无障碍环境建设，为社会提供平等、包容的无障碍服务。

此外，支付宝还上线了“长辈支付提醒”功能，推行“蓝马甲”助老行动，打造数字养老服务聚合专题等适老化服务，助力银发群体在科技和信息化发展中更有安全感和幸福感。

本次获奖的支付宝（中国）网络技术有限公司是蚂蚁集团旗下子公司，成立于2004年，致力于数字支付开放平台的建设和发展，践行“支付为民服务实体”的初心，研发了快捷支付、条码支付、刷脸支付、二维码支付等创新支付技术，服务于商业经营、便民缴费、交通出行等不同场景下的数字支付需求，为超10亿用户、8000万商家提供支付服务保障，助力实体经济蓬勃发展。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】11.11云上盛惠！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！

    11.11云上盛惠！海量产品 · 轻松上云！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！

    Docker容器镜像

    Docker容器镜像

    去看看
    Docker容器镜像 60元/15天
    爆款产品组合购

    爆款产品组合购

    去看看
    爆款产品组合购 低至1元
    腾讯云x NVIDIA加速计划

    腾讯云x NVIDIA加速计划

    去看看
    腾讯云x NVIDIA加速计划 最高获赠10万元扶持基金
    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 112元/1年
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 上海外卖买药可用支付宝刷医保了

    外卖买药也可以用医保了。上海市参保人在外卖平台购药时，只需在付款时选择“医保支付”，即可通过支付宝医保电子凭证进行医保结算。目前已有首批45家药店开通试点，后续将陆续覆盖全市近1800家医保定点药店。

  • 棋盘密云升级支付宝发布首个用户资产模型

    12月4日，据支付宝开放平台公众号消息，支付宝全域数据营销产品【棋盘密云】宣布升级，上线首个用户资产模型5C，可以更高效地帮商家在支付宝内做好用户运营。基于商家和用户的关系，该模型将商家经营周期内的用户分为由远及近的五个层级:C1潜在机会用户、C2曝光触达用户、C3互动链接用户、C4首次转化用户、C5持续复购用户。已经吸引了百威、百草味、优衣库、新希望、心相印等超1400个商家使用。

  • 华为花瓣支付公司完成更名！不与支付宝、微信支付竞争

    日前原深圳市讯联智付网络有限公司发生工商变更，企业名称变更为花瓣支付有限公司。10月13日中国人民银行更新非银行支付机构重大事项变更许可信息，同意深圳市讯联智付网络有限公司变更公司名称为花瓣支付有限公司”。”比如手机负一屏的支付可以直接调用花瓣支付，智感支付也能用过花瓣来进行，能够与鸿蒙和手机进行更深度的融合，体验更好。

  • 大妈捡到手机用免密支付刷光余额引热议！教你关闭微信、支付宝免密支付

    今日，一则#大妈捡到手机用免密支付刷光余额#的词条登上微博热搜榜，引起网友热议。四川泸州一名60岁大妈捡到他人手机后，发现手机竟然没有锁屏密码，一看微信零钱有5100多元，于是就将微信里面的钱全部消费了，最终被民警抓获。还是建议大家为家里长辈的智能手机设置密码，保护隐私和财产安全。

  • 热烈祝贺上海市关节外科疑难病例讨论会圆满落幕

    随着关节疾病诊疗技术的不断提高，各种新理念、新技术的不断涌现，尤其是保髋理念、技术的不断更新进步，骨科临床医生面临的临床问题越来越复杂，为不断促进关节外科学术水平提高，加强髋关节外科学术交流，促进青年医师的培养，搭建各方学术对话的桥梁。11 月 30 日下午，由上海关节外科学组主办、上海开元骨科医院协办的上海市关节外科疑难病例讨论会在上海开�

  • 支付宝推出“12.12支付宝生活节” 准备派发12亿红包

    支付宝推出12.12生活节促销活动，从12月1日起至12月12日，在支付宝平台线上线下实现“消费省钱”。用户可通过扫描商家“赚钱红包”二维码领取现金红包可在支付宝App上领取更多购物和生活福利。用户还有机会通过分享个人红包码邀请朋友领取红包，不仅朋友能得到惊喜，分享者还能获得现金奖励。

  • 支付宝直播新动作！利好商家的机会来了？

    最近直播界新闻不少，什么明星争先“逃离”直播带货，多位艺人彻底停播;“小杨哥还是不懂，低俗擦边已经凉了”……直播带货好似已经到了峰值，大家在等待着抛物线由高到低的趋势转变。但显然，即使直播带货热度已经在顶端，在一段时间内，恐怕还是会保持平稳状态，而不是下落趋势。在过去的双十一数据中，2023年双十一传统电商、直播电商、新零售、社区团购同比

    ​支付宝 ​支付宝商家 ​直播直播

  • 支付宝直播带货再升级，带货直播间开播规模不到半年增长10倍

    支付宝直播带货又有新动作。11月30日，支付宝对外宣布了直播带货产品一系列升级:通过开放商品招商系统、升级“带货宝”达人选品中心以及简化开播流程等，进一步降低中小商家在支付宝平台的直播带货门槛。黄金珠宝、3C数码、酒水、食品、家居百货等类目带货效果突出。

  • 广汽能源战略合作支付宝 布局车网互动生态

    11月17日，广汽能源宣布与支付宝达成战略合作，双方将重点围绕车网互动、新能源充换电、能源服务等领域展开合作。其中，在车网互动方面，双方将基于支付宝的充电服务入口，以及AI数据模型能力，共同探索有序充电，提升电桩的能源运营效率。除了广汽能源，小鹏、蔚来、国网、南网等头部新能源品牌均已与支付宝展开深入合作。

  • 支付宝生活号是下一个短视频风口吗

    “支付宝开放平台”公众号发布推文显示，支付宝生活号全面开放UGC入口，支持个人用户在APP内编辑、发布短视频内容，这是生活号自去年7月宣布升级以来首次开放UGC，意味着支付宝的内容生态正式向个人用户打开大门。值得关注的是，去年，支付宝生活号从原来的单一图文信息，升级为短视频、直播、图文等多种内容形式;并逐步打通了支付宝首页和多个支付宝端用户高频访问场景，布局内容全域化;今年5月开始，陆续发布了多个针对创作者和MCN的现金激励政策，用“真金白银”吸引优质内容创作者入驻……支付宝宣布生活号转型这一年，在产品和生态建设上一直动作频繁。内容建设初步成型，下一步，支付宝要解决的就是商业化的问题，虽然在用户时长的争夺上还没有占据明显优势，但依托于独有的金融理财、办事出行心智，以及天然的用户信任感，支付宝生活号的商业化也充满了想象空间这对于创作者来说，势必意味着更大的发展空间。

    ​支付宝 ​支付宝生活号

  • Deftship:DeftShip：成功的渐进式运输解决方案

    DeftShip是一种定制的云端物流解决方案，旨在为客户节省时间、精力和金钱，同时建设他们的业务。使用DeftShip轻松处理您的运输需求。免费开始获得最佳的运输费率。

    运输 物流 DeftShip

  • FeedLens:AI 助力的应用评论管理

    FeedLens 是一款 AI 助力的应用评论管理软件，帮助客户优化应用评论的处理和回复。它可以提取和总结用户的评论，并自动进行相关的回复。通过使用 FeedLens，您可以轻松了解用户需求、与用户进行沟通，并跟踪竞争对手的用户体验。FeedLens 还提供与其他工具的集成，如 Freshdesk 和 Slack，以提高工作效率。它有多个不同的定价计划可供选择，适合独立开发者、快速发展的公司和大型企业。

    AI 助力 应用评论 用户反馈

  • NSFWGirlfriend:18+ AI NSFW女友聊天机器人

    NSFWGirlfriend是一款18+的AI NSFW女友聊天机器人。它拥有独特的大型语言模型，能够以高度逼真和响应性的方式模拟与成人相关的对话。平台提供多种交互方式，包括文本、语音、图片和视频，提供丰富沉浸式的体验。拥有超过1,000个具有独特特征和个性的角色，让用户可以选择与自己品味相符的虚拟伴侣。

    成人 虚拟女友 聊天机器人

  • HitPaw Voice Changer:实时AI语音变声器

    HitPaw Voice Changer是一款智能辅助工具，可以在任何场景中智能辅助您变成任何声音。它是实现实时变声的最佳语音变声器。

    语音变声 AI语音变声 最佳语音变声器

  • Sizzlepop.ai:AI T恤生成器

    SizzlePop.AI是一款AI T恤生成器，可快速轻松地创建独特个性化的T恤。它使用AI技术将您的文本转化为图像设计，支持自定义颜色和样式选择。您可以将设计直接打印在T恤上，还可选择其他产品形态如印刷品、马克杯、手机壳和贴纸。SizzlePop.AI有多种定价方案可供选择，支持按月或按年付费，还有特别优惠活动。

    AI T恤 个性化设计

  • Hubble.cx:简化反馈管理，提升用户体验

    Hubble是一款简化反馈管理的产品，通过分析用户反馈，识别问题并改进产品，提升用户体验。它可以帮助零售电商优化在线商店，提高转化率；支持用户中心的产品开发，不断改进软件的可用性；提升医疗患者体验，分析反馈并改进服务；优化电信服务质量，提升客户满意度。

    反馈管理 用户体验 零售电商

  • Depth:个性化AI驱动的日记提醒

    Depth是一个个性化AI驱动的日记应用，通过智能算法为您提供个性化的日记提示，帮助您更好地理解和处理自己的情感。该应用具有简洁易用的界面，提供丰富的功能，包括情绪分析、目标追踪和情感导航等。无论是用于个人成长、情绪管理还是自我探索，Depth都能为您提供有价值的帮助。

    个性化 日记 情绪管理

  • FigGPT:在Figma中使用AI写作

    FigGPT是一个小型插件，将ChatGPT与Figma连接起来，帮助您撰写和编辑文案。它具有快速操作、自定义操作、多语言输出、全局提示后缀、自动填充样本数据、批量编辑等功能。您可以轻松更改文本的样式、长度和格式，并可以自定义您自己的快速操作和提示。适用于设计师、写作人员等需要在Figma中进行文案编辑的人群。该插件提供免费版本和付费版本，具体定价请访问官方网站。

    AI写作 Figma插件 文案编辑

  • Imaginary Programming:编程的想象力 - 快如思维

    Imaginary Programming利用大型语言模型的强大能力，帮助您构建应用程序和网站。使用Imaginary Programming，您只需在TypeScript中定义一个函数原型，无需实现，Imaginary Programming就会利用GPT引擎完成其余工作。

    人工智能 开发工具 TypeScript

  • Seabiscuit Business GPTs:AI工具，助力创业者打造商业传奇

    Seabiscuit是一款AI工具，旨在帮助有志于创业的人们减少不确定性，增加执行信心。它提供必要的洞察和策略，将创意转化为蓬勃发展的企业。通过Seabiscuit，您可以快速获得世界一流的商业框架，节省时间和金钱，做出更明智的决策，使您的企业在起步阶段就能够占据市场优势。

    创业 商业工具 人工智能

  • Global Career:首个为猎头和求职者打造的职业发展平台

    Global Career AI是一个为猎头和求职者提供职业支持服务的平台。猎头可以在平台上提供应聘指导、简历润色、职业发展建议等服务。求职者可以获得专业的职业发展指导,优化求职路径。

    求职 招聘 HR

  • photoeditor:免费 AI 照片编辑器，快速删除照片中的物体、文字和人物

    photoeditor是一款强大的 AI 图像编辑工具，可以快速轻松地删除照片中的不需要的物体、人物、文字或水印。它通过人工智能技术提供卓越的编辑效果，可用于个人、创意机构、房地产、电子商务、摄影等领域。该工具免费且易于使用。

    照片编辑 AI 技术 图像处理

  • AI Face Swapper:在线AI人脸互换,享受换脸的乐趣

    AnimeGenius的AI换脸工具可以为任何人提供实时、逼真的在线换脸服务。上传您选择的图片,然后上传想要替换的脸部图片,点击生成即可享受真实有趣的换脸效果。

    换脸 图像处理 娱乐

  • Puppy AI:为您的宠物生成AI图片

    Puppy AI是一个为用户宠物生成AI图片的在线服务。用户只需上传宠物的10到20张照片,系统就可以通过AI算法生成8张高质量的宠物AI图片。图片风格鲜明,主打趣味性。定价公道,一次付费永久拥有。

    宠物 AI 图片生成

  • VikingPic:上传您的面部照片，通过电子邮件在5分钟内收到AI生成的维京人照片

    VikingPic是一个在线服务，允许用户上传他们的面部照片，并通过AI生成成为维京人的照片。它提供8张在5分钟内生成并发送到您的电子邮件中的维京人照片，价格为$2.99。该服务保证上传的照片仅用于图像生成过程，并在此后删除。VikingPic适用于喜欢维京文化的个人、用于给朋友和家人送礼以及用于社交媒体内容创作。

    图像处理 AI生成 维京人

  • Echonotes:语音转文字,AI智能笔记

    Echonotes是一个语音转文字的在线笔记工具。它可以实时地将您的语音转换成结构清晰的文字笔记,辅以AI技术实现智能化协助。这样可以极大地优化笔记整理的Workflow,提高工作效率。

    语音转文字 AI辅助 笔记整理

  • themebutler:一键生成定制图标

    themebutler能够快速生成定制图标，节省大量设计时间。它适用于网站、应用等各种场景，提供多种样式、颜色和细节定制选项。themebutler界面友好，操作简单快捷。

    图标 设计 定制

  • AI Adventure:AI驱动的交互式故事讲述平台

    AI Adventure是一个基于AI的交互式故事讲述平台。用户可以通过强大的编辑器创造自己的文字冒险,也可以体验别人设计的任务和传奇故事。平台采用开源模式,支持用户自定义和扩展。

    AI 娱乐 创意

  • ZeroStep:简化和增强 Playwright 测试的 AI 助手

    ZeroStep 是一个基于人工智能的测试工具，通过集成 GPT3.5 和 GPT4 技术，使 Playwright 测试更简单和更具适应性。它使用自然语言指令来脚本复杂的交互和断言，减少对选择器的依赖，使测试更具弹性。ZeroStep 可以直接集成到 Playwright 中，无需改变开发流程。

    自动化测试 人工智能 端到端测试

  • Xound.io:AI声音增强系统,提升YouTuber内容创作者视频声音质量

    Xound是一个人工智能驱动的声音增强系统。它可以自动清理背景噪音,校正音高,提高音频质量,为YouTube和TikTok创作者提供专业水准的音频。该系统使用先进的机器学习算法,可以本地处理音频文件,确保数据隐私安全。主要功能包括降噪、音高校正、音频增强等。适用于创作者、播客主持人、YouTuber等提升内容声音质量,以吸引更多观众。

    音频处理 降噪 声音增强

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM