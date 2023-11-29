滴滴致歉补偿券领不了上热搜 官方回应：参与人数较多建议耐心等待

站长之家（ChinaZ.com）11月29日 消息:针对“补偿券领不到”的情况，滴滴出行App在线客服回应称:“目前参与人数较多，建议您耐心等待。”
今日，针对11月27日夜间发生系统故障的情况，滴滴表示，将于未来24小时内完成结算，乘客如有多支付的情况将退回多收部分。
同时，滴滴还表示，为所有用户准备了1张10元打车立减券用于致歉补偿。
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站长之家（ChinaZ.com）11月29日 消息:针对“补偿券领不到”的情况，滴滴出行App在线客服回应称:“目前参与人数较多，建议您耐心等待。”
今日，针对11月27日夜间发生系统故障的情况，滴滴表示，将于未来24小时内完成结算，乘客如有多支付的情况将退回多收部分。
同时，滴滴还表示，为所有用户准备了1张10元打车立减券用于致歉补偿。
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今天，滴滴宣布向所有用户发放10元打车立减券，有部分网友反映无法领取，对此滴滴出行App在线客服回应称：目前参与人数较多，建议您耐心等待。”11月27日夜间的时候，滴滴出行发生系统故障，大量用户出现打车无法下单、费用支付异常、多扣费等问题，青桔单车等服务也无法正常使用。对于故障原因，滴滴表示主要是由于底层系统软件发生故障，并非网传的遭受攻击”。
11月29日，滴滴就先前发生的系统故障向所有用户发放10元打车立减券以表达歉意，但一些用户反映未收到。滴滴出行App在线客服回应称:“目前参与人数较多，建议您耐心等待。滴滴App的所有服务已经全部恢复正常。
今日7点30分左右，滴滴官方发布公告称，经技术团队连夜修复，滴滴网约车等服务已恢复，用户可下载滴滴App使用打车服务。骑车等服务还在陆续修复中，所有可开锁或未关锁的青桔车辆均可免费骑行，希望能为缓解早高峰压力努力多做一点点。滴滴24小时客服已调配更多人员上岗接听用户咨询，尽最大努力尽快妥善解决问题;4.用户可正常参加滴滴全民拼车日的优惠活动，且有机会拼到豪华车，感谢您对低碳出行的支持，拼车星球活动会延后开启。
针对11月27日夜间发生系统故障的情况，滴滴表示，将于未来24小时内完成结算，乘客如有多支付的情况将退回多收部分。滴滴为所有用户准备了1张10元打车立减券用于致歉补偿。今日早些时候，滴滴再次发文致歉，称初步确定事故起因是底层系统软件发生故障。
大麦网官方公告表示，将于今日上线一项新的功能，名为演唱会回流门票候补。此项功能允许用户在演出售罄并且满足平台候补条件时，选择预付全款来候补门票。同一大麦账号可以提交的候补订单数，以及每个订单可候补门票的数量限制，与该演出项目的售票规则保持一致。
极氪CMO关海涛今日在微博发文辟谣，称极氪001元旦大升级的”爆料信息为谣言。一份极氪001元旦出新”的爆料截图在网上引起车迷朋友关注热议。现款在售的极氪001全系没有激光雷达，对于智能汽车言，这也是极氪001的短板之一，未来新款发售时，激光雷达可能会是必上的硬件之一。
送外卖要付费充会员了?近日，多张描述为 “美团充会员跑单上线了” 或 “付费跑单” 的截图和相关自媒体文章在网络流传，内容显示包月、包季度、包年充值后，可以享受特权单、60秒免责取消等 “特权”，并根据充值多少将会员等级分为 “钻石骑手”、“黄金骑手” 或 “王者会员”。经证实，上述信息均是谣言。据查询美团众包 APP 的《众包平台服务协议》显示，众包�
今日晚间，有不少网友在微博反馈称，微信支付、微信语音通话等功能出现异常。根据反馈截图，使用微信支付时会出现当前人数过多，请稍后再试”的提示。对于崩溃原因，官方给出的解释是发生短时拥塞，已全面恢复。
近日有网易员工发帖称，发现公司的制冰机疑似从腾讯手来的二手，此事在网络上引发热议。甚至有网友神评称：连制冰机都有两段大厂实习经历”。我司将加强对制冰机类人才”入职的背调，也欢迎大家踊跃推荐。
人工智能公司OpenAI旗下聊天机器人ChatGPT发生重大故障中断，导致该应用无法使用，随后该话题登上了热搜。发生该故障中断发生的大致时间为11月8日21点30分至23点30分左右。据OpenAI官方披露数据显示，截至目前，ChatGPT的周活用户数已达到1亿。
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