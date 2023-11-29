滴滴致歉补偿券领不了上热搜 官方回应：参与人数较多建议耐心等待

Ask AI 是一个智能问答助手，可通过引用您的档和视频来提供答案。它可以帮助您节省时间，快速准确地回答问题。它可以处理 PDF 文件、视频和网页，并提供准确的答案，具备可信度。您可以上传和存储您的文档，并逐步建立您的文库，增加 AI 的实用性。通过使用您的文档中的文字，答案更加准确可信。我们不会存储您的文件本身，只会存储文本、嵌入向量和元数据。Ask AI 符合 GDPR、DPA 2018 和 ISO 27001 的要求。