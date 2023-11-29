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滴滴致歉补偿券领不了上热搜 官方回应：参与人数较多建议耐心等待

2023-11-29 15:42 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月29日 消息:针对“补偿券领不到”的情况，滴滴出行App在线客服回应称:“目前参与人数较多，建议您耐心等待。”

滴滴

今日，针对11月27日夜间发生系统故障的情况，滴滴表示，将于未来24小时内完成结算，乘客如有多支付的情况将退回多收部分。

同时，滴滴还表示，为所有用户准备了1张10元打车立减券用于致歉补偿。

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