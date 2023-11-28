​阿布扎比推出人工智能公司 A171，与 OpenAI 竞争

划重点: 🔸 阿布扎比推出人工智能公司 A171，将与 OpenAI 等 AI 研究公司展开竞争。 🔸 A171是阿布扎比技术创新研究所（TII）领导的广泛人工智能研究和开发项目的成果。 🔸 A171将专注于市场营销和支持 Falcon 大型语言模型（LLM），该模型是 TII 今年早些时候推出的。

站长之家(ChinaZ.com) 11月28日 消息:阿布扎比的高级技术研究理事会（ATRC）推出了一家名为 A171的新成立的人工智能公司，该公司将与 OpenAI 等领先的人工智能实验室竞争。这一消息是在阿布扎比的一场独家发布会上揭晓的。

A171是由技术创新研究所（TII）领导的广泛人工智能研究和开发项目的成果，将专注于市场营销和支持 Falcon 大型语言模型(LLM)，该模型是 TII 今年早些时候推出的。这家公司以 LAW71、RAZI71和 ASK71三个不同的垂直平台开始了它的旅程，每个平台都针对特定领域。预计在不久的将来将推出更多的平台。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

作为 ATRC 的技术商业化部门，VentureOne 在这个创新项目的形成中发挥了关键作用，巩固了阿布扎比在人工智能竞争领域的地位。

阿联酋在今年的人工智能创新方面一直处于前沿地位，TII 和 G42在该国推出了大型语言模型。作为今年早些时候发布的 Falcon40B 的高度扩展版本，TII 几个月前发布了 Falcon180B LLM。

此外，阿联酋还在推动满足其人口特点的发展。本月早些时候，Core42推出了一个名为 Jais30B 的阿拉伯语大型语言模型，这是目前唯一的阿拉伯语开源 LLM，参数规模为300亿。Jais13B 于8月份发布。Jais 是由 Core42、穆罕默德・本・扎耶德人工智能大学和 Cerebras Systems 合作开发的。

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