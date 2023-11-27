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LG与联合国教科文组织合作推动人工智能伦理

2023-11-27 14:43 · 稿源：站长之家

**划重点:**

1. 🌐 LG AI Research与联合国教科文组织在首尔签署了合作意向书，旨在共同促进人工智能伦理的知识和认识。

2. 🎓 合作将通过大规模在线课程和人工智能伦理教材加强公共和私营部门的能力。

3. 🤖 协议重点推动既有助于人类又有助于可持续发展的人工智能技术，包括实施人工智能伦理影响评估和制定有效的治理模型以确保数据隐私和安全。

站长之家(ChinaZ.com) 11月27日 消息:LG集团的人工智能智库LG AI Research宣布与联合国教科文组织签署了一项合作意向书，旨在共同推动人工智能伦理的知识和认识。LG强调这是联合国教科文组织首次与韩国公司合作，共同推动人工智能技术的道德发展和使用。

根据合作意向书，双方同意推进既有助于人类又有助于可持续发展的人工智能技术。他们将寻求实施人工智能伦理影响评估，并制定有效的治理模型以确保数据隐私和安全。LG和联合国教科文组织计划通过大规模在线课程以及制作人工智能伦理教材来加强公共和私营部门的能力。双方还将共同举办全球活动，以促进人工智能伦理的认知。

联合国教科文组织于2021年11月制定了全球首个人工智能伦理使用框架，名为《人工智能伦理建议》，该框架在其大会上被193个会员国通过。联合国科学机构的目标是根据透明度和公平性等基本原则，塑造人工智能技术的伦理发展和部署，同时保护人权和尊严。

LG的智库于2022年8月宣布了其人工智能伦理原则，旨在构建更负责任的人工智能系统。该公司还与其他集团附属公司一起运行了人工智能影响评估的工作组以及人工智能伦理的工作组，以更加重视客户而非技术。

LG AI Research首席贝景勋表示:“我们期待通过与企业、国际组织、学术界和公民社会的合作取得富有成果的成果，以确保人工智能在全球信任框架内得到负责任和值得信赖的发展。”联合国教科文组织亚太地区局局长金秀贤表示:“我们的共同努力将推动包容性的、多利益相关方的合作，分享不同的经验和最佳实践，发挥人工智能的力量造福人类。”

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