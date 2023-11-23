​Adobe 收购印度人工智能视频初创公司 Rephrase.ai

站长之家（ChinaZ.com）11月23日 消息:据报道，Adobe收购了总部位于班加罗尔的初创公司Rephrase.ai，以扩展其生成式人工智能（AI）能力。Rephrase.ai由IIT孟买和IIT卢尔基的毕业生Shivam Mangla、Ashray Malhotra和Nisheeth Lahoti共同创立，旨在简化视频制作，通过将文本转换为专业视频，引起了在不断增长的文本到视频AI生成领域的关注。

尽管Mangla宣布了这项收购，但Adobe尚未公开确认。这一举措与Adobe在生成式AI方面的持续投资相一致，如最近推出的Adobe Firefly和Photoshop中的增强AI功能。

Rephrase.ai的首席执行官Mangla在社交媒体上表达了他对这一收购的热情，强调了他的团队的征程和成就。他在发文中写道:“Rephrase.ai被一家开创性的创意科技公司收购，引领我们进入生成式AI的新时代。”他解释了Techstars孵化器计划、重要合作伙伴关系、与名人的合作以及成功进军美国市场是推动初创公司发展的关键。

文本到视频AI生成领域迅速增长，Meta推出Emu Video，RunwayML以其一致性能力引领该领域。此外，Pika Labs和Stability AI推出了受欢迎的视频生成模型，后者最近推出了Stable Video Diffusion，这是一个能够以更高分辨率生成高质量视频的开源替代品。

Adobe对Rephrase.ai的报告收购是其业务模式的进一步发展。这家多媒体软件巨头已经推出了一款使用AI“修复”视频并编辑外观的工具。然而，从零开始生成视频更加困难，因为AI模型没有参考可用（像素空间），一切都是算法进行的(在潜在空间)。

这一收购发生在印度生成式AI初创生态系统势头强劲的时刻。根据Inc42对“生成式AI初创生态系统”的2023年报告，自2019年以来，印度在这一领域的初创公司已经筹集了超过4.4亿美元。Rephrase.ai的成功故事，包括总融资1390万美元和由Red Ventures领导的一轮重要融资，使Adobe在这一新兴市场处于有利地位。