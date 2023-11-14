AI模特商拍工具“摹小仙” 支持一键试装

站长之家（ChinaZ.com）11月14日 消息:“摹小仙”是一款利用人工智能技术的AI模特商拍工具，能够在线生成AI模特换装图，帮助电商平台降低商品拍摄成本。
用户可以通过“摹小仙”在线生成的AI模特进行试衣换装，而无需下载任何软件。此外，“摹小仙”还提供多种功能，包括生成人台图、真人图、假发图、二维码和商品图，以满足不同场景的需求。
在应用场景方面，“摹小仙”可以帮助电商平台降低商品拍摄成本，提高效率，并生成高质量的产品营销图。同时，它也可以用于时尚行业的试衣换装，帮助用户更好地选择合适的服装和配饰。
核心功能:
AI模特一键试装: 摹小仙通过AI技术实现一键试装，帮助用户展示商品在不同模特身上的效果，提高商品吸引力。
虚拟模特自由切换: 用户可以自由切换不同虚拟模特，以适应不同风格和目标受众，增加产品展示的多样性。
假发穿戴效果一键查看: 通过假发图功能，用户可以一键查看不同假发穿戴效果，帮助他们更好地展示商品特色。
个性化定制艺术二维码: 摹小仙提供个性化定制艺术二维码功能，为商品赋予独特标识，增加品牌辨识度。
原图修改提高成功率: 利用原图修改功能，用户可以使用画笔补充四肢，大幅提高试装成功率，提升用户体验。
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