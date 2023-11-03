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SciMatch：AI看相为你找灵魂伴侣 准确率达87%

2023-11-03 15:53 · 稿源：站长之家

要点:

1. SciMatch是一款利用"AI+社会科学"的应用，通过面相识别人格特征，为用户寻找潜在灵魂伴侣，宣称准确率高达87%。

2. 用户只需上传一张自拍照，应用使用名为"A.I.Ruby"的AI算法进行面相分析，并根据性格特质匹配约会对象。

3. 应用提供了不同方式的匹配度计算，包括AI匹配和手动点赞，以及音视频实时聊天功能。

站长之家（ChinaZ.com）11月3日 消息:一款名为SciMatch的应用声称通过"AI+社会科学"的方法，帮助用户找到高度匹配的灵魂伴侣，准确率达到87%。用户只需上传一张自拍照，应用的"A.I.Ruby"算法会分析面部特征，识别性格特质，然后推荐相应的潜在约会对象。这一过程涉及用户的年龄和面部特征分析，以确定性格特质。

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应用的用户体验包括上传自拍照并选择性格特质的描述，其中用户可以接受或拒绝AI的性格分析。如果用户不同意AI的性格分析，应用会额外提出问题以了解用户的偏好。然后，用户需要上传一张个人资料照片，并进入主页面，其中可以浏览不同候选人的信息。

主要区别于其他社交应用的是，SciMatch强调匹配度计算，其"A.I.Ruby"算法会计算用户与其他人的匹配度，并推荐是否主动与对方发消息。匹配度高于50%的人会被推荐继续聊天，而匹配度低于50%的则不再推荐。此外，用户还可以使用"点赞"功能来表达兴趣。不管是通过AI匹配还是手动点赞建立的联系，最终都将列入用户的匹配表中，用户可以进一步了解其他用户并决定是否开启关系。

应用的使用门槛相对较低，因为它不限制用户上传的自拍照和个人资料照片。这意味着用户可以随意上传任何照片作为他们的形象展示。因此，用户可能会遇到看似"明星"的约会对象。另外，应用还提供了一个"快速约会"功能，使用AI匹配合适的约会对象，并支持音视频实时聊天。

总的来说，SciMatch声称利用AI技术和面部特征分析来帮助用户寻找灵魂伴侣，但其准确性和实际效用仍存在一些争议。一些用户赞扬其创新性和趣味性，而其他用户对其价格、虚假账户和功能可用性提出了质疑。不过，应用的高匹配度计算和"科学准确匹配"的宣传使它成为寻找约会对象的另一种选择。

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