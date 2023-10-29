神秘创业公司 Humane 即将推出价值 1000 美元的 AI Pin 设备

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 29 日消息:据 The Information 报道，神秘的创业公司 Humane 即将推出的新型可穿戴设备/投影器/小工具产品——AI Pin，可能的售价高达 1000 美元，且可能需要每月订阅数据服务。

图片来自 Humane

尽管这个神秘的设备已经研发了数年，但我们在今年 TED 活动上，通过公司联合创始人 Imran Chaudhri 的演示，首次对其有了详细的了解。在演示中，他用这台还未命名的设备接了一个电话，查询了购买礼物的信息，翻译了一句话，并用 AI 制作的他的法语声音说出来，甚至还获取了关于他是否可以吃巧克力的意见。尽管演示非常令人印象深刻，但我们对其工作原理仍有很多疑问。

随着设备的发布日期——11 月 9 日逼近，AI Pin 的形态逐渐明朗——The Information 的报道也为我们提供了一些新的细节。报道提到，该公司原计划在 10 月 14 日期间发布，但在得知 Humane 的最大股东 Sam Altman 与 Jony Ive 讨论某种 AI 小工具后，将发布日期更改为 11 月 9 日。

据 The Information 报道，AI Pin 是「一个小巧的、无屏幕的设备，大约有饼干那么大」，它将配备「相机、麦克风和扬声器、各种传感器和激光投影器」。用户可以通过磁力将其附着在衣服上（就像在巴黎时装周上展示的那样）。它将搭载来自 Qualcomm 的 Snapdragon 芯片，「提供智能手机级的速度、连接性、相机功能和安全性」。Humane 计划成为一个移动虚拟网络运营商（MVNO），以便销售用户可以与 AI Pin 一起使用的蜂窝数据。（Humane 联合创始人 Bethany Bongiorno 在本月描述 AI Pin 是一个「手机、上下文计算机和软件平台」的独立设备。）

The Information 表示，AI Pin 中的 AI 功能将由专有的大型语言模型提供支持——这点我们从之前的 Time 文章中已经了解到，该文章表示该设备使用了「专有软件和 OpenAI 的 GPT 的混合体」（该文章的早期版本提到 AI Pin 使用了 GPT-4，但现在的版本中已经没有「4」这个数字了）。Time 的文章还描述了一个「信任灯」隐私指示器，当相机、麦克风或「输入传感器」开启时，该指示器会被激活。

关于这个设备或 Humane 公司的未来，我们仍然知之甚少。但据 The Information 的消息来源，Humane 有比 AI Pin 更宏伟的愿景；「他们暗示，Humane 希望在消费者计算领域创造一个完全的范例转变。」虽然对此表示怀疑，但我们期待在 11 月 9 日，Humane 能分享更多关于 AI Pin 的信息。

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