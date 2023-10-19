亚马逊开始测试 Agility 的 Digit 机器人进行仓储工作

要点: 1. 亚马逊开始测试Agility的Digit机器人以用于仓储工作，这是亚马逊对新兴技术的投资的一部分。Digit是一种双足机器人，可以在仓库内进行各种搬运工作，具有广阔的应用前景。 2. 亚马逊还与麻省理工学院（MIT）合作，研究机器人对就业的影响，这反映了自动化和机器人技术对劳动力市场的潜在挑战。 3. 亚马逊的投资和合作旨在推动人工智能技术的发展，包括开发能够在人类工作环境中协作的机器人，以提高效率和降低成本。

站长之家（ChinaZ.com）10月19日 消息:亚马逊最近宣布将开始测试Agility的Digit机器人，以在其仓库设施中进行应用测试。Digit是一种双足机器人，具备在仓库内执行各种搬运工作的潜力。亚马逊的机器人主管Tye Brady表示，这一测试仍处于早期阶段，公司将仔细研究Digit的性能，以确定其是否适用于亚马逊的业务流程。

图片来源:亚马逊

这一举措并非出乎意料，因为亚马逊早前宣布了10亿美元的“工业创新”基金，而Agility是最早一批获得这笔投资的五家公司之一。这些投资旨在推动机器人和自动化技术的发展。虽然亚马逊一直坚称其对这些公司的投资不一定导致广泛集成，但该公司通常利用这些基金来探索合作和甚至收购机会。

Digit机器人有望在仓库内执行一系列工作，从搬运到回收等高度重复性任务。该机器人的大小和形状适合人类设计的建筑，因此有望提高工作效率。此外，Digit可以协作与员工一起工作，为亚马逊提供了一个新的自动化解决方案。

除了Digit机器人，亚马逊还与麻省理工学院（MIT）合作，研究机器人技术对就业的影响。这表明了机器人和自动化技术对劳动力市场可能产生的潜在挑战。

总的来说，亚马逊的这些投资和合作旨在推动人工智能和机器人技术的发展，以提高效率、降低成本，并探索新的自动化解决方案。这反映了亚马逊对新兴技术的积极投入和创新精神。

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