LG CNS发布生成式AI平台DAP GenAI 支持产品推荐、文档摘要等

划重点: 1. LG CNS推出DAP GenAI，一款用于商业的生成式人工智能平台，支持产品推荐、文档摘要和基于数据的报告。 2. 该平台可选择大型语言模型（LLM），如OpenAI的ChatGPT，Google的PaLM2等，还支持创建产品推荐AI服务。 3. DAP GenAI还提供AI Prompt和LLMOps两项功能，用于提供准确答案和优化LLM范围，适用于特定业务。

站长之家(ChinaZ.com) 10月13日 消息:韩国信息与通信技术服务提供商LG CNS于周四推出了Data Analytics & AI Platform Generative AI（DAP GenAI），这是一款用于商业用途的生成式人工智能(AI)平台。DAP GenAI旨在为用户提供产品推荐、文档摘要以及基于数据的报告。

这一平台的配置始于选择一个大型语言模型（LLM），用户可以选择OpenAI的ChatGPT、Google的PaLM2、LG AI Research的EXAONE以及Anthropic的Claude等等。此外，DAP GenAI还可以通过选择消费者信息数据库、产品搜索提示以及LLM来创建产品推荐AI服务。这意味着企业可以共享他们在公司内开发的服务，以创建衍生服务。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

DAP GenAI还具有两个关键功能:AI Prompt和LLMOps。AI Prompt是一个可以自动配置提示的服务，以确保AI提供准确的答案，因为根据输入的提示方式，AI的输出值会有很大的差异。而LLMOps则是一种工具，可以为特定业务优化一系列LLM，比如EXAONE。这个功能允许银行等机构通过学习与贷款、养老金和基金等产品相关的数据来创建自己的LLM。

此前，LG CNS还发布了DRAG（Drawing with Generative AI），这是一款基于多模态的图像生成AI，使非专业人士能够轻松创建他们所需的图片。多模态指的是通过文本、图像和语音等多种方式进行AI输入和输出。另外，该公司在六月份推出了AI Coding，一项支持开发者编码任务的生成式AI服务，用于开发系统、应用程序和服务。

LG CNS正在不断推动AI技术的发展，通过其新发布的DAP GenAI平台，将能够更好地支持商业需求，为客户提供更精准的推荐、摘要和报告等服务。

（举报）