谷歌或于 2027 年自主生产AI芯片，不再依赖博通、每年可节省数十亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 9月25日 消息:谷歌正在考虑一项重大战略性举措，计划在2027年之前自主研发其Tensor处理单元（TPUs），不再依赖目前供应商Broadcom，以降低成本。这一消息引发了业界的广泛关注，如果此计划得以实施，谷歌将自主研发TPUs，不再购买Broadcom提供的芯片。

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根据消息来源，谷歌内部高管一直在讨论是否削减与Broadcom的合作，并计划在数年内完全自主研发TPUs。这一决策的背后是双方就价格问题的僵局，经过数月的谈判，未能达成一致。另外，Broadcom在全球芯片短缺期间将芯片价格提高了多达30%，这也进一步加剧了谷歌寻求替代方案的动力。

据悉，谷歌估计Broadcom为其提供的TPUs的毛利率高达70%，因此，如果Broadcom提供的TPUs成本低于谷歌自主芯片研发的成本，Broadcom可能仍然是其供应商。这一决策尚未最终敲定，但谷歌的投资重点是降低芯片成本，同时减少对Nvidia的依赖。与谷歌类似，亚马逊和微软也在积极推进自主AI芯片的研发，以提高其AI能力。微软最近还投资了美国AI芯片制造商d-Matrix。

虽然这一决策可能会对Broadcom的业务造成一定冲击，但谷歌发言人表示，目前谷歌与Broadcom的关系“非常好”，没有计划改变现有的合作伙伴关系。值得一提的是，Broadcom是谷歌云的主要客户之一。

谷歌考虑自主生产TPUs的决策，将使其与亚马逊和微软等巨头保持一致，有望每年节省数十亿美元。然而，最终是否实施此计划仍取决于Broadcom的价格策略。

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