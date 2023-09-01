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网信办公布第二批深度合成服务算法备案信息 百度、腾讯、华为、抖音等在列

2023-09-01 16:14 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月1日 消息:今日，国家互联网信息办公室发布了第二批深度合成服务算法备案信息。

网信办表示，《互联网信息服务深度合成管理规定》第十九条明确规定，具有舆论属性或者社会动员能力的深度合成服务提供者，应当按照《互联网信息服务算法推荐管理规定》履行备案和变更、注销备案手续。深度合成服务技术支持者应当参照履行备案和变更、注销备案手续。请尚未履行备案手续的深度合成服务提供者和技术支持者尽快申请备案。

微信截图_20230901162231.png

清单显示，上榜的算法主要包括了：

360：360智脑文本生成算法、360智脑文本生成服务算法、360智脑图像生成算法。

网易：网易的有道子曰大模型算法、网易有道机器翻译算法、网易AILab文本生成算法、网易AILab数字人生成算法、网易AILab语音生成算法、网易伏羲图像生成算法、网易伏羲文本生成算法

智谱：北京智谱华章科技有限公司旗下的智谱交互式内容生成算法、智谱文档解读生成算法、智谱文本结构化生成算法、智谱多模态通用图生文算法

华为：华为云盘古多模态大模型算法、华为云盘古NLP大模型算法、华为云MetaStudio数字人照片建模算法、智慧助手大模型算法

腾讯：腾讯XMusic算法 腾讯云智能数智人算法 腾讯云AI绘画算法 腾讯混元助手大模型 腾讯云多行业客服场景大模型

美图：美图数字人驱动算法 美图奇想智能视觉大模型算法-MiracleVision

科大讯飞：科大讯飞虚拟人合成算法 讯飞星火认知大模型算法-SparkDesk 科大讯飞语音合成算法

淘宝：淘宝小蜜智能客服算法

天猫精灵：天猫精灵数字人开放域自然对话技术 天猫精灵聊天及语音合成算法

阿里达摩院：达摩院语音合成算法 达摩院虚拟试衣合成算法 达摩院人脸融合合成算法

百度：文心大模型算法 文心大模型算法-2 百度数字人驱动算法 百度语音合成算法

爱奇艺：爱奇艺生成合成算法

抖音：云雀大模型算法 火山引擎虚拟数字人算法

夸克：夸克图像文字识别算法 夸克智能小蜜客服机器人

WPS：WPSAI文本生成算法-1

视觉中国：视觉中国大像AI图像生成算法 视觉中国灵感绘图算法

商汤：商汤秒画内容生成算法 商量大语言模型 商汤格物高精度重建算法 商汤2D数字人合成算法 商汤琼宇场景生成算法 如影2D数字人合成算法 商汤AI代码生成算法 商汤Avatar半身全身驱动算法

以下为完整清单：

序号

算法名称

角色

主体名称

应用产品

主要用途

备案编号

1

一帧智能文本生成视频算法

服务提供者

新壹（北京）科技有限公司

一帧秒创（网站）、一帧视频（APP）

应用于视频生成场景，根据输入的文本、视频，结合素材库，生成视频。

网信算备110102184116501230013号

2

360智脑文本生成算法

服务提供者

北京奇虎科技有限公司

360搜索（网站）

应用于文本生成场景，根据输入的文本，结合意图识别，生成文本回复。

网信算备110105199127801230013号

3

360智脑文本生成服务算法

服务技术支持者

北京奇虎科技有限公司

--

应用于文本生成场景，服务于文本生成和对话问答类企业端客户，根据用户提出的问题，实现知识问答、多轮对话、逻辑推理。

网信算备110105199127801230021号

4

360智脑图像生成算法

服务提供者

北京奇虎科技有限公司

360鸿图（网站）、360智脑（网站）

应用于图像生成场景，根据用户输入的文本、图片信息，结合图像生成模型，生成与输入相关的图片。

网信算备110105199127801230039号

5

祝语祝福视频合成算法

服务提供者

聚音数字传媒（北京）有限公司

祝语（APP）、祝语（小程序）

应用于视频生成场景，根据用户输入文本数据，生成祝福视频。

网信算备110105819798801230013号

6

中科闻歌雅意大模型算法

服务技术支持者

北京中科闻歌科技股份有限公司

--

应用于文本生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本或指令数据，生成文本内容。

网信算备110108009321501230015号

7

有道子曰大模型算法

服务提供者

北京网易有道计算机系统有限公司

有道子曰大模型（网站）、网易有道词典（APP）、Hi Echo(网站)等

应用于智能对话场景，根据用户输入的文本数据，结合场景需求，通过大语言模型，生成符合用户意图的回答。

网信算备110108060968601230013号

8

网易有道机器翻译算法

服务提供者

北京网易有道计算机系统有限公司

有道翻译官（APP）、有道智能硬件（其他）、网易有道词典（APP）等

应用于机器翻译场景，根据用户输入的文本、语音、图片、网页、文档等多模态信息，生成指定目标语言的翻译内容。

网信算备110108060968601230021号

9

智谱交互式内容生成算法

服务技术支持者

北京智谱华章科技有限公司

--

应用于多模态内容生成场景，服务于企业端客户，通过API提供根据输入的文本生成文本、代码等形式答案的功能。

网信算备110108105858001230027号

10

智谱文档解读生成算法

服务提供者

北京智谱华章科技有限公司

文档解读助手（网站）

应用于文本生成场景，根据输入的文档及问题文本，生成文本回答。

网信算备110108105858001230069号

11

智谱文本结构化生成算法

服务提供者

北京智谱华章科技有限公司

文本结构化生成器（网站）

应用于结构化文档生成场景，根据用户的文本诉求，通过深度合成模型，自动生成结构化文档。

网信算备110108105858001230035号

12

智谱多模态通用图生文算法

服务提供者

北京智谱华章科技有限公司

智谱清言（APP）

应用于智能对话场景，根据用户输入的文本、图片信息，生成符合用户预期的回答。

网信算备110108105858001230043号

13

红棉小冰语言模型算法

服务提供者

北京红棉小冰科技有限公司

小冰岛（APP）、X Eva（APP）

应用于文本生成场景，基于用户输入文本数据，实现自动文本摘要、机器翻译、问答对话生成等。

网信算备110108114031101230013号

14

小冰歌声合成算法

服务提供者

北京红棉小冰科技有限公司

小冰岛（APP）、X Eva（APP）

应用于歌声合成场景，根据用户输入的音符和歌词，生成符合用户需求的音频。

网信算备110108114031101230021号

15

小冰语音合成算法

服务提供者

北京红棉小冰科技有限公司

小冰岛（APP）、X Eva（APP）

应用于语音生成场景，根据输入的文本数据，实现文本转语音的功能。

网信算备110108114031101230039号

16

云知声语音合成算法

服务技术支持者

云知声智能科技股份有限公司

--

应用于语音合成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本内容，通过深合学习和统计学习的方法，实现文本转语音的功能。

网信算备110108172572101230015号

17

云知声山海认知大模型算法

服务技术支持者

云知声智能科技股份有限公司

--

应用于智能对话场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本内容，应用对话模型，生成个性化文本回答。

网信算备110108172572101230023号

18

博特智能深度学习文本生成算法

服务技术支持者

北京信工博特智能科技有限公司

--

应用于文本生成场景，服务于企业端客户，基于用户输入文本数据，实现文章写作和续写功能。

网信算备110108203064901230011号

19

计算美学AIGC图像生成算法

服务提供者

北京计算美学科技有限公司

画宇宙AI商品作图（网站）、画宇宙（网站）

应用于图像生成场景，根据输入的文本、待处理图像、蒙版等，结合必要的图像分割、识别模块，经过图像生成模型，生成与输入匹配的图像。

网信算备110108210709901230015号

20

光速智学文本生成算法

服务提供者

光速智学（北京）科技有限公司

写作机器人（APP）

应用于文本生成场景，根据输入的文本请求，自动生成符合要求的文本回复。

网信算备110108341358601230011号

21

快手生成合成算法

服务提供者

北京快手科技有限公司

快手（APP）、一甜相机（APP）、快影（APP）等

应用于图片、视频编辑场景，根据用户上传的图片或视频，结合模板内容，生成符合用户需求的图片和视频。

网信算备110108413760701230023号

22

WPSAI文本生成算法-1

服务提供者

北京金山办公软件股份有限公司

WPS AI（APP）

应用于文本生成场景，根据用户输入的文本信息，结合用户意图，实现文档写作、阅读理解、概括总结等功能。

网信算备110108464068801230013号

23

天工大语言模型算法

服务提供者

昆仑万维科技股份有限公司

天工AI助手（网站）

应用于智能对话场景，根据输入的文本诉求，通过大模型，生成输入相关的文本回复。

网信算备110108604314601230013号

24

文心大模型算法

服务提供者

北京百度网讯科技有限公司

文心一言（APP）、文心一言（网站）

应用于智能对话场景，根据用户提出的问题，结合上下文，生成相应的文字或多模态回答。

网信算备110108645502801230035号

25

文心大模型算法-2

服务技术支持者

北京百度网讯科技有限公司

--

应用于智能问答场景，服务于对话问答类企业端客户，根据用户提出的问题，结合上下文，生成相应的文本或多模态回答。

网信算备110108645502801230043号

26

百度数字人驱动算法

服务技术支持者

北京百度网讯科技有限公司

--

应用于数字人合成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本、音频、视频等信息，结合深度学习、机器学习、图形学等领域知识，生成2D人像、3D写实、卡通形象等图片和视频。

网信算备110108645502801230051号

27

百度语音合成算法

服务技术支持者

北京百度网讯科技有限公司

--

应用于语音合成场景，服务于企业端客户，根据输入的文本数据，通过卷积神经网络、全链接网络搭建模型，实现文本转语音功能。

网信算备110108645502801230069号

28

好未来教育中英测评算法

服务技术支持者

北京世纪好未来教育科技有限公司

--

应用于在线教育场景，服务于企业端客户，根据输入的语音，结合语音识别模型与打分模型，输出语音得分。

网信算备110108667686801230015号

29

爱奇艺生成合成算法

服务提供者

北京爱奇艺科技有限公司

爱奇艺（APP）

应用于图像、视频生成场景，基于用户输入图片或视频数据，实现人脸属性编辑、人脸表情迁移、人体动作迁移等功能，生成图像、短视频内容。

网信算备110108811591901230011号

30

老照片鹏图智能修复算法

服务提供者

北京鹏图助梦科技有限公司

老照片修复（APP）

应用于图像生成场景，根据输入的图像，结合图像重建技术，生成修复后的图像。

网信算备110108820005901230013号

31

云雀大模型算法

服务提供者

北京抖音信息服务有限公司

抖音短视频（APP）、今日头条（APP）、西瓜视频（APP）等

应用于智能对话、智能写作场景，根据用户输入的文本信息，生成相对应的答复。

网信算备110108823483901230031号

32

火山引擎虚拟数字人算法

服务技术支持者

北京抖音信息服务有限公司

--

应用于虚拟数字人场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本内容，生成符合用户需求的数字人视频。

网信算备110108823483901230049号

33

出门问问语音合成类算法

服务提供者

出门问问信息科技有限公司

魔音工坊（网站）、奇妙元（网站）

应用于语音合成场景，根据用户输入文本数据生成对应语音。

网信算备110108928160101230025号

34

序列猴子大模型算法

服务技术支持者

出门问问信息科技有限公司

--

应用于智能问答、智能写作场景，服务于企业端客户，提供根据输入的文本诉求，生成与之相关的文本内容的功能。

网信算备110108928160101230033号

35

东港-生成合成算法

服务技术支持者

北京东港瑞宏科技有限公司

--

应用于文本生成场景，服务于合成类企业端客户，提供根据输入的文本，结合领域专业知识库，生成文本内容的功能。

网信算备110115082837201230011号

36

京东智能语音外呼算法

服务提供者

京东科技信息技术有限公司

京东智能语音外呼（网站）

应用于智能客服场景，通过输入的语音、文本，生成语音智能对话。

网信算备110115536455201230015号

37

京东言犀大模型内容生成算法

服务技术支持者

京东科技信息技术有限公司

--

应用于智能对话、文本内容生成场景，服务于企业端客户，提供根据用户输入的文本诉求，生成与之相关的文本内容的功能。

网信算备110115536455201230023号

38

京东数字人形象合成算法

服务提供者

京东科技信息技术有限公司

言犀数字人AIGC内容平台（网站）

应用于数字人场景，根据输入的文本信息，结合语音合成、唇形预测、人脸生成、图像合成算法，生成数字人视频。

网信算备110115536455201230031号

39

韭圈儿生成合成算法

服务提供者

天津爱斯基信息科技有限公司

韭圈儿（小程序）、韭圈儿（APP）、韭圈儿（网站）

应用于智能客服场景，根据用户咨询内容，结合智能客服知识库，生成文本回复。

网信算备120116171273301230013号

40

灵犀AI绘画生成合成算法

服务提供者

长春灵犀智能科技有限公司

AI绘画师（APP）

应用于图像生成场景，根据用户对图像的诉求文本，结合选择的主题风格，生成图像。

网信算备220104618511001230011号

41

应事视频合成算法-1

服务提供者

上海稀宇科技有限公司

应事（APP）

应用于视频合成场景，根据用户输入的文本内容，结合历史对话数据，生成符合用户需求的视频。

网信算备310104297296101230015号

42

应事图片合成算法-1

服务提供者

上海稀宇科技有限公司

应事（APP）

应用于图片合成场景，根据用户输入的文本内容，结合历史对话数据，生成符合用户需求的图片。

网信算备310104297296101230023号

43

应事图片合成算法-2

服务技术支持者

上海稀宇科技有限公司

--

应用于图片合成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本内容，结合历史对话数据，生成符合用户需求的图片。

网信算备310104297296101230031号

44

应事视频合成算法-2

服务技术支持者

上海稀宇科技有限公司

--

应用于视频合成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本内容，结合历史对话数据，生成符合用户需求的视频。

网信算备310104297296101230049号

45

应事文本信息合成算法-1

服务提供者

上海稀宇科技有限公司

应事（APP）

应用于文本生成场景，根据用户输入的文本指令，结合上下文信息，生成符合用户要求的文本。

网信算备310104297296101230057号

46

应事文本信息合成算法-2

服务技术支持者

上海稀宇科技有限公司

--

应用于文本生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本指令，结合上下文信息，生成符合用户要求的文本。

网信算备310104297296101230065号

47

商汤秒画内容生成算法

服务提供者

上海商汤智能科技有限公司

秒画AIGC生成平台（网站）

应用于图像生成场景，根据用户输入文本、图像数据实现文生图、图生图等功能。

网信算备310104482568801230011号

48

商量大语言模型

服务提供者

上海商汤智能科技有限公司

商量大语言模型（网站）

应用于对话生成场景，根据用户输入文本内容及要求实现内容生成、内容概括、逻辑推理、内容改写、推荐建议等。

网信算备310104482568801230029号

49

商汤格物高精度重建算法

服务提供者

上海商汤智能科技有限公司

商汤格物（APP）

应用于三维场景的图像生成，基于体渲染实现对商品等物体任意角度的三维图像合成。

网信算备310104482568801230037号

50

商汤2D数字人合成算法

服务技术支持者

上海商汤智能科技有限公司

--

应用于数字人合成场景，服务于企业端客户，基于文本转语音技术、语音识别技术、数字人口型特征画面合成技术，生成2D数字人视频。

网信算备310104482568801230045号

51

商汤琼宇场景生成算法

服务技术支持者

上海商汤智能科技有限公司

--

应用于虚拟场景生成，根据输入的场景视频，结合提取的参数，合成三维场景。

网信算备310104482568801230053号

52

如影2D数字人合成算法

服务提供者

上海商汤智能科技有限公司

如影2D数字人（APP）

应用于虚拟人物生成场景，根据输入的视频或文本，生成2D数字人形象和声音。

网信算备310104482568801230061号

53

商汤AI代码生成算法

服务提供者

上海商汤智能科技有限公司

商汤AI代码助手（网站）

应用于代码生成场景，根据用户输入的文本信息，生成符合用户预期的代码、文本内容。

网信算备310104482568801230079号

54

商汤Avatar半身全身驱动算法

服务技术支持者

上海商汤智能科技有限公司

--

应用于虚拟数字人场景，服务于企业端客户，根据输入的图片、视频数据，通过动作、姿态捕捉等技术，生成虚拟数字人。

网信算备310104482568801230087号

55

朵拉之眼生成合成算法

服务提供者

上海芯赛云计算科技有限公司

朵拉之眼（APP）

应用于图像生成场景，根据输入的人脸图像，结合模板，生成与输入相关的个性化图像。

网信算备310113098796101230019号

56

小船智绘绘图生成合成算法

服务提供者

小船创意（上海）网络技术有限公司

小船智绘（APP）

应用于图片生成场景，根据用户输入的文本输入，通过扩散模型，生成符合用户需求的图片。

网信算备310115467585601230011号

57

小船智图绘图生成合成算法

服务技术支持者

小船创意（上海）网络技术有限公司

--

应用于图片生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本信息，通过扩散模型，生成符合用户需求的图片。

网信算备310115467585601230029号

58

MetaLLM大语言模型文本生成算法

服务提供者

上海秘塔网络科技有限公司

秘塔写作猫（网站）

应用于文本生成场景，根据用户输入的文本要求，实现篇章生成、风格转换、文本纠错、机器翻译等功能。

网信算备310115866995701230019号

59

换颜AI视频合成算法

服务提供者

上海鱼腥草信息科技有限公司

换颜（APP）

应用于图像、视频生成场景，根据输入的人脸图像，生成融合了人脸的图像、视频。

网信算备310116327161301230011号

60

如意消费类内容合成算法

服务提供者

上海昶廿信息科技有限公司

如意（APP）

应用于智能对话场景，根据用户输入的文本信息，结合用户行为数据、商品数据，生成符合用户需求的答复。

网信算备310151303918501230015号

61

华为软件技术有限公司智慧助手大模型算法

服务提供者

华为软件技术有限公司

智慧助手（小艺）（APP）

应用于智能对话、设备控制场景，根据输入的语音、文本等信息，通过分词、问题特征提取等过程，生成符合用户意图的答复或相应的执行动作。

网信算备320114537258501230019号

62

视觉中国大像AI图像生成算法

服务提供者

汉华易美视觉科技有限公司

VCG（网站）

应用于图像生成场景，根据输入的文本或图像，结合图像修改参数，生成二次创作的图像。

网信算备320412518076101230013号

63

视觉中国灵感绘图算法

服务提供者

汉华易美视觉科技有限公司

VEER（网站）、VCG（网站）

应用于图像生成场景，根据输入的文本、提示词及设置参数，结合图像生成模型，生成与输入相关的新图像。

网信算备320412518076101230021号

64

西湖大模型内容生成算法

服务提供者

西湖心辰（杭州）科技有限公司

FRIDAY智能写作（网站）

应用于文本生成场景，根据输入的提示词文本，生成与之相关的文本。

网信算备330106313612201230011号

65

支付宝智能客服和智能助理算法

服务提供者

支付宝（杭州）信息技术有限公司

支付宝智能助理（APP）、支付宝智能客服（APP）

应用于智能对话场景，根据用户输入的诉求，结合知识库和上下文信息，生成相应的答复。

网信算备330106616449901230019号

66

光海AI问答算法

服务提供者

杭州光海科技有限公司

Talking Ai（公众账号）

应用于对话生成场景，基于用户输入文本数据，实现文本生成、摘要、翻译、问答功能。

网信算备330106624303901230015号

67

网易伏羲虚拟人生成算法

服务技术支持者

网易（杭州）网络有限公司

--

应用于虚拟人生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的图片或文本数据，生成3D虚拟人像;根据用户输入的语音或文本数据，生成3D虚拟人视频。

网信算备330108633317701230013号

68

网易伏羲图像生成算法

服务技术支持者

网易（杭州）网络有限公司

--

应用于图像生成场景，服务于企业端客户，根据用户预设提示文字和参考图片，生成特定风格图像。

网信算备330108633317701230021号

69

网易伏羲文本生成算法

服务技术支持者

网易（杭州）网络有限公司

--

应用于文本生成场景，服务于文本生成和对话问答类企业端客户，根据用户提出的问题，结合上下文，生成相应的文本。

网信算备330108633317701230039号

70

达摩院语音合成算法

服务技术支持者

阿里巴巴达摩院（杭州）科技有限公司

--

应用于语音生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入文本数据，生成用于语音助手、智能客服、语音交互、教育培训等领域的音频信息。

网信算备330110507206401230051号

71

达摩院虚拟试衣合成算法

服务技术支持者

阿里巴巴达摩院（杭州）科技有限公司

--

应用于虚拟人像场景，服务于企业端客户，基于3D物理仿真和人体姿态估计算法，生成虚拟试衣图像。

网信算备330110507206401230069号

72

达摩院人脸融合合成算法

服务技术支持者

阿里巴巴达摩院（杭州）科技有限公司

--

应用于人脸编辑场景，服务于企业端客户，根据用户输入的图片、视频信息，通过人脸检测、特征识别等技术，实现人脸融合功能。

网信算备330110507206401230043号

73

天猫精灵数字人开放域自然对话技术

服务提供者

浙江艾克斯精灵人工智能科技有限公司

天猫精灵系列智能音箱产品（其他）

应用于对话生成场景，根据用户历史对话内容，生成文本智能回答。

网信算备330110702726701230015号

74

天猫精灵聊天及语音合成算法

服务提供者

浙江艾克斯精灵人工智能科技有限公司

天猫精灵系列智能音箱产品（其他）

应用于对话生成场景，根据用户输入语音信息，通过语音合成生成人机交互音频。

网信算备330110702726701230023号

75

淘宝小蜜智能客服算法

服务提供者

浙江淘宝网络有限公司

手机淘宝（APP）

应用于在线智能客服场景，识别文字或语音问题，结合智能客服知识库，生成文本、图像、音频、视频等形式的回答。

网信算备330110872770701230027号

76

触手AI图像合成算法

服务提供者

杭州水母智能科技有限公司

触手AI（APP）、触手AI专业版（网站）、触手AI（小程序）等

应用于图像生成场景，根据输入的图像，结合图像修复算法，生成修复图像。

网信算备330110963689401230015号

77

文熙语音合成算法

服务提供者

安徽文熙科技有限公司

配音神器（APP）

应用于语音合成场景，根据用户输入文本数据，生成模拟人声。

网信算备340104066727601230017号

78

长留SimSwap换脸合成算法

服务技术支持者

合肥长留科技有限公司

秀趣图（APP）

应用于人脸图像、视频生成场景，匹配人脸数据和模板，生成替换人脸后的图像或视频。

网信算备340104381149201230011号

79

科大讯飞语音合成算法

服务技术支持者

科大讯飞股份有限公司

--

应用于语音生成场景，服务于企业端客户，基于音频生成模型，提供文本转人声功能。

网信算备340104764864601230039号

80

科大讯飞虚拟人合成算法

服务技术支持者

科大讯飞股份有限公司

--

应用于虚拟人合成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本、音频信息，通过3D人脸参数提取、语音声学特征提取、语音驱动口唇动作生成、人脸视频合成等技术，生成数字虚拟人视频。

网信算备340104764864601230047号

81

讯飞星火认知大模型算法-SparkDesk

服务提供者

科大讯飞股份有限公司

讯飞星火（小程序）、讯飞星火认知大模型（网站）、讯飞星火（APP）

应用于智能对话场景，利用文本、代码、prompt数据及用户反馈数据训练AI大模型，提供文本生成服务。

网信算备340104764864601230055号

82

司云涯图像修复算法

服务提供者

合肥司云涯信息科技有限公司

老照片修复王（APP）

应用于图像修复场景，使用生成对抗网络对用户输入的损坏图像进行修复，生成质量提高后的图像。

网信算备340104855685601230011号

83

思汉音频降噪算法

服务提供者

厦门思汉信息科技有限公司

录音文字王（APP）

应用于音频降噪场景，基于用户输入音频内容去除噪音，提高语音清晰度和音频质量。

网信算备350203023670301230011号

84

美图数字人驱动算法

服务提供者

厦门鸿天创视科技有限公司

DreamAvatar（APP）

应用于数字人场景，根据输入的图片、视频数据，结合表情驱动、唇型驱动、人体驱动、人手驱动等技术，生成数字人视频。

网信算备350203289021201230017号

85

美柚织女大模型算法

服务提供者

厦门美柚股份有限公司

美柚（APP）

应用于对话生成场景，根据用户输入的文本内容，应用对话模型，生成个性化文本回答。

网信算备350203697270201230017号

86

美图奇想智能视觉大模型算法-MiracleVision

服务提供者

厦门美图网科技有限公司

美图秀秀（APP）、wink（APP）、whee（网站）等

应用于图像生成场景，根据用户输入的文本、图片等信息，利用扩散模型等生成式技术，生成符合用户需求的图片。

网信算备350203814951001230023号

87

荣发一键换脸生成合成算法

服务提供者

晋江荣发信息科技有限公司

一键换脸（APP）

应用于人脸图像、视频生成场景，调用腾讯人脸融合API，匹配人脸数据和模板，生成人脸图像或视频。

网信算备350582360225701230011号

88

笔杆论文思路辅助算法

服务提供者

武汉莱博信息技术有限公司

笔杆论文App（APP）

应用于智能写作场景，根据输入的文本，结合语义和语法规则，自动生成新文本。

网信算备420111451159301230011号

89

夸克图像文字识别算法

服务提供者

广州市动悦信息技术有限公司

夸克（APP）

应用于图像文字识别场景，服务于企业端客户，根据输入的图像，结合文字检测识别技术，输出图像中文字。

网信算备440105974095301230017号

90

夸克智能小蜜客服机器人

服务提供者

广州市动悦信息技术有限公司

夸克（APP）

应用于智能客服场景，根据输入的咨询内容，结合知识库，生成答案。

网信算备440105974095301230025号

91

网易AILab文本生成算法

服务技术支持者

广州网易计算机系统有限公司

--

应用于文本生成场景，服务于智能对话类的企业端客户，根据用户输入文本提示内容，生成智能文本回答或关联文案。

网信算备440106306769001230029号

92

网易AILab数字人生成算法

服务技术支持者

广州网易计算机系统有限公司

--

应用于数字人生成场景，根据用户输入的文本、语音、视频数据，生成虚拟数字人视频。

网信算备440106306769001230037号

93

网易AILab语音生成算法

服务技术支持者

广州网易计算机系统有限公司

--

应用于语音生成场景，服务于企业端客户，基于音频生成模型，提供语音生成、配音转录、歌声合成、制定目标音色转化功能。

网信算备440106306769001230045号

94

网易AILab图像视频生成算法

服务技术支持者

广州网易计算机系统有限公司

--

应用于图像、视频风格转换、虚拟形象生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文字、参考图片、视频等信息，生成特定风格的图像和视频。

网信算备440106306769001230053号

95

唱鸭文字生成音乐算法

服务提供者

广州欢城文化传媒有限公司

唱鸭（APP）

应用于音乐生成场景，根据输入的文本，结合旋律生成、音频合成技术，生成音乐音频。

网信算备440106631699001230019号

96

银河文本信息合成算法-1

服务提供者

广州极目未来文化科技有限公司

Galaxy bot（网站）

应用于智能对话场景，根据用户输入文本和历史对话数据，生成智能文本问答。

网信算备440112873835401230019号

97

银河文本信息合成算法-2

服务技术支持者

广州极目未来文化科技有限公司

--

应用于智能对话场景，为第三方企业提供接口，根据用户输入文本和历史对话数据，生成智能文本问答。

网信算备440112873835401230035号

98

云从从容大模型算法

服务提供者

云从科技集团股份有限公司

云从从容大模型官网（网站）

应用于智能对话场景，根据输入的文本、图片、音频、视频，使用多模态大模型，生成与之相关的文本、图片、音频、视频等形式的回答。

网信算备440115713054401230019号

99

AI来客宝视频合成算法

服务技术支持者

广州华数云计算有限公司

--

应用于视频合成场景，服务于企业端客户，提供根据输入的文本、音频、视频等原始视频素材，结合视频合成模型，生成视频的功能。

网信算备440117869453801230019号

100

腾讯XMusic算法

服务技术支持者

深圳市腾讯计算机系统有限公司

--

应用于音乐生成场景，服务于企业端客户，根据输入的文本、音频、视频，生成音乐。

网信算备440305295988701230047号

101

腾讯云智能数智人算法

服务技术支持者

深圳市腾讯计算机系统有限公司

--

应用于虚拟人物生成场景，服务于企业端客户，根据输入的文本、音频、视频，生成复刻了客户形象的音频、视频。

网信算备440305295988701230055号

102

腾讯云AI绘画算法

服务技术支持者

深圳市腾讯计算机系统有限公司

--

应用于图像生成场景，服务于图像生成类的企业端客户，根据输入的文本或图像，生成图像。

网信算备440305295988701230063号

103

腾讯混元助手大模型

服务技术支持者

深圳市腾讯计算机系统有限公司

--

应用于智能对话场景，服务于对话问答类企业端客户，根据用户提出的问题，结合上下文，生成相应的文本。

网信算备440305295988701230071号

104

腾讯云多行业客服场景大模型

服务技术支持者

深圳市腾讯计算机系统有限公司

--

应用于文本生成场景，服务于文本生成和对话问答类企业端客户，提供生成客服回答、知识库咨询指导、文本写作辅佐等功能。

网信算备440305295988701230089号

105

深信服安全文本生成算法

服务提供者

深信服科技股份有限公司

深信服可扩展监测响应平台XDR（网站）

应用于智能对话场景，根据用户输入的文本信息，通过大语言模型，生成符合用户需求的文本回复。

网信算备440305543148501230015号

106

Giiso文本生成算法

服务提供者

深圳市智搜信息技术有限公司

Giiso写作机器人（网站）

应用于文本生成场景，根据用户输入的文本要求，实现新闻、报道、评论等文本内容的生成。

网信算备440305811034701230019号

107

趣推科技唇形生成融合算法

服务提供者

深圳市趣推科技有限公司

闪剪（APP）

应用于数字人生成场景，根据用户输入的文本、语音、视频数据，提取音频语音特征映射到人脸特征中，生成虚拟数字人的唇形动作。

网信算备440306636183901230017号

108

华为云盘古多模态大模型算法

服务技术支持者

华为云计算技术有限公司

--

应用于多模态内容生成场景，服务于对话问答类的企业端客户，通过API提供根据输入的文本生成文本、图片等形式答案的功能。

网信算备520111252474601230017号

109

华为云盘古NLP大模型算法

服务技术支持者

华为云计算技术有限公司

--

应用于文本内容生成场景，服务于内容生成类的企业端客户，通过API提供根据输入的文本内容，结合行业业务场景，生成相关文本的功能。

网信算备520111252474601230025号

110

华为云MetaStudio数字人照片建模算法

服务技术支持者

华为云计算技术有限公司

--

应用于虚拟形象生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的人像图片，生成3D数字人模型。

网信算备520111252474601230033号

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    天玑9200+

  • 天玑9200+和天玑9000有什么区别？

    核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。

    天玑9200+

  • 天玑9200+参数性能怎么样？

    台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。

    天玑9200+

  • 天玑9200+相当于骁龙哪个处理器？

    天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。

    天玑9200+

  • 天玑9200+跑分多少？

    在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分联发科已经正式官宣，天玑9200+将于 5 月 10 日发布，这款处理器的 Geekbench v6 跑分已经出现。天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。 根据爆料的跑分数据，天玑9200+在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。 作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。

    天玑9200+

  • 小米手环 8续航怎么样？

    7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。

  • 魅族 20 Pro屏幕参数怎么样？

    2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。

    魅族 20 Pro

  • 魅族 20 Pro参数配置怎么样？

    第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。

    魅族 20 Pro

  • 魅族 20参数配置怎么样？

    6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。

    魅族 20

  • Redmi Note12 Turbo是什么处理器？

    第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。

    Redmi Note12 Turbo

  • Redmi Note12 Turbo屏幕参数怎么样？

    6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。

    Redmi Note12 Turbo

  • Redmi Note12 Turbo参数配置怎么样？

    第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。

    Redmi Note12 Turbo

  • 华为Mate X3配置是什么样的？

    后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999

    华为Mate X3

  • 华为P60 Pro参数怎么样？

    6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。

    华为P60 Pro

  • 华为P60配置参数怎样？

    6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。

    华为P60

  • OPPO Pad2是什么处理器？

    天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。

    OPPO Pad2

  • OPPO Pad2参数配置怎么样？

    天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。

    OPPO Pad2

  • 骁龙7+ Gen2支持哪些网络技术？

    5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。

    骁龙7+Gen2

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