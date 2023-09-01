网信办公布第二批深度合成服务算法备案信息 百度、腾讯、华为、抖音等在列

序号 算法名称 角色 主体名称 应用产品 主要用途 备案编号

1 一帧智能文本生成视频算法 服务提供者 新壹（北京）科技有限公司 一帧秒创（网站）、一帧视频（APP） 应用于视频生成场景，根据输入的文本、视频，结合素材库，生成视频。 网信算备110102184116501230013号

2 360智脑文本生成算法 服务提供者 北京奇虎科技有限公司 360搜索（网站） 应用于文本生成场景，根据输入的文本，结合意图识别，生成文本回复。 网信算备110105199127801230013号

3 360智脑文本生成服务算法 服务技术支持者 北京奇虎科技有限公司 -- 应用于文本生成场景，服务于文本生成和对话问答类企业端客户，根据用户提出的问题，实现知识问答、多轮对话、逻辑推理。 网信算备110105199127801230021号

4 360智脑图像生成算法 服务提供者 北京奇虎科技有限公司 360鸿图（网站）、360智脑（网站） 应用于图像生成场景，根据用户输入的文本、图片信息，结合图像生成模型，生成与输入相关的图片。 网信算备110105199127801230039号

5 祝语祝福视频合成算法 服务提供者 聚音数字传媒（北京）有限公司 祝语（APP）、祝语（小程序） 应用于视频生成场景，根据用户输入文本数据，生成祝福视频。 网信算备110105819798801230013号

6 中科闻歌雅意大模型算法 服务技术支持者 北京中科闻歌科技股份有限公司 -- 应用于文本生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本或指令数据，生成文本内容。 网信算备110108009321501230015号

7 有道子曰大模型算法 服务提供者 北京网易有道计算机系统有限公司 有道子曰大模型（网站）、网易有道词典（APP）、Hi Echo(网站)等 应用于智能对话场景，根据用户输入的文本数据，结合场景需求，通过大语言模型，生成符合用户意图的回答。 网信算备110108060968601230013号

8 网易有道机器翻译算法 服务提供者 北京网易有道计算机系统有限公司 有道翻译官（APP）、有道智能硬件（其他）、网易有道词典（APP）等 应用于机器翻译场景，根据用户输入的文本、语音、图片、网页、文档等多模态信息，生成指定目标语言的翻译内容。 网信算备110108060968601230021号

9 智谱交互式内容生成算法 服务技术支持者 北京智谱华章科技有限公司 -- 应用于多模态内容生成场景，服务于企业端客户，通过API提供根据输入的文本生成文本、代码等形式答案的功能。 网信算备110108105858001230027号

10 智谱文档解读生成算法 服务提供者 北京智谱华章科技有限公司 文档解读助手（网站） 应用于文本生成场景，根据输入的文档及问题文本，生成文本回答。 网信算备110108105858001230069号

11 智谱文本结构化生成算法 服务提供者 北京智谱华章科技有限公司 文本结构化生成器（网站） 应用于结构化文档生成场景，根据用户的文本诉求，通过深度合成模型，自动生成结构化文档。 网信算备110108105858001230035号

12 智谱多模态通用图生文算法 服务提供者 北京智谱华章科技有限公司 智谱清言（APP） 应用于智能对话场景，根据用户输入的文本、图片信息，生成符合用户预期的回答。 网信算备110108105858001230043号

13 红棉小冰语言模型算法 服务提供者 北京红棉小冰科技有限公司 小冰岛（APP）、X Eva（APP） 应用于文本生成场景，基于用户输入文本数据，实现自动文本摘要、机器翻译、问答对话生成等。 网信算备110108114031101230013号

14 小冰歌声合成算法 服务提供者 北京红棉小冰科技有限公司 小冰岛（APP）、X Eva（APP） 应用于歌声合成场景，根据用户输入的音符和歌词，生成符合用户需求的音频。 网信算备110108114031101230021号

15 小冰语音合成算法 服务提供者 北京红棉小冰科技有限公司 小冰岛（APP）、X Eva（APP） 应用于语音生成场景，根据输入的文本数据，实现文本转语音的功能。 网信算备110108114031101230039号

16 云知声语音合成算法 服务技术支持者 云知声智能科技股份有限公司 -- 应用于语音合成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本内容，通过深合学习和统计学习的方法，实现文本转语音的功能。 网信算备110108172572101230015号

17 云知声山海认知大模型算法 服务技术支持者 云知声智能科技股份有限公司 -- 应用于智能对话场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本内容，应用对话模型，生成个性化文本回答。 网信算备110108172572101230023号

18 博特智能深度学习文本生成算法 服务技术支持者 北京信工博特智能科技有限公司 -- 应用于文本生成场景，服务于企业端客户，基于用户输入文本数据，实现文章写作和续写功能。 网信算备110108203064901230011号

19 计算美学AIGC图像生成算法 服务提供者 北京计算美学科技有限公司 画宇宙AI商品作图（网站）、画宇宙（网站） 应用于图像生成场景，根据输入的文本、待处理图像、蒙版等，结合必要的图像分割、识别模块，经过图像生成模型，生成与输入匹配的图像。 网信算备110108210709901230015号

20 光速智学文本生成算法 服务提供者 光速智学（北京）科技有限公司 写作机器人（APP） 应用于文本生成场景，根据输入的文本请求，自动生成符合要求的文本回复。 网信算备110108341358601230011号

21 快手生成合成算法 服务提供者 北京快手科技有限公司 快手（APP）、一甜相机（APP）、快影（APP）等 应用于图片、视频编辑场景，根据用户上传的图片或视频，结合模板内容，生成符合用户需求的图片和视频。 网信算备110108413760701230023号

22 WPSAI文本生成算法-1 服务提供者 北京金山办公软件股份有限公司 WPS AI（APP） 应用于文本生成场景，根据用户输入的文本信息，结合用户意图，实现文档写作、阅读理解、概括总结等功能。 网信算备110108464068801230013号

23 天工大语言模型算法 服务提供者 昆仑万维科技股份有限公司 天工AI助手（网站） 应用于智能对话场景，根据输入的文本诉求，通过大模型，生成输入相关的文本回复。 网信算备110108604314601230013号

24 文心大模型算法 服务提供者 北京百度网讯科技有限公司 文心一言（APP）、文心一言（网站） 应用于智能对话场景，根据用户提出的问题，结合上下文，生成相应的文字或多模态回答。 网信算备110108645502801230035号

25 文心大模型算法-2 服务技术支持者 北京百度网讯科技有限公司 -- 应用于智能问答场景，服务于对话问答类企业端客户，根据用户提出的问题，结合上下文，生成相应的文本或多模态回答。 网信算备110108645502801230043号

26 百度数字人驱动算法 服务技术支持者 北京百度网讯科技有限公司 -- 应用于数字人合成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本、音频、视频等信息，结合深度学习、机器学习、图形学等领域知识，生成2D人像、3D写实、卡通形象等图片和视频。 网信算备110108645502801230051号

27 百度语音合成算法 服务技术支持者 北京百度网讯科技有限公司 -- 应用于语音合成场景，服务于企业端客户，根据输入的文本数据，通过卷积神经网络、全链接网络搭建模型，实现文本转语音功能。 网信算备110108645502801230069号

28 好未来教育中英测评算法 服务技术支持者 北京世纪好未来教育科技有限公司 -- 应用于在线教育场景，服务于企业端客户，根据输入的语音，结合语音识别模型与打分模型，输出语音得分。 网信算备110108667686801230015号

29 爱奇艺生成合成算法 服务提供者 北京爱奇艺科技有限公司 爱奇艺（APP） 应用于图像、视频生成场景，基于用户输入图片或视频数据，实现人脸属性编辑、人脸表情迁移、人体动作迁移等功能，生成图像、短视频内容。 网信算备110108811591901230011号

30 老照片鹏图智能修复算法 服务提供者 北京鹏图助梦科技有限公司 老照片修复（APP） 应用于图像生成场景，根据输入的图像，结合图像重建技术，生成修复后的图像。 网信算备110108820005901230013号

31 云雀大模型算法 服务提供者 北京抖音信息服务有限公司 抖音短视频（APP）、今日头条（APP）、西瓜视频（APP）等 应用于智能对话、智能写作场景，根据用户输入的文本信息，生成相对应的答复。 网信算备110108823483901230031号

32 火山引擎虚拟数字人算法 服务技术支持者 北京抖音信息服务有限公司 -- 应用于虚拟数字人场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本内容，生成符合用户需求的数字人视频。 网信算备110108823483901230049号

33 出门问问语音合成类算法 服务提供者 出门问问信息科技有限公司 魔音工坊（网站）、奇妙元（网站） 应用于语音合成场景，根据用户输入文本数据生成对应语音。 网信算备110108928160101230025号

34 序列猴子大模型算法 服务技术支持者 出门问问信息科技有限公司 -- 应用于智能问答、智能写作场景，服务于企业端客户，提供根据输入的文本诉求，生成与之相关的文本内容的功能。 网信算备110108928160101230033号

35 东港-生成合成算法 服务技术支持者 北京东港瑞宏科技有限公司 -- 应用于文本生成场景，服务于合成类企业端客户，提供根据输入的文本，结合领域专业知识库，生成文本内容的功能。 网信算备110115082837201230011号

36 京东智能语音外呼算法 服务提供者 京东科技信息技术有限公司 京东智能语音外呼（网站） 应用于智能客服场景，通过输入的语音、文本，生成语音智能对话。 网信算备110115536455201230015号

37 京东言犀大模型内容生成算法 服务技术支持者 京东科技信息技术有限公司 -- 应用于智能对话、文本内容生成场景，服务于企业端客户，提供根据用户输入的文本诉求，生成与之相关的文本内容的功能。 网信算备110115536455201230023号

38 京东数字人形象合成算法 服务提供者 京东科技信息技术有限公司 言犀数字人AIGC内容平台（网站） 应用于数字人场景，根据输入的文本信息，结合语音合成、唇形预测、人脸生成、图像合成算法，生成数字人视频。 网信算备110115536455201230031号

39 韭圈儿生成合成算法 服务提供者 天津爱斯基信息科技有限公司 韭圈儿（小程序）、韭圈儿（APP）、韭圈儿（网站） 应用于智能客服场景，根据用户咨询内容，结合智能客服知识库，生成文本回复。 网信算备120116171273301230013号

40 灵犀AI绘画生成合成算法 服务提供者 长春灵犀智能科技有限公司 AI绘画师（APP） 应用于图像生成场景，根据用户对图像的诉求文本，结合选择的主题风格，生成图像。 网信算备220104618511001230011号

41 应事视频合成算法-1 服务提供者 上海稀宇科技有限公司 应事（APP） 应用于视频合成场景，根据用户输入的文本内容，结合历史对话数据，生成符合用户需求的视频。 网信算备310104297296101230015号

42 应事图片合成算法-1 服务提供者 上海稀宇科技有限公司 应事（APP） 应用于图片合成场景，根据用户输入的文本内容，结合历史对话数据，生成符合用户需求的图片。 网信算备310104297296101230023号

43 应事图片合成算法-2 服务技术支持者 上海稀宇科技有限公司 -- 应用于图片合成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本内容，结合历史对话数据，生成符合用户需求的图片。 网信算备310104297296101230031号

44 应事视频合成算法-2 服务技术支持者 上海稀宇科技有限公司 -- 应用于视频合成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本内容，结合历史对话数据，生成符合用户需求的视频。 网信算备310104297296101230049号

45 应事文本信息合成算法-1 服务提供者 上海稀宇科技有限公司 应事（APP） 应用于文本生成场景，根据用户输入的文本指令，结合上下文信息，生成符合用户要求的文本。 网信算备310104297296101230057号

46 应事文本信息合成算法-2 服务技术支持者 上海稀宇科技有限公司 -- 应用于文本生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本指令，结合上下文信息，生成符合用户要求的文本。 网信算备310104297296101230065号

47 商汤秒画内容生成算法 服务提供者 上海商汤智能科技有限公司 秒画AIGC生成平台（网站） 应用于图像生成场景，根据用户输入文本、图像数据实现文生图、图生图等功能。 网信算备310104482568801230011号

48 商量大语言模型 服务提供者 上海商汤智能科技有限公司 商量大语言模型（网站） 应用于对话生成场景，根据用户输入文本内容及要求实现内容生成、内容概括、逻辑推理、内容改写、推荐建议等。 网信算备310104482568801230029号

49 商汤格物高精度重建算法 服务提供者 上海商汤智能科技有限公司 商汤格物（APP） 应用于三维场景的图像生成，基于体渲染实现对商品等物体任意角度的三维图像合成。 网信算备310104482568801230037号

50 商汤2D数字人合成算法 服务技术支持者 上海商汤智能科技有限公司 -- 应用于数字人合成场景，服务于企业端客户，基于文本转语音技术、语音识别技术、数字人口型特征画面合成技术，生成2D数字人视频。 网信算备310104482568801230045号

51 商汤琼宇场景生成算法 服务技术支持者 上海商汤智能科技有限公司 -- 应用于虚拟场景生成，根据输入的场景视频，结合提取的参数，合成三维场景。 网信算备310104482568801230053号

52 如影2D数字人合成算法 服务提供者 上海商汤智能科技有限公司 如影2D数字人（APP） 应用于虚拟人物生成场景，根据输入的视频或文本，生成2D数字人形象和声音。 网信算备310104482568801230061号

53 商汤AI代码生成算法 服务提供者 上海商汤智能科技有限公司 商汤AI代码助手（网站） 应用于代码生成场景，根据用户输入的文本信息，生成符合用户预期的代码、文本内容。 网信算备310104482568801230079号

54 商汤Avatar半身全身驱动算法 服务技术支持者 上海商汤智能科技有限公司 -- 应用于虚拟数字人场景，服务于企业端客户，根据输入的图片、视频数据，通过动作、姿态捕捉等技术，生成虚拟数字人。 网信算备310104482568801230087号

55 朵拉之眼生成合成算法 服务提供者 上海芯赛云计算科技有限公司 朵拉之眼（APP） 应用于图像生成场景，根据输入的人脸图像，结合模板，生成与输入相关的个性化图像。 网信算备310113098796101230019号

56 小船智绘绘图生成合成算法 服务提供者 小船创意（上海）网络技术有限公司 小船智绘（APP） 应用于图片生成场景，根据用户输入的文本输入，通过扩散模型，生成符合用户需求的图片。 网信算备310115467585601230011号

57 小船智图绘图生成合成算法 服务技术支持者 小船创意（上海）网络技术有限公司 -- 应用于图片生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本信息，通过扩散模型，生成符合用户需求的图片。 网信算备310115467585601230029号

58 MetaLLM大语言模型文本生成算法 服务提供者 上海秘塔网络科技有限公司 秘塔写作猫（网站） 应用于文本生成场景，根据用户输入的文本要求，实现篇章生成、风格转换、文本纠错、机器翻译等功能。 网信算备310115866995701230019号

59 换颜AI视频合成算法 服务提供者 上海鱼腥草信息科技有限公司 换颜（APP） 应用于图像、视频生成场景，根据输入的人脸图像，生成融合了人脸的图像、视频。 网信算备310116327161301230011号

60 如意消费类内容合成算法 服务提供者 上海昶廿信息科技有限公司 如意（APP） 应用于智能对话场景，根据用户输入的文本信息，结合用户行为数据、商品数据，生成符合用户需求的答复。 网信算备310151303918501230015号

61 华为软件技术有限公司智慧助手大模型算法 服务提供者 华为软件技术有限公司 智慧助手（小艺）（APP） 应用于智能对话、设备控制场景，根据输入的语音、文本等信息，通过分词、问题特征提取等过程，生成符合用户意图的答复或相应的执行动作。 网信算备320114537258501230019号

62 视觉中国大像AI图像生成算法 服务提供者 汉华易美视觉科技有限公司 VCG（网站） 应用于图像生成场景，根据输入的文本或图像，结合图像修改参数，生成二次创作的图像。 网信算备320412518076101230013号

63 视觉中国灵感绘图算法 服务提供者 汉华易美视觉科技有限公司 VEER（网站）、VCG（网站） 应用于图像生成场景，根据输入的文本、提示词及设置参数，结合图像生成模型，生成与输入相关的新图像。 网信算备320412518076101230021号

64 西湖大模型内容生成算法 服务提供者 西湖心辰（杭州）科技有限公司 FRIDAY智能写作（网站） 应用于文本生成场景，根据输入的提示词文本，生成与之相关的文本。 网信算备330106313612201230011号

65 支付宝智能客服和智能助理算法 服务提供者 支付宝（杭州）信息技术有限公司 支付宝智能助理（APP）、支付宝智能客服（APP） 应用于智能对话场景，根据用户输入的诉求，结合知识库和上下文信息，生成相应的答复。 网信算备330106616449901230019号

66 光海AI问答算法 服务提供者 杭州光海科技有限公司 Talking Ai（公众账号） 应用于对话生成场景，基于用户输入文本数据，实现文本生成、摘要、翻译、问答功能。 网信算备330106624303901230015号

67 网易伏羲虚拟人生成算法 服务技术支持者 网易（杭州）网络有限公司 -- 应用于虚拟人生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的图片或文本数据，生成3D虚拟人像;根据用户输入的语音或文本数据，生成3D虚拟人视频。 网信算备330108633317701230013号

68 网易伏羲图像生成算法 服务技术支持者 网易（杭州）网络有限公司 -- 应用于图像生成场景，服务于企业端客户，根据用户预设提示文字和参考图片，生成特定风格图像。 网信算备330108633317701230021号

69 网易伏羲文本生成算法 服务技术支持者 网易（杭州）网络有限公司 -- 应用于文本生成场景，服务于文本生成和对话问答类企业端客户，根据用户提出的问题，结合上下文，生成相应的文本。 网信算备330108633317701230039号

70 达摩院语音合成算法 服务技术支持者 阿里巴巴达摩院（杭州）科技有限公司 -- 应用于语音生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入文本数据，生成用于语音助手、智能客服、语音交互、教育培训等领域的音频信息。 网信算备330110507206401230051号

71 达摩院虚拟试衣合成算法 服务技术支持者 阿里巴巴达摩院（杭州）科技有限公司 -- 应用于虚拟人像场景，服务于企业端客户，基于3D物理仿真和人体姿态估计算法，生成虚拟试衣图像。 网信算备330110507206401230069号

72 达摩院人脸融合合成算法 服务技术支持者 阿里巴巴达摩院（杭州）科技有限公司 -- 应用于人脸编辑场景，服务于企业端客户，根据用户输入的图片、视频信息，通过人脸检测、特征识别等技术，实现人脸融合功能。 网信算备330110507206401230043号

73 天猫精灵数字人开放域自然对话技术 服务提供者 浙江艾克斯精灵人工智能科技有限公司 天猫精灵系列智能音箱产品（其他） 应用于对话生成场景，根据用户历史对话内容，生成文本智能回答。 网信算备330110702726701230015号

74 天猫精灵聊天及语音合成算法 服务提供者 浙江艾克斯精灵人工智能科技有限公司 天猫精灵系列智能音箱产品（其他） 应用于对话生成场景，根据用户输入语音信息，通过语音合成生成人机交互音频。 网信算备330110702726701230023号

75 淘宝小蜜智能客服算法 服务提供者 浙江淘宝网络有限公司 手机淘宝（APP） 应用于在线智能客服场景，识别文字或语音问题，结合智能客服知识库，生成文本、图像、音频、视频等形式的回答。 网信算备330110872770701230027号

76 触手AI图像合成算法 服务提供者 杭州水母智能科技有限公司 触手AI（APP）、触手AI专业版（网站）、触手AI（小程序）等 应用于图像生成场景，根据输入的图像，结合图像修复算法，生成修复图像。 网信算备330110963689401230015号

77 文熙语音合成算法 服务提供者 安徽文熙科技有限公司 配音神器（APP） 应用于语音合成场景，根据用户输入文本数据，生成模拟人声。 网信算备340104066727601230017号

78 长留SimSwap换脸合成算法 服务技术支持者 合肥长留科技有限公司 秀趣图（APP） 应用于人脸图像、视频生成场景，匹配人脸数据和模板，生成替换人脸后的图像或视频。 网信算备340104381149201230011号

79 科大讯飞语音合成算法 服务技术支持者 科大讯飞股份有限公司 -- 应用于语音生成场景，服务于企业端客户，基于音频生成模型，提供文本转人声功能。 网信算备340104764864601230039号

80 科大讯飞虚拟人合成算法 服务技术支持者 科大讯飞股份有限公司 -- 应用于虚拟人合成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文本、音频信息，通过3D人脸参数提取、语音声学特征提取、语音驱动口唇动作生成、人脸视频合成等技术，生成数字虚拟人视频。 网信算备340104764864601230047号

81 讯飞星火认知大模型算法-SparkDesk 服务提供者 科大讯飞股份有限公司 讯飞星火（小程序）、讯飞星火认知大模型（网站）、讯飞星火（APP） 应用于智能对话场景，利用文本、代码、prompt数据及用户反馈数据训练AI大模型，提供文本生成服务。 网信算备340104764864601230055号

82 司云涯图像修复算法 服务提供者 合肥司云涯信息科技有限公司 老照片修复王（APP） 应用于图像修复场景，使用生成对抗网络对用户输入的损坏图像进行修复，生成质量提高后的图像。 网信算备340104855685601230011号

83 思汉音频降噪算法 服务提供者 厦门思汉信息科技有限公司 录音文字王（APP） 应用于音频降噪场景，基于用户输入音频内容去除噪音，提高语音清晰度和音频质量。 网信算备350203023670301230011号

84 美图数字人驱动算法 服务提供者 厦门鸿天创视科技有限公司 DreamAvatar（APP） 应用于数字人场景，根据输入的图片、视频数据，结合表情驱动、唇型驱动、人体驱动、人手驱动等技术，生成数字人视频。 网信算备350203289021201230017号

85 美柚织女大模型算法 服务提供者 厦门美柚股份有限公司 美柚（APP） 应用于对话生成场景，根据用户输入的文本内容，应用对话模型，生成个性化文本回答。 网信算备350203697270201230017号

86 美图奇想智能视觉大模型算法-MiracleVision 服务提供者 厦门美图网科技有限公司 美图秀秀（APP）、wink（APP）、whee（网站）等 应用于图像生成场景，根据用户输入的文本、图片等信息，利用扩散模型等生成式技术，生成符合用户需求的图片。 网信算备350203814951001230023号

87 荣发一键换脸生成合成算法 服务提供者 晋江荣发信息科技有限公司 一键换脸（APP） 应用于人脸图像、视频生成场景，调用腾讯人脸融合API，匹配人脸数据和模板，生成人脸图像或视频。 网信算备350582360225701230011号

88 笔杆论文思路辅助算法 服务提供者 武汉莱博信息技术有限公司 笔杆论文App（APP） 应用于智能写作场景，根据输入的文本，结合语义和语法规则，自动生成新文本。 网信算备420111451159301230011号

89 夸克图像文字识别算法 服务提供者 广州市动悦信息技术有限公司 夸克（APP） 应用于图像文字识别场景，服务于企业端客户，根据输入的图像，结合文字检测识别技术，输出图像中文字。 网信算备440105974095301230017号

90 夸克智能小蜜客服机器人 服务提供者 广州市动悦信息技术有限公司 夸克（APP） 应用于智能客服场景，根据输入的咨询内容，结合知识库，生成答案。 网信算备440105974095301230025号

91 网易AILab文本生成算法 服务技术支持者 广州网易计算机系统有限公司 -- 应用于文本生成场景，服务于智能对话类的企业端客户，根据用户输入文本提示内容，生成智能文本回答或关联文案。 网信算备440106306769001230029号

92 网易AILab数字人生成算法 服务技术支持者 广州网易计算机系统有限公司 -- 应用于数字人生成场景，根据用户输入的文本、语音、视频数据，生成虚拟数字人视频。 网信算备440106306769001230037号

93 网易AILab语音生成算法 服务技术支持者 广州网易计算机系统有限公司 -- 应用于语音生成场景，服务于企业端客户，基于音频生成模型，提供语音生成、配音转录、歌声合成、制定目标音色转化功能。 网信算备440106306769001230045号

94 网易AILab图像视频生成算法 服务技术支持者 广州网易计算机系统有限公司 -- 应用于图像、视频风格转换、虚拟形象生成场景，服务于企业端客户，根据用户输入的文字、参考图片、视频等信息，生成特定风格的图像和视频。 网信算备440106306769001230053号

95 唱鸭文字生成音乐算法 服务提供者 广州欢城文化传媒有限公司 唱鸭（APP） 应用于音乐生成场景，根据输入的文本，结合旋律生成、音频合成技术，生成音乐音频。 网信算备440106631699001230019号

96 银河文本信息合成算法-1 服务提供者 广州极目未来文化科技有限公司 Galaxy bot（网站） 应用于智能对话场景，根据用户输入文本和历史对话数据，生成智能文本问答。 网信算备440112873835401230019号

97 银河文本信息合成算法-2 服务技术支持者 广州极目未来文化科技有限公司 -- 应用于智能对话场景，为第三方企业提供接口，根据用户输入文本和历史对话数据，生成智能文本问答。 网信算备440112873835401230035号

98 云从从容大模型算法 服务提供者 云从科技集团股份有限公司 云从从容大模型官网（网站） 应用于智能对话场景，根据输入的文本、图片、音频、视频，使用多模态大模型，生成与之相关的文本、图片、音频、视频等形式的回答。 网信算备440115713054401230019号

99 AI来客宝视频合成算法 服务技术支持者 广州华数云计算有限公司 -- 应用于视频合成场景，服务于企业端客户，提供根据输入的文本、音频、视频等原始视频素材，结合视频合成模型，生成视频的功能。 网信算备440117869453801230019号

100 腾讯XMusic算法 服务技术支持者 深圳市腾讯计算机系统有限公司 -- 应用于音乐生成场景，服务于企业端客户，根据输入的文本、音频、视频，生成音乐。 网信算备440305295988701230047号

101 腾讯云智能数智人算法 服务技术支持者 深圳市腾讯计算机系统有限公司 -- 应用于虚拟人物生成场景，服务于企业端客户，根据输入的文本、音频、视频，生成复刻了客户形象的音频、视频。 网信算备440305295988701230055号

102 腾讯云AI绘画算法 服务技术支持者 深圳市腾讯计算机系统有限公司 -- 应用于图像生成场景，服务于图像生成类的企业端客户，根据输入的文本或图像，生成图像。 网信算备440305295988701230063号

103 腾讯混元助手大模型 服务技术支持者 深圳市腾讯计算机系统有限公司 -- 应用于智能对话场景，服务于对话问答类企业端客户，根据用户提出的问题，结合上下文，生成相应的文本。 网信算备440305295988701230071号

104 腾讯云多行业客服场景大模型 服务技术支持者 深圳市腾讯计算机系统有限公司 -- 应用于文本生成场景，服务于文本生成和对话问答类企业端客户，提供生成客服回答、知识库咨询指导、文本写作辅佐等功能。 网信算备440305295988701230089号

105 深信服安全文本生成算法 服务提供者 深信服科技股份有限公司 深信服可扩展监测响应平台XDR（网站） 应用于智能对话场景，根据用户输入的文本信息，通过大语言模型，生成符合用户需求的文本回复。 网信算备440305543148501230015号

106 Giiso文本生成算法 服务提供者 深圳市智搜信息技术有限公司 Giiso写作机器人（网站） 应用于文本生成场景，根据用户输入的文本要求，实现新闻、报道、评论等文本内容的生成。 网信算备440305811034701230019号

107 趣推科技唇形生成融合算法 服务提供者 深圳市趣推科技有限公司 闪剪（APP） 应用于数字人生成场景，根据用户输入的文本、语音、视频数据，提取音频语音特征映射到人脸特征中，生成虚拟数字人的唇形动作。 网信算备440306636183901230017号

108 华为云盘古多模态大模型算法 服务技术支持者 华为云计算技术有限公司 -- 应用于多模态内容生成场景，服务于对话问答类的企业端客户，通过API提供根据输入的文本生成文本、图片等形式答案的功能。 网信算备520111252474601230017号

109 华为云盘古NLP大模型算法 服务技术支持者 华为云计算技术有限公司 -- 应用于文本内容生成场景，服务于内容生成类的企业端客户，通过API提供根据输入的文本内容，结合行业业务场景，生成相关文本的功能。 网信算备520111252474601230025号