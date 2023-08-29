阿里发布夸克扫描王APP 搭载AI大模型技术

站长之家（ChinaZ.com）8月29日 消息:阿里智能信息事业群发布了夸克扫描王APP，这是一款手机扫描产品，搭载了AI大模型技术。

夸克扫描王APP可以高效地解决文件整理问题，无论是在工作、学习还是生活中，它都可以帮助你扫描文件、提取资料、拍摄证件照、进行文件格式转换和智能消除不需要的内容。

此外，它能够提供高清无杂质的扫描效果，精准提取文字和表格内容，实现PDF、Word、Excel格式的丝滑转换，随时随地拍摄55种规格的证件照，并且能够干净消除笔迹、人物和杂物等不需要的内容。

据应用官方介绍，夸克扫描王是一款专为高效处理文件而设计的手机应用。它可以让用户使用手机便捷地扫描纸质文件，自动优化并生成高清晰度的PDF文件。该应用还具有强大的文字识别功能，只需简单一扫，即可自动识别文字，准确无误地还原纸质文件的排版。

除了高效的文件处理功能，夸克扫描王还是学习的好帮手。用户可以使用它的试卷擦除功能，自动去除手写笔迹，轻松制作空白试卷进行重练。对于课堂上的PPT讲义，夸克扫描王也可以智能裁剪去除摩尔纹，让图像内容更加清晰。

对于重要文件，夸克扫描王提供了便捷的查找和复习功能。用户可以随时通过手机查看和编辑扫描的文件，不再担心文件遗失的问题。

此外，夸克扫描王还提供了多种AI工具，如魔法擦除、老照片修复、生僻字识别等，让用户能够更轻松地处理不同类型的文件和图像。

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