研究发现人们更偏爱人类创作的艺术而非AI生成作品

本文概要:

1. 实验表明人们更喜欢人类创作的艺术。

2. 人们更倾向于欣赏对于具有强烈叙事性的由算法生成的图像。

3. 人们更欣赏他们认为付出了努力的艺术品。

站长之家（ChinaZ.com）8月15日 消息:最近一项的研究旨在确定人们对由人类或人工智能（AI）创作的艺术的偏好。研究包括两个实验，发表在《认知研究:原则与应用》杂志上。

目前有一些人工智能程序如 Midjourney、DALL-E 和 Stable Diffusion 因其能够从几行文本生成图像而受到认可。然而，有人担心人工智能最终可能取代人类艺术家。

第一个实验中，149名志愿者观看了30张由算法设计的图像，并被要求根据各种标准对它们进行评分。事实上，一些图像是由真正的艺术家而不是人工智能绘制的。结果显示，参与者倾向于给予由人类创作的图像更高的评分，特别是在考虑艺术品的审美和概念价值时。

研究人员进行了第二个实验，共有148名参与者，扩展了评价标准，包括艺术品所引发的情绪、所传达的故事以及创作所需的预期努力和时间。与前一个实验一致，参与者更喜欢人类创作的艺术品。

然而，当涉及由算法生成的强烈叙事图像时，参与者更倾向于欣赏它们。研究人员指出，设想故事背景的加入有助于克服对机器创作艺术的偏见。

由于目前的理解仍然碎片化，因此需要进一步的研究来充分了解人们对人工智能创作的艺术的看法。研究表明，当人们相信艺术的创作是付出了努力的成果，他们往往会更欣赏艺术。

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