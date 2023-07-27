报告称目前为止苹果15英寸 MacBook Air弱于预期

站长之家（ChinaZ.com）7月27日 消息:DigiTimes 援引苹果供应链内部消息人士的报道称，最初客户对新款15英寸 MacBook Air 的需求“弱于预期”。该报告称，7月份15英寸 MacBook Air 的销量比预期少了50%。

最初预计出货量是在笔记本电脑市场普遍低迷的情况下进行的。 由于这种“糟糕的开端”，报告称一些苹果供应商已要求减少15英寸 MacBook Air 的出货量。 上个月在 WWDC 上推出的15英寸 MacBook Air 起价为1，299美元，与13英寸型号具有相同的设计和 M2芯片，但具有更大的显示屏和两个额外的扬声器。

这是苹果首次提供MacBook Air 的15英寸显示屏，此前仅提供13英寸，11英寸尺寸选项已停产。 到目前为止，尚不清楚15英寸 MacBook Air 的需求是否达到了苹果内部的预期。

苹果定于8月3日公布第三季度财报，届时可能会分享一些有关这款笔记本电脑的评论。本季度推出的其他新 Mac 电脑包括规格提升的 Mac Studio 和 Mac Pro 型号。 报告称，MacBook 供应链可以期待“即将发布”的新款 MacBook Pro，但没有提供任何额外细节。

今年，人们普遍预计 M3芯片将采用台积电3nm 工艺制造，以实现显着的性能和功耗与现有13英寸 MacBook Pro 中基于5nm 的 M2芯片相比，效率有所提高。

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