人工智能机器人 Miko 旨在提供安全、互动的全新儿童教育体验

站长之家(ChinaZ.com) 7月17日消息:Miko 是一款由人工智能驱动的机器人，专为将儿童学习提升到新的水平而设计。该公司的增长高级副总裁 Ritvik Sharma 在接受 Fox News 的采访时表示，这款个人机器人旨在提升教育水平。

Miko 官网截图

Miko 3 是 2021 年推出的当前版本，与亚马逊的 Alexa 一样，通过语音激活，但该机器人还能进行双向对话。尽管 Miko 可以主动发起对话，但父母完全控制机器人与孩子讨论的内容。

Sharma 表示：「例如，如果父母担心他们的孩子需要学习更多的社交技能，父母可以给它提供一些背景信息，让 Miko 开始更多地就这些感兴趣的话题展开对话。」在这些双向交流中，Miko 的人工智能将了解孩子的回应，以及孩子的兴趣和参与程度。

他说：「这是一种非常个性化的体验，融合了大量的人工智能和深度技术。」自 2015 年在印度成立以来，Miko 已将其产品扩展到 90 多个国家。

该机器人不允许儿童直接访问互联网，Sharma 澄清道：「在 Miko 设备上的内容来自我们自己的内容平台或第三方发布商。」

Miko 配备了各种应用程序，这些应用程序是与多元文化教育家和儿童心理学家合作开发的。这些应用程序涵盖语言艺术、健康与健身、编码、地理等主题，其中一些应用是与迪士尼和派拉蒙等公司合作开发的。

Sharma 表示：「在教育方面，我们不专注于特定的类型，而是认为用户和家长应该掌控他们希望孩子学习的内容。」他说，消费者的反馈「非常好」，该公司的销售额每年增长两倍。

尽管有人对儿童使用基于人工智能的产品表示担忧，但 Sharma 告诉 Fox News，Miko 没有收到任何关于隐私问题的客户投诉。他说：「我们在相机前面设置了物理硬件快门，此后，我认为很多人都感到了一种宽慰。」

此外，一些专家警告称，Miko 等机器人不应被视为儿童现场亲自教育的替代品。加利福尼亚州棕榈泉的家庭教育专家和教育心理学家 Michele Borba 告诉 Fox News：「没有什么能替代人类教学。」她还说：「儿童和成年人渴望社交联系和共情，这是我们最人性的特征。」

展望未来，Sharma 表示，Miko 的目标是继续扩展其生成式人工智能技术，服务于儿童教育和创造力的不同领域，包括创作乐谱和非同质化代币（NFT，即数字文件）。

该公司计划于 2023 年 9 月推出 Miko Mini，这将是一个价格更实惠、由 ChatGPT 提供动力的语音控制设备。

Sharma 说：「Miko 的使命是提供一种安全的技术，让家长有信心将其交给孩子。我们希望利用人工智能、ChatGPT 以及生成式人工智能领域中发生的所有新事物来促进学习过程，同时将屏幕时间仅用于教育目的。」

Miko 3 的在线零售价约为 249 美元，可以在亚马逊、Target 和 Kohl's 等指定商店购买。

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