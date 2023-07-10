科大讯飞上半年营收78亿元 净利同比预降71%-80%

站长之家（ChinaZ.com）7月10日 消息:科大讯飞发布公告称，预计上半年实现营收78亿元，实现归母净利润5500万元-8000万元，同比下降71%-80%，扣非后净亏损2.7亿元-3.3亿元。

公司第二季度的经营扭转了第一季度业绩下滑的不利局面，预计实现营业收入约49亿元，较上年同期增长约10%，环比增长约70%;预计实现毛利约19亿元，较上年同期增长约7%，环比增长约60%。

公告强调，公司于2023年5月6日正式发布“讯飞星火认知大模型”，并于6月9日如期升级，“讯飞星火认知大模型”在国内可测的现有系统中处于领先水平，并且制定了明确的对标 ChatGPT 的计划。在全力加大“讯飞星火认知大模型”研发投入的前提下，公司第二季度仍然实现了收入、毛利、现金流均为正向增长，并且实现了归母净利润、扣非净利润、现金流均为正。

讯飞星火认知大模型赋能现有产品，助推公司相关产品营收的快速增长:星火认知大模型在 AI 学习机的中英文作文辅导、中英文口语学习，以及讯飞听见一段录音一键成稿、讯飞办公本自动文本摘要等场景落地，带来用户体验的显著提升，进一步增强了公司产品的竞争力。讯飞星火认知大模型发布后，2023年5月～6月，公司 C 端硬件 GMV 创历史新高，同比翻倍增长。其中，搭载讯飞星火认知大模型的讯飞 AI 学习机 GMV 在5月和6月分别增长136%和217%。

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