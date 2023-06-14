Meta 发布新型「类人」人工智能图像生成模型「I-JEPA」：填补图像缺失部分更准确

站长之家(ChinaZ.com) 6月14日消息:Meta 周二宣布，将向研究人员提供一种新的「类人」人工智能模型的组件，该模型可以比现有模型更准确地分析和填补未完成的图像。

图片来自Meta

该名为 I-JEPA 的模型利用对有关世界的背景知识理解来填补图像中的缺失部分，而不仅仅是像其他生成型 AI 模型一样只关注图像附近的像素。

该公司表示，这种方法融入了 Meta 顶级 AI 科学家 Yann LeCun 提倡的类人推理方式，并有助于避免 AI 生成图像常见的错误，例如多出手指的情况。

Meta 是 Facebook 和 Instagram 的所有者，通过其内部研究实验室，它大量发布开源的 AI 研究成果。首席执行官马克·扎克伯格表示，分享 Meta 研究人员开发的模型可以通过推动创新、发现安全漏洞和降低成本来帮助公司。

他在四月份告诉投资者：「对我们来说，如果整个行业都采用我们正在使用的基本工具，那将更好，这样我们可以从其他人的改进中受益。」

该公司的高管对其他行业人士对该技术潜在危险的警告不予理睬，他们拒绝签署上个月由 OpenAI、DeepMind、微软和谷歌的高级执行官支持的一份声明，该声明将该技术的风险与大流行疾病和战争等风险等同起来。

被认为是「AI 教父」之一的 Lecun 反对「AI 末日论」，并主张在 AI 系统中建立安全检查机制。Meta 还开始将生成型 AI 功能应用于其消费产品中，例如可以创建图像背景的广告工具和基于文本提示修改用户照片的 Instagram 产品。

阅读 I-JEPA 论文：https://arxiv.org/abs/2301.08243

访问代码和模型：https://github.com/facebookresearch/ijepa

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