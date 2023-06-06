百度推出基于大模型的代码编写助手Comate

站长之家（ChinaZ.com）6月6日 消息:据科创板日报报道，百度智能云在成都举行的文心大模型技术交流会上，正式发布了基于大模型打造的新一代编码辅助工具“Comate”代码助手，并已经开放邀测。

百度表示，已经在百度内部进行了大量测试，测试结果显示，在“Comate”辅助编写的代码中，近50%的建议代码被开发者采纳。

据百度内部人士透露，辅助代码撰写是第一阶段的主要产品功能，第二阶段，“Comate”将实现在特定领域、场景的自然语言代码生成，第三阶段将实现全领域的自然语言开发。

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