微软高管套现440万美元股票 加入微软已有30年

另一位微软公司高管在股价近期强劲上涨后出售了股票。该公司首席营销官克里斯·卡波塞拉本周截至周三出售了价值285万美元的股票，此前他上周已经出售了价值155万美元的股份。

卡波塞拉周二以308.705美元的平均价格出售了5000股微软的股票，周三以312.905美元的平均价格出售了另外4177股，根据周三提交给证券交易委员会的文件显示。

一份先前的文件，于周一发布，显示卡波塞拉上周五以310.05美元的平均价格抛售了5000股微软股票。卡波塞拉出售微软股票之际，该股今年开局强劲，涨幅达29%，最近报310美元。该股较2022年11月3日创下的52周收盘低点214.25美元上涨了45%。

他在2023年的另外两个时间点在公开市场上出售股票，2月9日以平均价格269.38美元抛售了1，000股，2月13日以平均价格272.32美元又卖出了1，000股。

Capossela自从1991年作为Windows研讨会团队的营销经理加入这家科技巨头以来，一直在微软担任着长期的职业生涯。根据周三的最新文件，他仍然直接拥有大约105，200股微软股票。

他加入了Judson Althoff，该公司的首席商务官，进行了最近的股票销售。Althoff在5月1日以略高于306美元的平均价格出售了30，000股微软股票，从这一举动中赚取了920万美元。

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