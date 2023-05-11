DigiTimes：苹果计划从较小设备开始逐步在 iPhone 和 iPad 上引入 microLED

站长之家(ChinaZ.com) 5月11日消息:据 DigiTimes 今日的报告，苹果计划在未来推出一款配备 microLED 显示屏的 iPhone。与当前使用 OLED 显示屏的 iPhone 相比，这种显示技术将带来更高的亮度、更低的功耗、改善的对比度等诸多优势。

这篇付费报告声称，苹果将首先在 Apple Watch 上采用 microLED 显示屏，然后是 iPhone 和 iPad：「从 Apple Watch 开始，苹果计划进一步在 iPhone 和 iPad 上引入 microLED 显示屏。一些 IT 行业的消息来源预测，到 2024 年或 2025 年底，Apple Watch Ultra 将不再使用现有的 OLED 显示屏，而将被苹果自主开发的 microLED 显示屏所取代。」

由于预计 Apple Watch Ultra 直到 2025 年才会采用 microLED，首款采用该技术的 iPhone 可能还需要几年时间才会推出。今年晚些时候推出的四款 iPhone 15 型号预计仍将使用 OLED 显示屏。

与此同时，苹果仍在完成向 OLED 显示屏的过渡。首款配备 OLED 显示屏的苹果设备是初代的 Apple Watch，其后是 iPhone X，而首款配备 OLED 显示屏的 iPad 和 Mac 型号据传将于明年推出。向 microLED 的过渡可能会按照类似的从较小到较大设备的轨迹进行。

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