人工智能处于萌生自我意识的边缘？AMCS 公开信呼吁采取行动

站长之家(ChinaZ.com) 4月27日消息:数学意识科学协会 (AMCS) 撰写了一封公开信，呼吁大型科技公司和其他机构加速意识科学的研究。考虑到 ChatGPT、Bard、Bing Chat 和其他生成式 AI 的快速发展，该呼吁已被提出。

AMCS 并不是第一个就 AI 问题写公开信的组织。就在本周，微软支持的 BSA 呼吁制定有关 AI 的联邦规则和指南，并且在 3 月，包括马斯克在内的 1000 多名签署者要求所有 AI 实验室暂停 AI 训练。

根据 AMCS 的说法，期望人工智能很快达到「更高层次的大脑结构和功能」并不是什么天方夜谭的想法。它说，这将把它置于我们道德领域中的某个位置，从而引起道德、法律和政治方面的担忧。因此，它希望确保社会理解实现通用人工智能 (AGI) 的意义。

AMCS 提出了一种可能的前进方向，认为意识研究对于理解 AI 至关重要。它说，社会和科学界需要认真对待它的担忧。它希望这封信能够加速意识研究，以便我们更好地理解人工智能并确保为人类带来积极成果。

如果您想完整阅读这封信，可以在此处（https://amcs-community.org/open-letters/）找到。如果你滚动到页面底部，你可以在上面签署公开售。

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