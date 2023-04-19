Meta 试图通过 Advantage+ AI 来吸引广告商投放定向广告

站长之家(ChinaZ.com) 4月19日消息:据 The Information 消息，广告公司高管透露，Facebook 母公司 Meta 目前已停止向广告商推介其元宇宙计划，并转向强调其人工智能 (AI) 工具和短视频产品 Reels。

这也表明马克·扎克伯格的热情正在消退，原本全力押注元宇宙的他，现在开始关注公司的成本削减。Meta 正在加强其 AI 工具的宣传，特别是针对定向广告的 Advantage+ AI 项目。

作为公司「效率之年」的一部分，Meta 一直在远离元宇宙。过去六个月，该公司已经解雇了 2 万多名员工。虽然公司在去年投入了大量资金在元宇宙计划上，但由于负责元宇宙的部门 Real Labs 亏损数十亿美元，扎克伯格正在面临着更加节俭的经营压力，此次裁员也进一步证明了这一点。

此外，Meta 的投资也已开始转向生成式 AI 工具，这些工具可以帮助创建营销活动，这种类型的投资可能会给公司带来短期收益。

目前 Meta Advantage+ 更高级的 AI 选项有：

Advantage+ App Campaigns - 目前称为Automated App Ads，此选项旨在通过使用实时学习来跨受众、位置和创意调整广告，从而简化应用安装活动的创建并提高性能。

Advantage+ Placements - 目前称为Automatic Placements，此选项旨在为给定广告找到最有效的位置，为广告商提供更多机会以 最大 限度地提高效果。「在 6 个或更多展示位置展示您的广告- 例如在 Facebook Marketplace、Instagram Stories、Reels - 让我们的系统更灵活地控制成本并提供更好的结果」。

Advantage+ Creative - 目前称为Dynamic Experiences，此选项提供自动创意优化以帮助提高广告效果。

Advantage+ Shopping Campaigns——这个即将推出，旨在通过使用包括创意、定位、展示位置和预算在内的变量来优化在线销售活动的绩效。Advantage+ Shopping Campaigns 目前仍处于 Beta 测试阶段，预计将在今年年底前向所有客户推出。

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