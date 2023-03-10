董明珠称格力十年纳税1000多亿 好企业才有实力

格力电器董事长兼总裁董明珠在2023年全国两会上提出建议，建立“超期服役”家电的淘汰机制，以规范二手家电的流通市场。她认为，从国家、社会资源、企业和消费者的角度来看，家电已经到了“以旧换新”的时代。

企业应该具备超前意识，为消费者提供更好的品质生活，技术升级非常重要。董明珠表示，只有掌握关键核心部件，企业才有话语权，才能打造好品牌。

企业的生命力在于不断创新，只有好的企业才能有实力，才可能给国家纳税。格力电器已经做好了“以旧换新”的充分准备，从社会资源考虑，也要推动以旧换新。从使用安全角度，可以减少安全隐患;从企业产品技术来看，“以旧换新”耗电减少，也可节能。

中国制造业在高质量发展过程中，更加重视人才，掌控核心技术和研发能力，因为企业的生命力在于不断创新。

董明珠认为。 “技术革命带来企业生命力。企业要有使命，刚开始模仿、学习别人，成长过程中，企业责任也发生变化。格力电器十年给国家纳税1300亿元-1400亿元，还是国家退税后的数字，如果没有退税，估计1600亿元以上。 所以好企业才有实力，才可能给国家纳税。企业天天靠国家政策补贴、救济，还怎么发展?

企业要有内在动力，一要坚持自主培养人才，二是管理，三是产品技术，四是最重要的，即创新。格力电器生产的产品不仅要数字智能化，生产系统、设计系统、管理系统都和大数据有关，数字化也对公司员工结构性产生变化，技术人员增加，效率增长了四倍以上，这就是数据带来的好处。

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