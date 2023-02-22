苹果 iPhone 成 Z 世代年轻人设备 推动代际转变

站长之家(ChinaZ.com) 2月22日消息:据Financial Times报道，年轻的美国人以明显的优势相比安卓更喜欢苹果，推动了向苹果设备的代际转变和社会压力。

根据该报道，年轻消费者担心因没有iPhone而被社会排斥--这一现象促使年轻人购买其他苹果产品和服务，导致多个产品类别的市场份额不断增长。

1996年以后出生的人，也被称为Z世代，占美国所有iPhone用户的34%，而三星仅占10%。对于老一代人来说，iPhone和安卓用户的比例相对平均。年轻人向苹果设备转移的影响不仅仅是iPhone，这些用户更有可能购买AirPods、Apple Watch和Mac。

根据Canalys的研究，苹果在全球每卖出100部iPhone，就会卖出26部iPad，17块Apple Watch和35副AirPods。对三星来说，每销售100部智能手机，就会有不到11部平板电脑、6块智能手表和6对无线耳机被售出。尽管iPhone的平均售价几乎是安卓设备的三倍。

就Z世代消费者的喜好向公司提供建议的研究人员告诉Financial Times，这些客户是所有年龄组中上网最多的，每天在智能手机上花费的时间长达6小时。在欧洲，iMessage不那么普遍，安卓的市场份额更大，同样的趋势也同样明显。

Canalys的研究表明，西欧25岁以下的苹果用户中有83%计划继续使用iPhone。随着Z世代年龄的增长，这一趋势可能会增长，并进一步巩固苹果的市场份额，使对手公司越来越难以抓住新客户并取得进展。

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