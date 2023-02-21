新东方在线拟实行股份奖励计划

站长之家(ChinaZ.com) 2月21日 消息:新东方在线发布公告，2月20日，新东方在线董事会已经决定推出一项首次公开发行的股票奖励计划。该计划拟授权约1.01亿股，占公司总股本的10%，旨在为公司招聘人才并激励其工作努力。
此次股票奖励的受益者包括公司员工、董事及高管，以及关联实体参与者和服务提供者。
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新东方在线在港交所发布公告，2023年1月31日举行的股东特别大会上有关更改公司名称的特别决议案已获股东正式通过，更改公司名称将于开曼群岛公司注册处处长将新名称登记于公司登记册之日起生效。新东方在线公告称，董事会建议将公司英文名称由“Koolearn Technology Holding Limited”更改为“East Buy Holding Limited”及将公司双重外文名称由“新东方在线科技控股有限公司”更改为“东方甄选控股有限公司”。抖音上已付订单数量达7020万;自营产品及直播电商分部总营收为17.658亿元，其中自营产品的总营收超过10亿元;自营产品及直播电商
2月14日消息，新东方在线递交给港交所的文件显示，新东方在线CEO孙东旭和CFO尹强相继减持公司股权。其中，CEO孙东旭在2月7日和8日进行了两笔减持，2月7日出售约193万股，交易均价为55.6115港元，套现1.07亿港元，持股比例从1.57%降至1.38%；2月8日，出售约193万股，交易均价56.9451港元，套现1.1亿港元，持股从1.37%降至1.18%。两天合计出售近400万股，套现2.17亿港元。2月9日新东方在线执行董事兼CFO尹强减持售出100万股公司股份，交易均价为61.59港元，套现6159万港元，持股比例降至0.4%。去年6月，腾讯在6月15日、6月16日连续卖出新东?
新东方在线在港交所发布公告称，2023年1月31日举行的股东特别大会上有关更改公司名称的特别决议案已获股东正式通过，更改公司名称将于开曼群岛公司注册处处长将新名称登记于公司登记册之日起生效。这意味着新东方在线正式将公司英文名称由Koolearn Technology Holding Limited”更改为East Buy Holding Limited”、公司双重外文名称由新东方在线科技控股有限公司”更改为东方甄选控股有限公司”。此次新东方在线的更名，或与东方甄选的成功密不可分。
站长之家 2 月 13 日讯：截至发稿，港股新东方在线股价跌超8%，此前，新东方在线执行董事兼CFO尹强减持 100 万股公司股份，涉资 6159 万港元。
据香港交易所权益披露的资料，2月9日，新东方在线执行董事兼CFO尹强减持了100万股公司股份，涉资6159万港币。减持后，尹强最新持有的股票数量是410万股，持股比例降低到0.4%。在此之前，2月7日和8日，新东方在线的CEO孙东旭以每股55.6115港币和56.9451港币的价格分别出售了193万股新东方在线的股票，总共收回了2.17亿港元，持股比例从1.57%降到1.18%。受高管减持的影响，2月13日开盘，新东方在线股价一度大跌22.3%，收盘时价格为51.75港币/股，跌幅达14.95%，市值524亿港元。14日早盘，新东方在线股价小幅回升，截至发稿，报53.35港元/股?
当今时代，绿色办公浪潮风靡全球。领峰贵金属凭借持续践行绿色理念，有效落实环保措施且成效显著，于世界绿色组织（WGO）主办之2022年度「绿色办公室奖励计划」中，连续九年获颁嘉许，同获「7+ 绿色办公室」认证标志!世界绿色组织属于非牟利环保团体，自2013年推出「可持续发展目标—绿色办公室奖励计划」，以8个不同范畴为衡量标尺，推动办公室在日常营运走向绿色�
东方甄选主播董宇辉作出回应，称获得平谷人才主要是名誉上的奖励，有10万元现金奖励但我已经拒绝了，因为我觉得没必要，其他网传的那些福利也确实不属实，感谢大家的关注。天眼查App显示，东方优选科技有限公司已申请注册多枚董宇辉”方脸哥”及董宇辉肖像商标，国际分类涉及教育娱乐、广告销售、服装鞋帽等，当前商标状态多为等待实质审查。在董宇辉火爆之后，多家教培公司纷纷入局直播电商，其中好未来申请注册了包含学思心选”、晓思严选”、学思优选”等商标，并上线学家优品”直播间。
快手电商推出“新商家斗金计划”，任务门槛低、权益丰富、奖励丰厚，满足要求的商家最高可获得50万奖励，从加速、稳步度过冷启期。本次活动面向全新主体新商家，将从2月13日持续至3月31日。通过此次“新商家斗金计划”，快手电商希望通过实在的流量和大额奖励，帮助新商家解决冷启期痛点，更为提振商家信心和保障商家稳定长效经营提供了有力保障。
魔兽世界很多玩家都选择玩亚服，亚服也是有招募系统的，很多玩家还不清楚招募的奖励到底怎么获取，下面就来为大家详细的介绍一下。
董宇辉的名气又大了一分。但随着东方甄选摊子铺得越来越大，对董宇辉的依赖越来越多，总有一天，发股也将无法解决双方的利益分配难题。
八核。AMD Ryzen7-5800X3D 是一款8核台式机处理器，于2022年4月推出。它是 Ryzen7系列的一部分，采用 Zen3（Vermeer） 架构和 Socket AM4。多亏了 AMD 同步多线程 (SMT)，核心数有效地翻了一番，达到16个线程。Ryzen75800X3D 具有96MB 的三级缓存，默认运行频率为3.4GHz，但根据工作负载可提升至4.5GHz。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。