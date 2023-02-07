视觉中国：拟取消创意类摄影图片、设计素材 RM 授权

站长之家 2 月 7 日讯：视觉中国宣布，将全面取消创意类摄影图片、设计素材的RM授权。预计从本周开始逐步启动这次变更，并计划于 2023 年 3 月内完成。视觉中国称，将在完成全部授权变更后，下架当前为“RM授权”的作品，不再代理分销这部分内容。
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针对投资有关AIGC方面的提问，视觉中国表示，AIGC技术将进一步充分发挥优质合规内容数据的价值，提高图片、视频、音乐素材的AIGC内容的生产能力;推出AIGC生产工具提升创作者的生产效率和内容质量;采用AIGC技术有效提升AI驱动的搜索能力、用户交互和服务交付体验，AIGC技术有利于提升公司服务市场的广度与深度。将充分发挥全球创作者生态、海量优质合规的内容数据以及内容交易变现场景等核心优势，探索AIGC内容产业健康发展新路径，为数字文化创意产业升级贡献力量。经过20多年的发展，公司拥有版权清晰合规的优质内容，超过4亿的图片、视?
2月2日消息，日前，有博主晒出小米首款车型MS11车型的设计图片，小米集团公关部总经理王化表示，泄密的文件是早期的招标过程设计稿，会依照与供应商签订的保密协议进行处理。据新浪科技报道，小米内部也针对该事件通报了处理结果。通报显示，事件的起因是合作方北京某模塑科技有限公司因对其下游供应商管理不善，泄露了小米汽车前后保险杠某个版本的过程稿。对于涉事合作方，依照《保密协议》处以100万元的经济赔偿，责成其对下游供应商加强信息安全管理，并对泄密人进行处理。据悉，北京北汽模塑科技有限公司成立于2008年，属于北京汽车?
站长之家 2 月 7 日讯：今日，微信3.7.0 for Mac版本发布，该版本新增了提取图片文字、以及翻译网页内容等功能。
视觉中国在互动平台上回答投资者提问称，近期与百度旗下的AI作画平台文心一格将在创作者赋能和版权保护等方面展开多项合作，共探AIGC内容产业发展方向。公司入驻腾讯会议应用市场，为腾讯会议用户提供包括插画、摄影图片、动态图片以及AIGC-人工智能生成图片在内的各类虚拟背景图片。视觉中国是全球性优质正版图片、视频等视觉内容平台型互联网上市公司，并拥有1300万用户的全球摄影创作社交平台。
支付宝集五福，除了AR扫福、AI年画、蚂蚁森林外有一些隐藏福卡，可以通过扫描支付宝提供的特殊福字图片和品牌图，大概可以获得10张福卡2023特殊福字图则可以参考下面的攻略，每天都可以扫描获取。支付宝隐藏福卡图片，如下:为了让大家能够更好地获取五福，我准备了一篇攻略，可以帮助大家获取福卡。在这里悄悄告诉大家，这个游戏可以积极玩起来，最后累加起来的添福红包可能会比集五福分到的钱要多。
2023年1月10日，支付宝再次开启了集五福的活动，相信很多朋友都在找福字，下面就来为大家分享一下最新的支付宝AR扫敬业福字图片汇总。
作为一款国民级应用，微信早已不再是一款单纯的聊天工具，随着微信PC端的不断更新，微信也在逐渐增加办公功能。微信Mac版迎来2023年首次更新，正式发布3.7.0升级，该版本主要更新如下：可以提取图片中的文字内容；可以翻译网页内容；修复了一些已知问题。去年还有媒体报道称，微信正准备推出会员制服务，其中就包括了云端备份的功能，但现实来说还是不太可能，微信不需要靠会员盈利就是其中一个原因。
1月12日消息，哔哩哔哩（以下简称B站）在港交所发布公告称，已于2023年1月11日完成根据一般授权发行新Z类普通股。包销商已成功配售合共1534.4万股股美国存托股予不少于六名承配人，发售价为每股美国存托股26.65美元。就董事及包销商所深知、尽悉及确信，承配人及彼等的最终实益拥有人均为独立第三方。上市股份乃根据一般授权予以发行。发售所得款项净额（经扣除销售佣金后）约为3.999亿美元及发售所得款项净额（经扣除全部适用成本及开支（包括但不限于销售佣金）后）约为3.969亿美元。公司预期将于稍后完成交换包销商及其适用联属人士（?
Meta计划停止对初代Quest 虚拟现实头显进行功能更新将取消Quest 1的一些社交功能。该公司宣布，将于2023年3月5日生效的更改将有效切断对Meta Horizon Home社交功能的支持。虽然Quest 2目前仍然是最好的独立VR头显其功能也是最实惠的，但VR用户正热切地等待着Quest 3的到来，Quest 3是一款主流的、低成本的后续产品。
凤凰网科技讯 2023 年1月30日消息，3D 机器视觉行业企业上海图漾信息科技有限公司（图漾科技）正式宣布完成 C 轮融资，由国开制造业转型升级基金领投。顺为资本曾于 2021 年 9 月领投「图漾科技」B2 轮融资。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。